За что немцы попали в список Forbes

Каждый год американский журнал Forbes публикует "30 Under 30", список самых перспективных людей до 30 лет. Рейтинг составляется по нескольким категориям, среди которых искусство, наука и здоровье, бизнес, медиа и спорт. В 2018 году журнал отметил более десятка немецких талантов. DW рассказывает о некоторых из них.

Миллион на рекламе в Instagram

Фотографии коробок Fleurs de Paris с яркими розами внутри знакомы многим пользователям соцсетей. Этот тренд с парижским шиком придуман не во Франции, а в Берлине: специальную технологию "вечных" цветов создала и запатентовала немка Виктория Фристер (Viktoria Frister). Благодаря этому изобретению, как обещает 29-летняя владелица компании, розы могут простоять в коробке целый год. Сегодня помимо стабилизированных букетов девушка вместе со своим мужем выпускает ароматизаторы для дома. В 2017 году выручка компании достигла 3,5 миллионов евро.

"Вечные" розы Fleurs de Paris

Другая немецкая компания занимается не созданием, а продвижением трендов в социальных сетях при помощи инфлюенсер-маркетинга (Influencer Marketing). Сейчас Pulse Group - мировой лидер на рынке таких услуг. Чтобы сделать какой-либо продукт или услугу популярной, агентство разрабатывает стратегию и выбирает из своей базы одного из шести тысяч знаменитых пользователей Instagram, который будет ненавязчиво рекламировать товар в своем аккаунте. Мнение блогеров с миллионной аудиторией воздействует на подписчиков, поэтому такой вид рекламы в соцсетях считается наиболее эффективным.

Создатели Pulse Group 29-летняя Лара Даниэль (Lara Daniel) и 27-летний Кристоф Кастенхольц (Christoph Kastenholz) познакомились еще в школе и вместе учились в университете. Пара руководит фирмой из 60 сотрудников, работающих в разных городах: Гамбурге, Милане, Нью-Йорке. Скоро они планируют открыть свой офис в Лос-Анжелесе. В список Forbes "30 до 30" в категории "медиа" предприниматели попали впервые.

Бизнес на кальянах

Тарек Мюллер (Tarek Müller) начал заниматься бизнесом в 15 лет: в этом возрасте он открыл собственный онлайн-магазин кальянов и аксессуаров для покера. В 17 лет его обманули на 150 тысяч евро, и предпринимателю пришлось заявить о своем банкротстве. После этого случая Мюллер, чтобы набраться опыта, бесплатно стажировался в крупных фирмах. Так он попал в компанию посылочной торговли Otto и основал дочерний онлайн-магазин молодежной одежды и аксессуаров.

Сейчас у сайта About You более двух миллионов покупателей, а выручка компании за 2017 год достигла 135 миллионов евро. Теперь юношу называют надеждой немецкой ритейл-группы Otto. Мюллер отказывается от образа успешного предпринимателя: он носит дреды, принципиально не водит машину и ездит только на общественном транспорте.

Часы Kapten & Son

Еще один немецкий бизнесмен, которого в этом году отметил Forbes, родился в России. В 2014 году Артем Вайсбек (Artjem Weissbeck) основал свою компанию с друзьями со стартовым капиталом в пять тысяч евро. Идея студентов была проста: они хотели создать недорогие минималистичные часы, модель которых покупатель может скомбинировать сам из предложенных деталей. Kapten & Son называют самой быстроразвивающейся компанией в Европе по производству наручных часов. Ее команда насчитывает 50 сотрудников в Мюнстере, Мельбурне и Нью-Йорке. Instagram-аккаунт Kapten & Son - третий по количеству подписчиков среди немецких стартапов.

В Forbes за феминизм

В список Forbes попадают не только за счет удачных бизнес-идей, но и благодаря общественным заслугам. 29-летняя Кюбра Гюмюжай (Kübra Gümüsay) - внучка мигрантов из Турции. Она училась на политолога в Гамбурге и Лондоне и стала первой колумнисткой в Германии, которая носит хиджаб. Девушка называет себя феминисткой и организовывает интернет-кампании против насилия, сексизма и расизма. В 2016 году женский журнал Edition F включил активистку в список 25 женщин, которые делают наш мир лучше.

Смотрите также:

Рейтинг лучших вузов для предпринимателей



Лучшие вузы на "стартап-радаре" Из вуза - в бизнес Ассоциация частных спонсоров немецкой науки анализирует ситуацию в государственных и частных вузах Германии. Исследователей интересует, как они способствуют развитию предпринимательства и созданию стартапов. В начале 2017 года был составлен новый рейтинг "Gründungsradar" (предыдущие были в 2012 и 2013 годах). Что на сей раз обнаружил "стартап-радар"?

Лучшие вузы на "стартап-радаре" Высшая школа Мюнхена Как и в прошлых рейтингах, два крупных вуза разделяют первую позицию. Один из них - Высшая школа Мюнхена. Высокую оценку ей обеспечивают меры по информированию студентов о возможностях ведения бизнеса. Более 80 учебных курсов предлагают три отдельные кафедры. Учащиеся могут опробовать полученные знания в междисциплинарных проектах. А самые жизнеспособные идеи выхаживают в бизнес-инкубаторе.

Лучшие вузы на "стартап-радаре" Мюнхенский технический университет Этот вуз преследует амбициозную цель: стать ведущим в Европе вузе, способствующим развитию предпринимательства. В рейтинге Ассоциации частных спонсоров немецкой науки он также на первом месте. В специализированном центре UnternehmerTUM студентам, вынашивающим бизнес-идеи, дают консультации, помогают наладить деловые связи и даже предоставляют стартовый капитал.

Лучшие вузы на "стартап-радаре" Технологический институт Карлсруэ Вторым в группе вузов с числом учащихся свыше 15 тысяч оказался KIT. Развитию инноваций, трансферу знаний из науки в бизнес способствуют объединения KIT-Business-Club и KIT Campus Transfer - посредникии между вузом и индустрией. Поддержкой проектов занимается бизнес-инкубатор. А краудфандинговая платформа KITcrowd помогает молодым предпринимателям найти средства на осуществление своих идей.

Лучшие вузы на "стартап-радаре" Потсдамский университет Новый дворец в парке Сан-Суси, где находится деканат философского факультета, - визитная карточка Потсдамского университета, основанного в 1991 году. За это время вузу удалось развить предпринимательскую культуру в экономически слабом Бранденбурге, вооружая знаниями фирмы в регионе и развивая студенческие стартапы, с чем успешно справляется центр Potsdam Transfer. Третье место в рейтинге.

Лучшие вузы на "стартап-радаре" Люнебургский университет Золотой призер в категории "вуз с числом учащихся от 5 до 15 тысяч'' - Люнебургский университет. Он делает ставку на новые форматы. Первокурсникам предлагают пятидневный семинар, где их знакомят с основами ведения бизнеса. Для социальных стартапов создан отдельный проект "Social Change Hub". А победителям конкурса "Leuphana Business Accelerator" в течение года гарантируют финансовую поддержку.

Лучшие вузы на "стартап-радаре" Ольденбургский университет За последние три года этот вуз совершил скачок с девятой позиции в рейтинге на вторую. Сегодня здесь уделяют много внимания пробуждению у студентов интереса к ведению бизнеса. В университете была создана кафедра предпринимательства, расширен спектр консультаций, улучшена поддержка в поиске источников финансирования проектов. Большое значение придается и развитию предпринимательства среди женщин.

Лучшие вузы на "стартап-радаре" Технический университет Кайзерслаутерна В отличие от двух первых призеров в категории "вуз с числом учащихся от 5 до 15 тысяч'' этот университет обходится без государственных средств на развитие предпринимательской культуры. Здесь особенно поощряют студентов и сотрудников, которые решаются опробовать результаты своих научных исследований на рынке. В последние годы на базе вуза было создано более 80 спин-офф компаний.

Лучшие вузы на "стартап-радаре" Лейпцигская высшая школа менеджмента В категории "вузы с менее 5000 студентов" бессменным лидером остается старейшая частная бизнес-школа Германии. Будущие менеджеры с первых дней учебы сталкиваются здесь с темой предпринимательства. В теорию и практику ведения бизнеса посвящают на трех кафедрах предпринимательства. А студенческая инициатива Accelerate@HHL - хороший трамплин для тех, кто хочет основать стартап.

Лучшие вузы на "стартап-радаре" Высшая школа менеджмента имени Отто Байсхайма Частная Высшая школа менеджмента имени Отто Байсхайма занимает второе место, но по сравнению с лейпцигским вузом разбежка в оценке исследователей минимальная. Развитию интереса к предпринимательству, поддержке в создании стартапов здесь уделяют не меньше внимания. Ежегодно здесь проходит конференция "IdeaLab!". А с осени 2017 года вуз откроет магистратуру по специальности "Предпринимательство".

Лучшие вузы на "стартап-радаре" Частная высшая школа Гёттингена Занявшая второе место в этой категории Частная высшая школа Гёттингена позиционирует себя как предпринимательский вуз. Эксперты лаборатории E-LAB при центре предпринимательства сопровождают студентов на всем пути к собственному стартапу - вплоть до поиска инвесторов и выхода на рынок. Помимо участия в ролевых играх и конкурсах развить деловой потенциал учащимся помогают в летней бизнес-школе. Автор: Татьяна Вайнман



Российские стартапы за рубежом