 Земан рассказал о производстве в Чехии яда семейства ″Новичок″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Земан рассказал о производстве в Чехии яда семейства "Новичок"

Для исследований в Чехии в небольшом количестве был произведен яд A-230, который относится к группе "Новичок", утверждает президент Чехии. После тестов вещество было уничтожено.

Милош Земан

Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в его стране в рамках исследований производился нервно-паралитический газ A-230, который относится к категории ядов "Новичок". Об этом в четверг, 3 мая, Земан рассказал в эфире чешского телеканала Barrandov.

"Мы знаем, где, знаем, когда, так что было бы лицемерием делать вид, будто ничего подобного не происходило", - отметил он. Со ссылкой на данные из доклада чешской Службы безопасности и информации (СБИ) Милош Земан сообщил, что эксперимент проводился в ноябре 2017 года в военном институте в городе Брно.

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Террористов или криминалитет не стоит рассматривать в качестве производителя этого ОВ. Тут нужен "определенный опыт обращения с этим веществом и знания в соответствующей области химии", - полагает Трапп. (04.04.2018)

Нервно-паралитическое вещество было произведено в небольшом количестве, а после тестирования было уничтожено, процитировал документ чешский президент. В то же время, по оценке Земана, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля  и его дочь Юлию отравили веществом A-234.

17 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала "наиболее вероятными" источниками происхождения "Новичка" Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Министр обороны Чехии Карла Шлехтова тогда заявила, что ее страна непричастна к созданию отравляющего вещества группы "Новичок", а подобные заявления абсурдны. 26 марта Милош Земан поручил контрразведке проверить версию о возможном производстве в стране таких веществ.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 12:17

Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезации "Новичка" - DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Контрразведка Чехии проверит версию о производстве "Новичка" в стране

Аудио- и видеофайлы по теме

Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезации "Новичка" - DW Новости  

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о "Новичке"  

Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля – DW Новости  

Также по теме

UK Salisbury Untersuchung Nervengasanschlag Skripal

Der Spiegel: Некоторые западные страны исследовали "Новичок" 20.04.2018

Исследования "Новичка" могли проводить США, Великобритания, Нидерланды и еще одна западная страна, пишет Der Spiegel. При этом издание подчеркивает: исследования проводились лишь с целью разработать противоядие.

Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury

Скотленд-Ярд назвал вероятное место отравления Скрипалей 28.03.2018

Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена у входной двери дома Сергея Скрипаля.

UK Salisbury Untersuchung Nervengasanschlag Skripal

В Солсбери могли остаться зараженные места 20.04.2018

В Солсбери могут находиться места с высокой концентрацией яда "Новичок", о которых не было известно ранее, считают эксперты. В городе проводится деконтаминация 9 объектов, связанных с отравлением Скрипалей.

Самые читаемые

Россию призвали возобновить членские платежи в Совет Европы  

Комментарий: Почему Россия - (пока) не Армения  

ЕС отправит молодых европейцев в бесплатное путешествие по Европе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно