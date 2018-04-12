За знаниями через блокпост: как ходят в школу дети Донбасса

Через минные поля, в обход блокпостов - именно так ходили в школу около 100 детей прифронтового Донбасса еще полтора года назад. Изменилась ли ситуация? Репортаж DW из Донецкой области.
Два села по разные линии фронта на востоке Украины. Их разделяет река. По одну сторону - позиции украинских военных, по другую - пророссийских сепаратистов. Чтобы попасть в школу в соседнем селе, ученику 9-го класса Николаю (имя изменено), нужно было идти через мост и проходить блокпосты или, в случае обстрелов, обходить пару-тройку километров в поисках лодки для переправы.
Мать Николая, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала DW, что не смогла убедить сына "не ходить за знаниями через линию фронта". "Он не хотел терять свой класс, друзей и учителей. А я каждый день молилась, чтобы с ним ничего не случилось!", - говорит женщина и добавляет, что иногда шла на хитрость - просила родственников по ту сторону фронта найти какой-нибудь повод, чтобы оставить мальчика на ночь.
В школу через линию фронта
Не в каждом маленьком селе Донбасса есть школа. И до войны управление образования разрабатывало целые логистические схемы, как распределять детей из таких сел по школам городов или больших поселков. Родители, с которыми удалось поговорить DW на условиях анонимности, утверждали, что никаких "политических или идеологических причин" для обучения их детей по разные стороны фронта, нет: "В 2014-2015 годах была совершенно неопределенная ситуация: где и какая власть будет. Потому мы и решили ходить в свою школу, несмотря на то, что в этот район пришла "ДНР-ия".
С украинской территории в школы в неподконтрольных Киеву районах Донбасса на данный момент ходят учиться, по официальным данным, четыре ребенка.
Многие родители отправляют своих детей через линию фронта не только по причине "привычности" школы, говорит DW руководитель гуманитарного штаба "Пролиска" Татьяна Кошель, которая помогает людям в прифронтовых районах. В большинстве случаев родители вынуждены это делать: "Они работают по ту сторону фронта. И им удобно брать детей собой. Утром они их ведут в школу, а вечером вместе возвращаются".
Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский в беседе с корреспондентом DW сообщил, что волонтеры, местные учителя, чиновники проводили много бесед с родителями этих детей: "Но они уперлись и не хотят иначе". Жебривский не очень хочет афишировать и то, что примерно 30 детей, которые живут на территории самопровозглашенной "ДНР", по-прежнему ходят в школы под украинским флагом: "Я не могу назвать районы, где это происходит, чтобы детей не остановили боевики. Но, такая ситуация есть, и мы, конечно, этому рады".
Год назад ситуация была сложнее
Еще год назад школьников, которые ходили через линию фронта учиться в самопровозглашенной "ДНР" было в разы больше, примерно три десятка человек. Около 20 детей удалось переубедить местным волонтерам и учителям.
Татьяна Кошель рассказывает DW, что в прошлом году ей пришлось организовывать "целую экскурсию" для детей из Майорска (пригород Горловки, ныне неподконтрольной Киеву. - Ред.) по близлежащим школам, чтобы показать, что "нет смысла рисковать, переходя линию фронта".
Родители школьников согласились на обучение по украинской программе, как только власти выделили специальный школьный автобус, который возит детей из прифронтовых сел вблизи Горловки в школу возле города Бахмут.
Большинство этих детей - ученики младших классов. Педагогам Опытненской школы Бахмутского района, где они учатся, пришлось много потрудиться, чтобы помочь им догнать школьную программу. "Фактически, они не учились два года. Им, конечно, сейчас трудно, но, как видите, от нас еще никто не ушел", - говорит директор школы Владимир Жучок, не исключая, что в следующем учебном году в его школе появится больше учеников "с той территории".
Борьба за молодое поколение
Некоторые семьи из прифронтовых районов даже разрешают своим детям уехать из дома, чтобы получить украинский аттестат о среднем образовании. И такие случаи не единичны. "Были у нас старшеклассники, которые переехали сюда, сняли квартиру и окончили нашу школу", - говорит Владимир Жучок. Впрочем, в некоторых семьях задумываются и "об обратном варианте".
Мать одной девятиклассницы из Краматорска рассказала DW, что раздумывает о переезде к родственникам "в спокойный район" самопровозглашенной "ДНР": "Она хочет получить российский аттестат о среднем образовании, чтобы поступить в медицинский институт в Москве". Россия, как и Украина, сейчас предлагает детям из охваченного войной Донбасса хорошие льготы при поступлении в ВУЗы.
"Та сторона тоже не сидит без дела… Идет настоящая борьба за молодое поколение", - уверена волонтер Татьяна Кошель. Она считает, что украинские власти должны приложить больше усилий, чтобы "победить в этой войне". Например, расширять возможности дистанционного школьного обучения. За два последних года в Донецкой области в пяти прифронтовых школах было внедрено такое обучение - с первого по последний класс. И так сейчас учатся 2500 детей с неподконтрольных Киеву территорий. В новом учебном году их может быть вдвое больше.
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