Золотой батон, купола, беркут: что покажут в киевском Парке коррупции

"Остановим коррупцию вместе!" - таким лозунгом открывается экспозиция "Парка коррупции", созданного в Киеве представительством Европейского Союза совместно с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине. В столичном ботаническом саду установлены первые сооружения и экспонаты выставки. Выбор места создатели объяснили тем, что его посещает до 300 000 киевлян и гостей столицы Украины. Официальный старт трехнедельного проекта "Парк коррупции" назначен на 2 июня.

Парк будет открыт для всех и посетить его можно бесплатно, но главный акцент, как сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, делается на молодежи и на детях. "Цель этого проекта - дать представление молодым людям о том, как и в чем проявляется коррупция, каковы механизмы этого явления", - сказал Мингарелли.

Антикоррупционные развлечения

Руководитель проекта Ярослава Гресь добавила, что идея заключалась в том, чтобы отойти от официальных мероприятий и привычной практики публикаций очередных исследований украинской коррупции. Было решено "выйти к людям в реальную жизнь", чтобы рассказать о коррупции, успехах по ее искоренению и показать методы борьбы с этим явлением. Гресь пообещала, что в "Парке коррупции" будет установлен памятник "Павшему коррупционеру", который будет символизировать мощь совместных усилий по борьбе с коорупцией, и будет падать, когда одновременно девять человек нажмут на кнопки вокруг этого монумента.

На пресс-конференции, посвященной открытию "Парка коррупции": Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли и посол Дании в Украине Рубен Медсен

Для детей в "Парке коррупции" будет организован лекторий, чтобы объяснять им, что такое коррупция и почему она является злом. "Молодежь сможет воспользоваться гаджетами виртуальной реальности, чтобы оказаться в роли детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), провести обыск в доме коррупционера, принять участие в его виртуальном аресте и осмотреть лабораторию и склады НАБУ с конфискованными артефактами", - сказала Гресь.

По мотивам "золотого батона"

Организаторы "Парка коррупции" продемонстрировали журналистам первые два из девяти запланированных воздушных куполов, которые будут занимать более 700 квадратных метров площади - надувной лекторий и самую большую инсталляцию, напоминающую батон из чистого золота. Внутри пневмокуполов пока пусто, но организаторы уже принесли первые выставочные экспонаты, символизирующие коррупционную связь времен: римские монеты возрастом две тысячи лет, а также конфискованную у одного из украинских коррупционеров 30-ти килограммовую скульптуру беркута из горного хрусталя, стоимостью 30 000 долларов.

Хрустальный беркут стоимостью 30 000 долларов

Среди других экспонатов обещают продемонстрировать "зимбабвийские триллионы" - последствия расцвета коррупции в Зимбабве, где один местный доллар уже давно превратился в купюры триллионного достоинства, а также образцы популярного в коллекциях коррупционеров украинского янтаря. Организаторы надеются, что "Парк коррупции" посетит много людей, которые также примут участие в социологических исследованиях. Гостям будут задавать одни и те же вопросы до посещения "Парка коррупции" и после, чтобы понять, как полученная информация повлияла на их мнение и представления о взяточничестве.

Жизнь без коррупции

Руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Эка Ткешелашвили отметила, что организаторам "Парка коррупции" интересно не предоставление информации в одностороннем формате, а интерактивный диалог с посетителями. "Мы хотим не только обратить внимание на коррупционные преступления, но и показать, что с этим можно бороться, что в других странах есть примеры успеха, что украинская ситуация не является безвыходной", - сказала Эка Ткешелашвили. По ее словам, именно поэтому для "Парка коррупции" был выбран формат "edutainment", что происходит от английских слов education (образование) и entertainment (развлечение).

"Коррупционные бургеры" - одна из инсталляций в "Парке коррупции"

Посол Дании в Украине Рубен Медсен, который также присоединился к участию в проекте, заявил, что его страна потому и лидирует в мировых индексах по наиболее благоприятным условиям жизни, что здесь удалось минимизировать уровень коррупции, люди стали богаче и больше доверяют государству и друг другу. "Жизнь в странах с низким уровнем коррупции значительно лучше для подавляющего большинства населения, и мы готовы поделиться своим опытом с украинскими друзьями", - заявил Медсен.

А Хьюг Мингарелли сказал, что надеется на принятие на этой неделе Верховной радой Украины закона о создании антикоррупционного суда согласно рекомендациям Венецианской комиссии (комиссия Совета Европы "За демократию через право". - Ред.). "У коррупции в Украине не было никаких границ в течение 20 лет - до 2014 года. Но в 2015 году народ Украины сделал очевидный выбор к переходу к такому типу общества, которое мы имеем на западе Европы. Здесь тоже есть коррупция, но есть и система ее сдерживания и противовесов", - сказал Мингарелли.

Смотрите также:

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Портреты, вымпелы, призы В этом зале собраны портреты Виктора Януковича и памятные призы, которые он получал за участие в различного рода автогонках и других соревнованиях.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Книга из домашней библиотеки Богослужебная книга "Апостол" (полное название - "Деяния апостольская, и собрания соборная, и послания Святаго апостола Павла) была выпущена первопечатником Иваном Федоровым во Львове в 1574 году. Это первая на Украине печатная книга. Ее культурная ценность огромна. Для Януковича тоже?

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Иконы В том же зале выставки "Кодекс Межигорья", где представлены "Апостол" и другие раритетные книги, висят на стенах десятки старинных и новых икон из резиденции Януковича.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Ваза Пикассо Среди коллекции старинной и не очень посуды выделяется ваза с росписью Пабло Пикассо.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Охотник на лося Запонки, вазы и почетная грамота из "охотничьей" коллекции бывшего президента Украины. Надпись на грамоте гласит, что она выдана Виктору Януковичу за победу в номинации "Лучший охотник на лося в охотничьем сезоне 2008 года, то есть еще до избрания его президентом.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Серебряный лебедь Фаберже Серебряный лебедь работы Фаберже.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Пшонка и его супруга Есть на выставке и картины современных художников из поместья бывшего генпрокурора Украины и кума Януковича Виктора Пшонки. Слева - портрет жены Пшонки Ольги в образе российской императрицы. Справа - сам Пшонка рядом с Януковичем. Полотно пострадало во время захвата поместья бывшего генпрокурора.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Хотел постричься в монахи? Митра православного священника, дароносица и яйца "под Фаберже". Специалисты до сих пор спорят, с какой целью экс-президент хранил у себя эти предметы культа вместе с подделкой под антиквариат.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Святой мученик Виктор На клочке бумаги, который был приложен к этому обрамленному в чистое золото экспонату, значится сделанная от руки надпись: "Мощи святаго мученика Виктора"

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Чужая собственность Эта скульптурная группа была в международном розыске. Ее законный владелец из Харькова, имя которого не разглашается, опознал свою собственность, посмотрев телерепортаж о выставке "Кодекс Межигорья". Автор: Александр Савицкий

