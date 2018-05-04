 За что Карл Маркс попал в карцер | Учеба и работа в Германии | DW | 05.05.2018
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Учеба и карьера

За что Карл Маркс попал в карцер

Основоположник коммунизма год проучился в Боннском университете. За это время он успел вступить в общество поэтов и тайную корпорацию студентов, а также попасть за решетку.

Запись о заключении Карла Маркса в карцер

Запись о заключении Карла Маркса в карцер. Оригинал хранится в музее Боннского университета

Темноволосый молодой человек с бакенбардами, нарушив тишину и покой ночного города и находясь в состоянии алкогольного опьянения, был отправлен в карцер на сутки. 17-летний юноша позже станет основоположником коммунизма и напишет "Капитал". А пока, в студенческие годы, главный его принцип - получать удовольствие от жизни. Пить, гулять и веселиться.

Тюрьма, в которой Карл Маркс провел сутки

В ночь с 16 на 17 июня 1836 года Карл Маркс (Karl Marx) был заточен в карцер. Прошло уже больше 180 лет, а эта страница в биографии немецкого философа мало кому известна.

В музее Боннского университета, где можно увидеть оригинальные документы, желающих узнать подробнее эту пикантную историю, с каждым годом все больше. Особенно - туристов из Китая. Сначала, правда, всех их ждет большое разочарование, - самого карцера, где Карл Маркс отбывал наказание, больше не существует. Сейчас здесь располагается один из исследовательских институтов вуза. Главный корпус, в котором находилось это сооружение, сильно пострадал во время Второй мировой войны. Впрочем, еще раньше, в 19-м веке, администрация города уничтожила все следы студенческой тюрьмы, приказав закрасить стены карцера, в то время как карцер в Гейдельберге, сохранивший настенные рисунки, является одной из главных достопримечательностей города.

Карцер боннского университета

Единственное изображение, дошедшее до нас, - литография студента медицинского факультета Йозефа Нойнцига (Joseph Neunzig).

Вернемся к немецкому философу. В 1835 году Карл Маркс приехал в Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма в Бонне (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). Ему было столько же лет, сколько и университету. Юноша решил изучать право, а этот вуз за свою 17-летнюю историю уже успел зарекомендовать себя в среде ученых и исследователей. Бонн был относительно свободным городом, за демагогию здесь строго не преследовали. Пожалуй, единственным ограничением свободы студентов был запрет на студенческие корпорации (Studentenverbindungen). Когда Карл Маркс начал свое обучение, в вузе официально не было ни одного такого объединения. Однако молодые люди собирались втайне, совершали совместные выезды в окрестности. Одно из обществ было основано студентами из Трира. В него и вступил юный Карл Маркс.

Поэт и нарушитель порядка

О его студенческих успехах в Бонне известно мало. Он исправно посещал лекции. Правда, их было не так уж и много. Карл Маркс выбрал всего несколько, и из них далеко не все были по специальности. Например - курс минералогии, который он, впрочем, так и проигнорировал. В его зачетной книжке этот предмет потом даже вычеркнули. Гораздо важнее для юного Карла Маркса было его братство со студентами из Трира и членство в обществе поэтов. Основоположник коммунизма писал стихи в студенческие годы в Бонне, которые он посылал домой. И хотя они были весьма заурядными, отцу Генриху Марксу (Heinrich Marx) они все же нравились больше, чем увлечение сына пивом.

Зачетка Карла Маркса

Зачетка Карла Маркса

Но Карл Маркс любил как стихи, так и прозу жизни. Он жил в самом центре Бонна и был завсегдатаем кабака, в котором в наши дни расположилась пиццерия. Однажды вечером, изрядно подвыпивши, юный философ как раз направлялся домой. По пути его остановили стражи порядка. Карцер был тут же неподалеку. За нарушение тишины и нахождение в нетрезвом состоянии его посадили на сутки.

Фортепиано в камеру!

"Для студентов это было делом чести попасть в карцер. Они специально провоцировали полицию, чтобы получить наказание", - рассказывает директор музея Боннского университета Томас Беккер (Thomas Becker) в интервью DW. В основном их наказывали лишением свободы на 24 часа, за более серьезные проступки - участие в дуэлях - на 14 дней. Если были раненые, этот срок могли увеличить вдвое.

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"Молодые люди оскорбляли друг друга, они часто говорили "Вы - глупый мальчишка" и вызывали противника на дуэль", - говорит руководитель музея. Это было просто представлением, театром. На дуэли они должны были ранить противника в голову - поцарапать, уколоть, оставаясь при этом в совершенно неподвижном состоянии. Высшим проявлением мужества было не дрогнуть. Карл Маркс в дуэлях не участвовал.

По словам Томаса Беккера, наказание должно было быть строгим. "Но мы говорим о жителях рейнского города, - рассказывает Томас Беккер. - Наказание было в их духе. В карцере стояли кровати без матраса, очень жесткие. Первое, что делали узники, они велели принести матрас из общежития, потом они заказывали напитки и еду". Днем они выходили на прогулку, встречались с девушками, а вечерами ели и пили. "Один студент из Австрии сказал, чтобы ему принесли пианино в карцер", - рассказывает директор музея. В студенческой тюрьме им было весело.

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    Не бойтесь менять место жительства. Если вас так напрягают соседи, лучше вовремя съехать из комнаты, чем раздражаться по пустякам. В Германии есть студенты, которые за время учебы пожили в десятках разных квартир.

    Автор: Ксения Сафронова


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