За что Карл Маркс попал в карцер

Основоположник коммунизма год проучился в Боннском университете. За это время он успел вступить в общество поэтов и тайную корпорацию студентов, а также попасть за решетку.
Темноволосый молодой человек с бакенбардами, нарушив тишину и покой ночного города и находясь в состоянии алкогольного опьянения, был отправлен в карцер на сутки. 17-летний юноша позже станет основоположником коммунизма и напишет "Капитал". А пока, в студенческие годы, главный его принцип - получать удовольствие от жизни. Пить, гулять и веселиться.
Тюрьма, в которой Карл Маркс провел сутки
В ночь с 16 на 17 июня 1836 года Карл Маркс (Karl Marx) был заточен в карцер. Прошло уже больше 180 лет, а эта страница в биографии немецкого философа мало кому известна.
В музее Боннского университета, где можно увидеть оригинальные документы, желающих узнать подробнее эту пикантную историю, с каждым годом все больше. Особенно - туристов из Китая. Сначала, правда, всех их ждет большое разочарование, - самого карцера, где Карл Маркс отбывал наказание, больше не существует. Сейчас здесь располагается один из исследовательских институтов вуза. Главный корпус, в котором находилось это сооружение, сильно пострадал во время Второй мировой войны. Впрочем, еще раньше, в 19-м веке, администрация города уничтожила все следы студенческой тюрьмы, приказав закрасить стены карцера, в то время как карцер в Гейдельберге, сохранивший настенные рисунки, является одной из главных достопримечательностей города.
Единственное изображение, дошедшее до нас, - литография студента медицинского факультета Йозефа Нойнцига (Joseph Neunzig).
Вернемся к немецкому философу. В 1835 году Карл Маркс приехал в Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма в Бонне (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). Ему было столько же лет, сколько и университету. Юноша решил изучать право, а этот вуз за свою 17-летнюю историю уже успел зарекомендовать себя в среде ученых и исследователей. Бонн был относительно свободным городом, за демагогию здесь строго не преследовали. Пожалуй, единственным ограничением свободы студентов был запрет на студенческие корпорации (Studentenverbindungen). Когда Карл Маркс начал свое обучение, в вузе официально не было ни одного такого объединения. Однако молодые люди собирались втайне, совершали совместные выезды в окрестности. Одно из обществ было основано студентами из Трира. В него и вступил юный Карл Маркс.
Поэт и нарушитель порядка
О его студенческих успехах в Бонне известно мало. Он исправно посещал лекции. Правда, их было не так уж и много. Карл Маркс выбрал всего несколько, и из них далеко не все были по специальности. Например - курс минералогии, который он, впрочем, так и проигнорировал. В его зачетной книжке этот предмет потом даже вычеркнули. Гораздо важнее для юного Карла Маркса было его братство со студентами из Трира и членство в обществе поэтов. Основоположник коммунизма писал стихи в студенческие годы в Бонне, которые он посылал домой. И хотя они были весьма заурядными, отцу Генриху Марксу (Heinrich Marx) они все же нравились больше, чем увлечение сына пивом.
Но Карл Маркс любил как стихи, так и прозу жизни. Он жил в самом центре Бонна и был завсегдатаем кабака, в котором в наши дни расположилась пиццерия. Однажды вечером, изрядно подвыпивши, юный философ как раз направлялся домой. По пути его остановили стражи порядка. Карцер был тут же неподалеку. За нарушение тишины и нахождение в нетрезвом состоянии его посадили на сутки.
Фортепиано в камеру!
"Для студентов это было делом чести попасть в карцер. Они специально провоцировали полицию, чтобы получить наказание", - рассказывает директор музея Боннского университета Томас Беккер (Thomas Becker) в интервью DW. В основном их наказывали лишением свободы на 24 часа, за более серьезные проступки - участие в дуэлях - на 14 дней. Если были раненые, этот срок могли увеличить вдвое.
"Молодые люди оскорбляли друг друга, они часто говорили "Вы - глупый мальчишка" и вызывали противника на дуэль", - говорит руководитель музея. Это было просто представлением, театром. На дуэли они должны были ранить противника в голову - поцарапать, уколоть, оставаясь при этом в совершенно неподвижном состоянии. Высшим проявлением мужества было не дрогнуть. Карл Маркс в дуэлях не участвовал.
По словам Томаса Беккера, наказание должно было быть строгим. "Но мы говорим о жителях рейнского города, - рассказывает Томас Беккер. - Наказание было в их духе. В карцере стояли кровати без матраса, очень жесткие. Первое, что делали узники, они велели принести матрас из общежития, потом они заказывали напитки и еду". Днем они выходили на прогулку, встречались с девушками, а вечерами ели и пили. "Один студент из Австрии сказал, чтобы ему принесли пианино в карцер", - рассказывает директор музея. В студенческой тюрьме им было весело.
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