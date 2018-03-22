 Зачем России черный список мигрантов и при чем тут ЧМ-2018 | Центральная Азия - события и оценки | DW | 22.03.2018
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Центральная Азия

Зачем России черный список мигрантов и при чем тут ЧМ-2018

Власти Киргизии хотели бы увеличить поток трудовых мигрантов из своей страны в Россию. Однако перед чемпионатом мира по футболу у Москвы на сей счет другие планы.

Гастарбайтер на стройке в Москве

Киргизская государственная служба миграции предлагает совершить ряд шагов, благодаря которым можно будет уменьшить число граждан республики, попавших в так называемый черный список - перечень лиц, которым Федеральная миграционная служба (ФМС) России запрещает въезд в РФ на тот или иной срок. Например, власти в Бишкеке призывают Москву более лояльно отнестись к тем нарушителям, которые оказались в таком списке впервые и даже повторно.

За что попадают в черный список ФМС России

Черный список ФМС - официальный документ, который появился в 2013 году. В него по большей части включаются лица, совершившие на территории РФ административные или уголовные правонарушения или же пропустившие срок постановки на учет. Трудовым мигрантам, которые отправляются в Россию, рекомендовано проверить на сайте ФМС, нет ли в нем их фамилий.

В черный список можно попасть, просрочив патент на работу, или если, например, у гастарбайтера, работающего на извозе, имеется неоплаченный штраф за нарушение ПДД, рассказывает московский общественник Дмитрий Копылов, который занимается обустройством мигрантов из Центральной Азии. "Чаще всего такого нарушителя власти не разыскивают, и если он не попался в ходе полицейского рейда по проверке документов, то может жить в России достаточно долго. Но когда он решит пересечь границу, например, в аэропорту, то это выявится, и ему запретят въезд в Россию", - продолжает собеседник DW.

"Потерять" паспорт, чтобы снова въехать в РФ

Впрочем, бывает и так, что присутствие мигранта в черном списке обнаруживается случайно в ходе проверки документов. Тогда его должны депортировать. При этом, снова оказавшись в Киргизии или в Таджикистане, запрет на дальнейший въезд в Россию можно обойти или снять, указывает Дмитрий Копылов. "Раньше обходили так: в Таджикистане "теряется" паспорт, за 200 долларов получается новый на другое имя, и через две недели ты снова в Москве", - поясняет он.

В аэропорту Душанбе

В аэропорту Душанбе

Но сейчас, продолжает собеседник, и в Таджикистане стало строже с восстановлением паспорта, и Россия начала снимать биометрические данные при первом пересечении границы. И если выясняется, что эти же отпечатки пальцев уже значатся в базе, но у их обладателя другая фамилия, то мигранту грозят серьезные неприятности.

Иную картину рисует Аскар (имя изменено), трудовой мигрант из Киргизии с большим стажем, работающий в Москве и поддерживающий обширные связи с киргизской диаспорой. По его словам, у киргизов, попавших в черный список, путь решения проблемы прежний. "У меня многие знакомые оказались в списке, с разными сроками запрета - кто на три месяца, кто на полгода, кто на пять лет. Но они уезжают домой, получают там паспорт на фамилию матери или, например, деда и возвращаются. Это в Киргизии делается за неделю и стоит 10-15 тысяч рублей", - говорит Аскар.

То ли в черном списке ФМС, то ли нет

"Про отпечатки пальцев не знаю, но никто не говорил, что на этом попадался. Я знаю недавний конкретный случай, когда мой родственник после трех лет работы в Москве вернулся в отпуск в Киргизию на месяц, а когда снова собрался в Москву, то в авиакассе в Киргизии при покупке билета узнал, что он в списке ФМС. Так он за неделю и 10 тысяч рублей сделал новый паспорт, по нему прилетел в Россию, и сейчас здесь зарегистрирован и работает", - привел пример таксист Аскар.

Трудовые мигранты в Москве

Трудовые мигранты в Москве

"И еще пример: моего брата два года назад за просроченную регистрацию занесли в черный список. Он уехал домой, побыл там месяц и вернулся в Москву с тем же паспортом. И без проблем получил на год регистрацию. Работал на извозе. У него проверили паспорт на посту ДПС в Домодедово, указали на то, что он в списке, пригрозили передать ФСМ с дальнейшей депортацией", - рассказывает Аскар.

По его словам, брат дал три тысячи рублей, и вопрос решился: "А после этого его еще раз проверяли у метро "Марьина роща", забрали в отделение, пробили по компьютерной базе - и там проверка ничего не выявила. Как это получается - не ясно".

Как мигранту официально покинуть список ФМС?

Есть и официальный путь исключения из черного списка ФМС, напоминает Дмитрий Копылов. Мигранту надо собрать ряд документов, написать заявление и направить его в ФМС России и властям своего государства. Жителям Киргизии оформить это прошение и получить согласие российских властей намного проще в связи с членством их страны в Таможенном союзе, утверждает общественник, исходя из конкретного опыта. По его словам, на практике и депортация в отношении таджиков и узбеков применяется более жестко, хотя при серьезных нарушениях высылают и киргизов.

Отсчет часов до начала ЧМ-2018 на Красной площади

Отсчет часов до начала ЧМ-2018

Эти слова косвенно подтверждает госслужба миграции Киргизии. По данным этого ведомства, в 2015 году в черном списке находилось 180 тысяч киргизов, по данным на 1 января 2017-го - 110 тысяч, а на 1 января 2018 года - 77 тысяч человек.

В свою очередь, президент фонда "Миграция XXI век", бывший заместитель директора ФМС России Вячеслав Поставнин в интервью DW сказал, что ему ничего неизвестно о том, что граждане Киргизии имеют преимущества перед узбеками или таджиками по исключению из черного списка ФМС.

Трудовая миграция и чемпионат мира по футболу

Ситуация с киргизскими мигрантами из черного списка ФМС имеет и еще один аспект. Как утверждает Аскар, именно в последние недели многие киргизы в Москве стали попадать в этот список. Скорее всего, по его мнению, это связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу в России. С конца апреля, по данным Аскара, будет изменен порядок регистрации в городах, где будут проходить матчи турнира, регистрацию на год, какую получали киргизы, в этот период давать не будут. Получить можно будет краткосрочную регистрацию для туристов.

"А с ней на работу не берут. Сейчас мне постоянно звонят из Киргизии и просят найти хороших посредников, которые в ФМС быстро сделают регистрацию для бригад строителей, чтобы успеть до конца апреля. Посредники - это в основном наши киргизы, которые за деньги (обычная такса - пять тысяч рублей) делают документ", - делится с DW информацией Аскар.   

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А Дмитрий Копылов обращает внимание на то, что в связи с чемпионатом российские органы на местах помимо черных списков используют и другие, "неформальные" методы сокращения миграционного потока. Вплоть до случаев, когда мигрантам из Таджикистана и Узбекистана уже после прохождения и оплаты ими процедур оформления в качестве работников по найму сообщают об отказе в выдаче патента - без объяснения причины. "И человек должен уехать, чтобы не просрочить полученное разрешение на пребывание и не попасть в список", - констатирует общественник.

Киргизские мигранты - политический вопрос

"Да, к чемпионату будут масштабные рейды, мигрантов будут депортировать и высылать из "футбольных" городов. Апробация ограничений прошла год назад, во время Кубка Конфедераций. Тогда объявлялось о необходимости регистрации в течение суток после приезда. Потом смягчили до трех суток", - комментирует эту информацию Вячеслав Поставнин.

Что касается более длительной перспективы и намерения киргизских властей сократить черный список, а этот вопрос должен обсуждаться 30 марта на встрече стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве, то эксперт отмечает намерения властей РФ снизить миграционный поток из Центральной Азии.

"Эта тенденция сейчас очевидна, и не только в связи с ЧМ, а и в связи с террористическими актами. Сейчас последнее слово за МВД, а у них задача не связана с социально-экономическим развитием страны, оно не занимается механизмами распределения мигрантов", - уточняет Поставнин.

"Но, тем не менее, это вопрос политики, и если на самом высоком политическом уровне в целом предмет торга у Москвы с Бишкеком будет серьезным, то в Москве могут пойти тут навстречу Бишкеку и сократить черный список", - заключил президент фонда "Миграция XXI век".

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    Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

    "Открытие Арена", Москва

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  • Стадион Крестовский, Санкт-Петербург

    Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

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  • Центральный стадион, Екатеринбург

    Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

    Центральный стадион, Екатеринбург

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  • Ростов-Арена, Ростов-на-Дону

    Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

    "Ростов-Арена", Ростов-на-Дону

    Стадион "Ростов-Арена" возводится специально к ЧМ-2018. Вместимость стадиона составит 45 000 мест: здесь состоятся четыре встречи группового этапа и матч 1/8 финала. Ожидается, что впоследствии арена станет домашним стадионом местного футбольного клуба "Ростов". Во время проведения строительных работ в земле было обнаружено несколько неразорвавшихся авиабомб времен Второй мировой войны.

  • Казань-Арена

    Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

    "Казань-Арена"

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  • Волгоград

    Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

    "Волгоград-Арена"

    "Волгоград-Арена" возводится на берегу Волги у подножия Мамаева Кургана: новый стадион должен будет вместить около 45 000 человек. В рамках чемпионата мира здесь пройдут четыре матча группового этапа. Ожидается, что после турнира арена будет использоваться как основной стадион местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".

  • Стадион Нижний Новгород

    Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

    "Стадион Нижний Новгород"

    Стадион в Нижнем Новгороде - один из девяти спорткомплексов, которые должны быть возведены специально к ЧМ-2018. Местом строительства выбрана Стрелка - место впадения реки Оки в Волгу. Вместимость стадиона составит 45 000 мест. В рамках ЧМ-2018 здесь пройдут четыре матча группового этапа, матч ⅛ финала и матч четвертьфинала. Впоследствии стадион станет домашней ареной местного ФК "Олимпиец".

  • Стадион Калининград

    Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

    "Стадион Калининград"

    Чемпионат мира готовится принять и самая западная точка России - Калининград. Специально к ЧМ-2018 здесь строится стадион, который сможет вместить свыше 35 000 зрителей. Впрочем, после чемпионата он превратится в 25-тысячный: для этого будет задвинута часть крыши. Причина: местный клуб "Балтика", который играет во второй лиге, не может похвастаться столь большим количеством болельщиков.

  • Мордовия-Арена, Саранск

    Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

    "Мордовия-Арена", Саранск

    Строительство футбольного стадиона в столице Мордовии Саранске пока еще не завершено. Арена, которая возводится по проекту немецкого архитектора Тима Хупе, должна будет вместить около 44 000 болельщиков. По окончанию турнира вместимость стадиона уменьшат до 28 000 мест. Ожидается, что впоследствии арена станет домашней для местного ФК "Мордовия", который в данный момент играет в первом дивизионе.

  • Строительство Космос-Арены, Самара

    Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

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    В процессе строительства пока находится и "Космос-Арена" в Самаре, которая должна вместить около 45 000 зрителей. Планируется, что стадион будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Стоит отметить, что площадь под застройку была постепенно увеличена с 27 до 930 гектаров: модернизация территории предполагает снос дачных кооперативов и частных домов, что вызвало протесты среди местного населения.

  • Олимпиийский стадион Фишт, Сочи

    Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

    Олимпиийский стадион "Фишт", Сочи

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    Автор: Андреас Штен-Цимонс, Александра Елкина


Контекст

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

1 декабря в Москве состоялась финальная жеребьевка ЧМ-2018, по итогам которой команды узнали своих соперников. Но готовы ли российские города и стадионы к проведению турнира? (30.11.2017)  

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