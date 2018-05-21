Золотой батон, купола, беркут: что покажут в киевском Парке коррупции

Представительство ЕС в Украине открыло в Киеве "Парк коррупции" - первый в стране интерактивный проект по привлечению внимания общества к борьбе с коррупцией. Что же можно там увидеть?
"Остановим коррупцию вместе!" - таким лозунгом открывается экспозиция "Парка коррупции", созданного в Киеве представительством Европейского Союза совместно с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине. В столичном ботаническом саду установлены первые сооружения и экспонаты выставки. Выбор места создатели объяснили тем, что его посещает до 300 000 киевлян и гостей столицы Украины. Официальный старт трехнедельного проекта "Парк коррупции" назначен на 2 июня.
Парк будет открыт для всех и посетить его можно бесплатно, но главный акцент, как сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, делается на молодежи и на детях. "Цель этого проекта - дать представление молодым людям о том, как и в чем проявляется коррупция, каковы механизмы этого явления", - сказал Мингарелли.
Антикоррупционные развлечения
Руководитель проекта Ярослава Гресь добавила, что идея заключалась в том, чтобы отойти от официальных мероприятий и привычной практики публикаций очередных исследований украинской коррупции. Было решено "выйти к людям в реальную жизнь", чтобы рассказать о коррупции, успехах по ее искоренению и показать методы борьбы с этим явлением. Гресь пообещала, что в "Парке коррупции" будет установлен памятник "Павшему коррупционеру", который будет символизировать мощь совместных усилий по борьбе с коорупцией, и будет падать, когда одновременно девять человек нажмут на кнопки вокруг этого монумента.
На пресс-конференции, посвященной открытию "Парка коррупции": Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли и посол Дании в Украине Рубен Медсен
Для детей в "Парке коррупции" будет организован лекторий, чтобы объяснять им, что такое коррупция и почему она является злом. "Молодежь сможет воспользоваться гаджетами виртуальной реальности, чтобы оказаться в роли детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), провести обыск в доме коррупционера, принять участие в его виртуальном аресте и осмотреть лабораторию и склады НАБУ с конфискованными артефактами", - сказала Гресь.
По мотивам "золотого батона"
Организаторы "Парка коррупции" продемонстрировали журналистам первые два из девяти запланированных воздушных куполов, которые будут занимать более 700 квадратных метров площади - надувной лекторий и самую большую инсталляцию, напоминающую батон из чистого золота. Внутри пневмокуполов пока пусто, но организаторы уже принесли первые выставочные экспонаты, символизирующие коррупционную связь времен: римские монеты возрастом две тысячи лет, а также конфискованную у одного из украинских коррупционеров 30-ти килограммовую скульптуру беркута из горного хрусталя, стоимостью 30 000 долларов.
Среди других экспонатов обещают продемонстрировать "зимбабвийские триллионы" - последствия расцвета коррупции в Зимбабве, где один местный доллар уже давно превратился в купюры триллионного достоинства, а также образцы популярного в коллекциях коррупционеров украинского янтаря. Организаторы надеются, что "Парк коррупции" посетит много людей, которые также примут участие в социологических исследованиях. Гостям будут задавать одни и те же вопросы до посещения "Парка коррупции" и после, чтобы понять, как полученная информация повлияла на их мнение и представления о взяточничестве.
Жизнь без коррупции
Руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Эка Ткешелашвили отметила, что организаторам "Парка коррупции" интересно не предоставление информации в одностороннем формате, а интерактивный диалог с посетителями. "Мы хотим не только обратить внимание на коррупционные преступления, но и показать, что с этим можно бороться, что в других странах есть примеры успеха, что украинская ситуация не является безвыходной", - сказала Эка Ткешелашвили. По ее словам, именно поэтому для "Парка коррупции" был выбран формат "edutainment", что происходит от английских слов education (образование) и entertainment (развлечение).
Посол Дании в Украине Рубен Медсен, который также присоединился к участию в проекте, заявил, что его страна потому и лидирует в мировых индексах по наиболее благоприятным условиям жизни, что здесь удалось минимизировать уровень коррупции, люди стали богаче и больше доверяют государству и друг другу. "Жизнь в странах с низким уровнем коррупции значительно лучше для подавляющего большинства населения, и мы готовы поделиться своим опытом с украинскими друзьями", - заявил Медсен.
А Хьюг Мингарелли сказал, что надеется на принятие на этой неделе Верховной радой Украины закона о создании антикоррупционного суда согласно рекомендациям Венецианской комиссии (комиссия Совета Европы "За демократию через право". - Ред.). "У коррупции в Украине не было никаких границ в течение 20 лет - до 2014 года. Но в 2015 году народ Украины сделал очевидный выбор к переходу к такому типу общества, которое мы имеем на западе Европы. Здесь тоже есть коррупция, но есть и система ее сдерживания и противовесов", - сказал Мингарелли.
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