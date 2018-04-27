 Золотые поля медоноса | Кадр дня | DW | 29.04.2018
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Кадр за кадром

Золотые поля медоноса

Сейчас в Германии зацветает рапс - полезный и очень красивый. Кстати говоря, эта важная сельскохозяйственная культура - из семейства капустных.

Рапсовые поля

Рапс - и замечательный медонос, и сырье для изготовления масла. Он также используется для производства биодизеля. Площади возделывания рапса в последние годы увеличились и в Германии. Но мировым лидером на протяжении нескольких лет остается Канада.

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    Она умеет не только обжигать. Крапиву считают настоящим кладезем полезных веществ. Среди них - витамины A, C, E и минеральные соли. Собирать ее лучше в перчатках, но при обработке жгучие ворсинки ломаются. Поэтому употреблять крапиву можно безбоязненно - в салате, супе или освежающем смузи.

  • Сердечник луговой

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    Декоративно, вкусно, полезно: такой витаминный салат можно приготовить из желтой яснотки, чесночницы, сердечника лугового и будры, известной под названием "собачья мята".

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    Это растение особо представлять не нужно. Витамины группы А, В и С, а также высокое содержание горьких веществ делает его незаменимым укрепляющим средством, способствующим быстрому выведению шлаков из организма. Попробуйте в течение двух недель готовить салат с пригоршней листьев одуванчика.

  • Желе из одуванчика

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Желе из одуванчика

    …или приготовить ароматное желе: 300-500 граммов цветков и пару долек лимона залить литром воды, варить на медленном огне 45 минут, процедить. Жидкость смешать с сахаром и довести до кипения. Готово!

  • Сныть

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Сныть

    Она слывет грозой садовников и сорняком номер один! А между тем, сныть обыкновенная богата на витамины А и С, каротин, кальций и цинк. Совет специалистов: есть эту приятную на вкус травку почаще.

  • Кнедли на новый лад

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Кнедли на новый лад

    Любимые немцами кнедли на этот раз - с травами. Хорошо подходят для этого блюда сныть, сердечник луговой и крапива. Готовые кнедли следует полить растопленным сливочным маслом, посыпать тертым сыром и подать с салатом из свежесобранных трав.

  • Черемша

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Черемша

    Эту повелительницу лесных трав называют еще медвежьим луком или диким чесноком. Там, где расцветает черемша, воздух наполняется пряным ароматом. Она помогает регулировать кровяное давление, считается противовоспалительным и отхаркивающим средством - если есть черемшу в сыром виде. При сборе будьте осторожными по следующей причине...

  • Ландыши

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Ядовитый двойник

    У черемши есть двойник - ландыш. И все бы ничего, вот только путать их никак не рекомендуется: ландыш - растение ядовитое. Не помогают глаза, ориентируйтесь по запаху: от черемши исходит характерный чесночный аромат.

  • Черемша

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    С заботой о природе

    В сезон цветенья черемша образует в лесу настоящий цветочный ковер. Цветы черемши также употребляют в пищу, как и листья. Вот только собирая ее, не стоит забывать о будущей весне и собирать, поэтому, не все подчистую…

    Автор: Инга Ваннер


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