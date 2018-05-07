"Золотая Эльза" встречает рассвет в Берлине

Колонна победы в парке Тиргартен. Эта фотография агентства dpa была сделана в Берлине в понедельник, 7 мая.
Колонна победы в центре парка Тиргартен - одна из главных достопримечательностей Берлина. Она была построена по приказу Вильгельма I в память о прусских военных успехах XIX века. На вершине колонны установлена скульптура богини победы Виктории. Жители немецкой столицы называют ее "Золотой Эльзой" (Goldelse). Шуточное прозвище связано с одноименным романом Евгении Марлитт, который был популярен в Берлине в то время.
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