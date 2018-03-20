 За свадебным платьем - в церковь (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.03.2018
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Культура и стиль жизни

За свадебным платьем - в церковь (видео)

В бывшей лондонской церкви открыт салон для молодоженов. Здесь можно купить все - от свадебного торта, праздничной одежды до ювелирных изделий. И даже спланировать свадебное путешествие.
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Свадебный салон в церкви

  

 

Контекст

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Свадебный салон в церкви  

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