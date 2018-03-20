За свадебным платьем - в церковь (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.03.2018

Мечты сбываются: немецких невест одевает модельер с Украины

Вальс Мендельсона, шампанское, море цветов... Какая женщина не мечтает об этом! И, может быть, самое главное - это красивое свадебное платье, причем не такое, как у всех! В Берлине есть фея, которая творит такие наряды. (09.08.2010)