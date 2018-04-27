Золотые поля медоноса

Сейчас в Германии зацветает рапс - полезный и очень красивый. Кстати говоря, эта важная сельскохозяйственная культура - из семейства капустных.
Рапс - и замечательный медонос, и сырье для изготовления масла. Он также используется для производства биодизеля. Площади возделывания рапса в последние годы увеличились и в Германии. Но мировым лидером на протяжении нескольких лет остается Канада.
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