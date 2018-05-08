Израиль объявил выборочный призыв резервистов

Израильские военные обнаружили подозрительную активность иранских подразделений в Сирии у своих границ. Об этом официальный представитель израильской армии написал в Twitter во вторник, 8 мая. По его словам, армия Израиля даст "жесткий ответ" на любое проявление агрессии.

В связи с этим началась соответствующая подготовка систем обороны. Израиль также объявил "выборочную мобилизацию резервистов". Кроме того, жителям поселений на Голанских высотах предписано открыть бомбоубежища. В сложившейся напряженной ситуации министр обороны Израиля Авигдор Либерман вызвал высокопоставленных военных в Тель-Авив на срочное совещание.

В этот же день Израиль нанес ракетный удар по расположению Корпуса стражей исламской революции и поддерживающих Иран шиитских военизированных группировках в окрестностях Дамаска. По различным данным вследствие этой атаки погибли от двух до 9 человек.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение Трампа.

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