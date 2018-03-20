За свадебным платьем - в церковь (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.03.2018

В бывшей лондонской церкви открыт салон для молодоженов. Здесь можно купить все - от свадебного торта, праздничной одежды до ювелирных изделий. И даже спланировать свадебное путешествие.
Британский принц Гарри и американка Меган Маркл сыграют свадьбу в мае 2018 года. Немецкая пресса обнаружила у возлюбленной принца Уэльского немецкие корни. (04.12.2017)
Связь немцев с церковью слабеет. Многие предпочитают ей более привлекательные жизненные ориентиры. А что же происходит со зданиями храмов, лишившихся прихожан? (19.03.2018)
Cвадебный торт, ночь в отеле и битье посуды: без каких традиций немцы сегодня не могут представить себе свадьбу? (11.05.2017)
Вальс Мендельсона, шампанское, море цветов... Какая женщина не мечтает об этом! И, может быть, самое главное - это красивое свадебное платье, причем не такое, как у всех! В Берлине есть фея, которая творит такие наряды. (09.08.2010)
Безумные костюмы, море пива и невыполнимые задания. DW показывает, как празднуют мальчишники в Германии (25.08.2016)