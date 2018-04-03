 За что немцы попали в список Forbes | Карьера | DW | 04.04.2018
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Карьера

За что немцы попали в список Forbes

Этим талантливым людям из Германии еще не исполнилось 30 лет, но они уже владеют собственным бизнесом, патентуют свои идеи и организуют резонансные интернет-кампании.

Бизнесмен Тарек Мюллер

Бизнесмен Тарек Мюллер

Каждый год американский журнал Forbes публикует "30 Under 30", список самых перспективных людей до 30 лет. Рейтинг составляется по нескольким категориям, среди которых искусство, наука и здоровье, бизнес, медиа и спорт. В 2018 году журнал отметил более десятка немецких талантов. DW рассказывает о некоторых из них.

Миллион на рекламе в Instagram

Фотографии коробок Fleurs de Paris с яркими розами внутри знакомы многим пользователям соцсетей. Этот тренд с парижским шиком придуман не во Франции, а в Берлине: специальную технологию "вечных" цветов создала и запатентовала немка Виктория Фристер (Viktoria Frister). Благодаря этому изобретению, как обещает 29-летняя владелица компании, розы могут простоять в коробке целый год. Сегодня помимо стабилизированных букетов девушка вместе со своим мужем выпускает ароматизаторы для дома. В 2017 году выручка компании достигла 3,5 миллионов евро.

Вечные розы Fleurs de Paris

"Вечные" розы Fleurs de Paris

Другая немецкая компания занимается не созданием, а продвижением трендов в социальных сетях при помощи инфлюенсер-маркетинга (Influencer Marketing). Сейчас Pulse Group - мировой лидер на рынке таких услуг. Чтобы сделать какой-либо продукт или услугу популярной, агентство разрабатывает стратегию и выбирает из своей базы одного из шести тысяч знаменитых пользователей Instagram, который будет ненавязчиво рекламировать товар в своем аккаунте. Мнение блогеров с миллионной аудиторией воздействует на подписчиков, поэтому такой вид рекламы в соцсетях считается наиболее эффективным.

Контекст

Добиться популярности в соцсети Instagram и зарабатывать на этом - в Германии предлагают обучаться профессии инфлюенсера.

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Создатели Pulse Group 29-летняя Лара Даниэль (Lara Daniel) и 27-летний Кристоф Кастенхольц (Christoph Kastenholz) познакомились еще в школе и вместе учились в университете. Пара руководит фирмой из 60 сотрудников, работающих в разных городах: Гамбурге, Милане, Нью-Йорке. Скоро они планируют открыть свой офис в Лос-Анжелесе. В список Forbes "30 до 30" в категории "медиа" предприниматели попали впервые.

Бизнес на кальянах

Тарек Мюллер (Tarek Müller) начал заниматься бизнесом в 15 лет: в этом возрасте он открыл собственный онлайн-магазин кальянов и аксессуаров для покера. В 17 лет его обманули на 150 тысяч евро, и предпринимателю пришлось заявить о своем банкротстве. После этого случая Мюллер, чтобы набраться опыта, бесплатно стажировался в крупных фирмах. Так он попал в компанию посылочной торговли Otto и основал дочерний онлайн-магазин молодежной одежды и аксессуаров.

Сейчас у сайта About You более двух миллионов покупателей, а выручка компании за 2017 год достигла 135 миллионов евро. Теперь юношу называют надеждой немецкой ритейл-группы Otto. Мюллер отказывается от образа успешного предпринимателя: он носит дреды, принципиально не водит машину и ездит только на общественном транспорте.

Часы Kapten & Son

Часы Kapten & Son

Еще один немецкий бизнесмен, которого в этом году отметил Forbes, родился в России. В 2014 году Артем Вайсбек (Artjem Weissbeck) основал свою компанию с друзьями со стартовым капиталом в пять тысяч евро. Идея студентов была проста: они хотели создать недорогие минималистичные часы, модель которых покупатель может скомбинировать сам из предложенных деталей. Kapten & Son называют самой быстроразвивающейся компанией в Европе по производству наручных часов. Ее команда насчитывает 50 сотрудников в Мюнстере, Мельбурне и Нью-Йорке. Instagram-аккаунт Kapten & Son - третий по количеству подписчиков среди немецких стартапов.

В Forbes за феминизм

В список Forbes попадают не только за счет удачных бизнес-идей, но и благодаря общественным заслугам. 29-летняя Кюбра Гюмюжай (Kübra Gümüsay) - внучка мигрантов из Турции. Она училась на политолога в Гамбурге и Лондоне и стала первой колумнисткой в Германии, которая носит хиджаб. Девушка называет себя феминисткой и организовывает интернет-кампании против насилия, сексизма и расизма. В 2016 году женский журнал Edition F включил активистку в список 25 женщин, которые делают наш мир лучше.

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  • Люнебургский университет - Leuphana Univetsität Lüneburg

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  • Ольденбургский университет

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    За последние три года этот вуз совершил скачок с девятой позиции в рейтинге на вторую. Сегодня здесь уделяют много внимания пробуждению у студентов интереса к ведению бизнеса. В университете была создана кафедра предпринимательства, расширен спектр консультаций, улучшена поддержка в поиске источников финансирования проектов. Большое значение придается и развитию предпринимательства среди женщин.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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