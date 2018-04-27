Золотые поля медоноса

Вкусно и полезно: съедобные сорняки

Одуванчик

Это растение особо представлять не нужно. Витамины группы А, В и С, а также высокое содержание горьких веществ делает его незаменимым укрепляющим средством, способствующим быстрому выведению шлаков из организма. Попробуйте в течение двух недель готовить салат с пригоршней листьев одуванчика.