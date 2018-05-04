За что Карл Маркс попал в карцер

Темноволосый молодой человек с бакенбардами, нарушив тишину и покой ночного города и находясь в состоянии алкогольного опьянения, был отправлен в карцер на сутки. 17-летний юноша позже станет основоположником коммунизма и напишет "Капитал". А пока, в студенческие годы, главный его принцип - получать удовольствие от жизни. Пить, гулять и веселиться.

Тюрьма, в которой Карл Маркс провел сутки

В ночь с 16 на 17 июня 1836 года Карл Маркс (Karl Marx) был заточен в карцер. Прошло уже больше 180 лет, а эта страница в биографии немецкого философа мало кому известна.

В музее Боннского университета, где можно увидеть оригинальные документы, желающих узнать подробнее эту пикантную историю, с каждым годом все больше. Особенно - туристов из Китая. Сначала, правда, всех их ждет большое разочарование, - самого карцера, где Карл Маркс отбывал наказание, больше не существует. Сейчас здесь располагается один из исследовательских институтов вуза. Главный корпус, в котором находилось это сооружение, сильно пострадал во время Второй мировой войны. Впрочем, еще раньше, в 19-м веке, администрация города уничтожила все следы студенческой тюрьмы, приказав закрасить стены карцера, в то время как карцер в Гейдельберге, сохранивший настенные рисунки, является одной из главных достопримечательностей города.

Единственное изображение, дошедшее до нас, - литография студента медицинского факультета Йозефа Нойнцига (Joseph Neunzig).

Вернемся к немецкому философу. В 1835 году Карл Маркс приехал в Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма в Бонне (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). Ему было столько же лет, сколько и университету. Юноша решил изучать право, а этот вуз за свою 17-летнюю историю уже успел зарекомендовать себя в среде ученых и исследователей. Бонн был относительно свободным городом, за демагогию здесь строго не преследовали. Пожалуй, единственным ограничением свободы студентов был запрет на студенческие корпорации (Studentenverbindungen). Когда Карл Маркс начал свое обучение, в вузе официально не было ни одного такого объединения. Однако молодые люди собирались втайне, совершали совместные выезды в окрестности. Одно из обществ было основано студентами из Трира. В него и вступил юный Карл Маркс.

Поэт и нарушитель порядка

О его студенческих успехах в Бонне известно мало. Он исправно посещал лекции. Правда, их было не так уж и много. Карл Маркс выбрал всего несколько, и из них далеко не все были по специальности. Например - курс минералогии, который он, впрочем, так и проигнорировал. В его зачетной книжке этот предмет потом даже вычеркнули. Гораздо важнее для юного Карла Маркса было его братство со студентами из Трира и членство в обществе поэтов. Основоположник коммунизма писал стихи в студенческие годы в Бонне, которые он посылал домой. И хотя они были весьма заурядными, отцу Генриху Марксу (Heinrich Marx) они все же нравились больше, чем увлечение сына пивом.

Зачетка Карла Маркса

Но Карл Маркс любил как стихи, так и прозу жизни. Он жил в самом центре Бонна и был завсегдатаем кабака, в котором в наши дни расположилась пиццерия. Однажды вечером, изрядно подвыпивши, юный философ как раз направлялся домой. По пути его остановили стражи порядка. Карцер был тут же неподалеку. За нарушение тишины и нахождение в нетрезвом состоянии его посадили на сутки.

Фортепиано в камеру!

"Для студентов это было делом чести попасть в карцер. Они специально провоцировали полицию, чтобы получить наказание", - рассказывает директор музея Боннского университета Томас Беккер (Thomas Becker) в интервью DW. В основном их наказывали лишением свободы на 24 часа, за более серьезные проступки - участие в дуэлях - на 14 дней. Если были раненые, этот срок могли увеличить вдвое.

"Молодые люди оскорбляли друг друга, они часто говорили "Вы - глупый мальчишка" и вызывали противника на дуэль", - говорит руководитель музея. Это было просто представлением, театром. На дуэли они должны были ранить противника в голову - поцарапать, уколоть, оставаясь при этом в совершенно неподвижном состоянии. Высшим проявлением мужества было не дрогнуть. Карл Маркс в дуэлях не участвовал.

По словам Томаса Беккера, наказание должно было быть строгим. "Но мы говорим о жителях рейнского города, - рассказывает Томас Беккер. - Наказание было в их духе. В карцере стояли кровати без матраса, очень жесткие. Первое, что делали узники, они велели принести матрас из общежития, потом они заказывали напитки и еду". Днем они выходили на прогулку, встречались с девушками, а вечерами ели и пили. "Один студент из Австрии сказал, чтобы ему принесли пианино в карцер", - рассказывает директор музея. В студенческой тюрьме им было весело.

Смотрите также:

Неписаные правила немецких общежитий Кастинг соседей При выборе комнаты в общежитии стоит обращать внимание не только на интерьер жилища, но и на интересы соседей. Если они - любители техно, а вы проводите вечера с книгой, сосуществовать на одной территории будет сложно.

Неписаные правила немецких общежитий Руки прочь Даже если у вас совместная кухня и ванная, не стоит тайно пользоваться кремом соседки или перекладывать продукты в холодильнике. Это правило распространяется и на ваши вещи. Казалось бы, банальное правило, но далеко не все его соблюдают.

Неписаные правила немецких общежитий Страшное слово - уборка Беспорядок в общежитии - обычное явление. Чтобы избежать ссор по этому вопросу, советуем составить график уборки общих комнат и следить за его соблюдением. Но есть более оригинальный вариант: закатите большую вечеринку, на утро обязательно останутся люди, которые захотят перемыть всю посуду и почистить ковер.

Неписаные правила немецких общежитий Вечеринка по договоренности Кстати о вечеринках. Их проведение тоже следует обговорить с сожителями. В противном случае веселая ночь может закончиться конфликтом. И не забудьте пригласить соседей, в Германии это принято.

Неписаные правила немецких общежитий Ванная - камень преткновения Помните, что парни и девушки по-разному воспринимают ванную комнату. "Для одних это место для расслабления и спа-процедур, для других - хранилище для пива и прочих неожиданных вещей", - утверждает в еженедельнике Spiegel Маркус Хенрик (Markus Henrik), который успел сменить уже 14 студенческих коммуналок.

Неписаные правила немецких общежитий Полезные конфликты Не бойтесь конфликтов - это возможность высказаться о наболевшем, даже если это произойдет в эмоциональной форме. Только не переборщите, вам еще жить с этим человеком.

Неписаные правила немецких общежитий Помнить о личном пространстве Врываться в комнату соседа без стука, даже если вы увидели огромного паука - не самая лучшая идея. Помните, что это его территория и заходить без разрешения нельзя.

Неписаные правила немецких общежитий Вовремя уйти Не бойтесь менять место жительства. Если вас так напрягают соседи, лучше вовремя съехать из комнаты, чем раздражаться по пустякам. В Германии есть студенты, которые за время учебы пожили в десятках разных квартир. Автор: Ксения Сафронова

