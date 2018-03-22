Зачем России черный список мигрантов и при чем тут ЧМ-2018 | Центральная Азия - события и оценки | DW | 22.03.2018

Киргизская государственная служба миграции предлагает совершить ряд шагов, благодаря которым можно будет уменьшить число граждан республики, попавших в так называемый черный список - перечень лиц, которым Федеральная миграционная служба (ФМС) России запрещает въезд в РФ на тот или иной срок. Например, власти в Бишкеке призывают Москву более лояльно отнестись к тем нарушителям, которые оказались в таком списке впервые и даже повторно.

За что попадают в черный список ФМС России

Черный список ФМС - официальный документ, который появился в 2013 году. В него по большей части включаются лица, совершившие на территории РФ административные или уголовные правонарушения или же пропустившие срок постановки на учет. Трудовым мигрантам, которые отправляются в Россию, рекомендовано проверить на сайте ФМС, нет ли в нем их фамилий.

В черный список можно попасть, просрочив патент на работу, или если, например, у гастарбайтера, работающего на извозе, имеется неоплаченный штраф за нарушение ПДД, рассказывает московский общественник Дмитрий Копылов, который занимается обустройством мигрантов из Центральной Азии. "Чаще всего такого нарушителя власти не разыскивают, и если он не попался в ходе полицейского рейда по проверке документов, то может жить в России достаточно долго. Но когда он решит пересечь границу, например, в аэропорту, то это выявится, и ему запретят въезд в Россию", - продолжает собеседник DW.

"Потерять" паспорт, чтобы снова въехать в РФ

Впрочем, бывает и так, что присутствие мигранта в черном списке обнаруживается случайно в ходе проверки документов. Тогда его должны депортировать. При этом, снова оказавшись в Киргизии или в Таджикистане, запрет на дальнейший въезд в Россию можно обойти или снять, указывает Дмитрий Копылов. "Раньше обходили так: в Таджикистане "теряется" паспорт, за 200 долларов получается новый на другое имя, и через две недели ты снова в Москве", - поясняет он.

В аэропорту Душанбе

Но сейчас, продолжает собеседник, и в Таджикистане стало строже с восстановлением паспорта, и Россия начала снимать биометрические данные при первом пересечении границы. И если выясняется, что эти же отпечатки пальцев уже значатся в базе, но у их обладателя другая фамилия, то мигранту грозят серьезные неприятности.

Иную картину рисует Аскар (имя изменено), трудовой мигрант из Киргизии с большим стажем, работающий в Москве и поддерживающий обширные связи с киргизской диаспорой. По его словам, у киргизов, попавших в черный список, путь решения проблемы прежний. "У меня многие знакомые оказались в списке, с разными сроками запрета - кто на три месяца, кто на полгода, кто на пять лет. Но они уезжают домой, получают там паспорт на фамилию матери или, например, деда и возвращаются. Это в Киргизии делается за неделю и стоит 10-15 тысяч рублей", - говорит Аскар.

То ли в черном списке ФМС, то ли нет…

"Про отпечатки пальцев не знаю, но никто не говорил, что на этом попадался. Я знаю недавний конкретный случай, когда мой родственник после трех лет работы в Москве вернулся в отпуск в Киргизию на месяц, а когда снова собрался в Москву, то в авиакассе в Киргизии при покупке билета узнал, что он в списке ФМС. Так он за неделю и 10 тысяч рублей сделал новый паспорт, по нему прилетел в Россию, и сейчас здесь зарегистрирован и работает", - привел пример таксист Аскар.

Трудовые мигранты в Москве

"И еще пример: моего брата два года назад за просроченную регистрацию занесли в черный список. Он уехал домой, побыл там месяц и вернулся в Москву с тем же паспортом. И без проблем получил на год регистрацию. Работал на извозе. У него проверили паспорт на посту ДПС в Домодедово, указали на то, что он в списке, пригрозили передать ФСМ с дальнейшей депортацией", - рассказывает Аскар.

По его словам, брат дал три тысячи рублей, и вопрос решился: "А после этого его еще раз проверяли у метро "Марьина роща", забрали в отделение, пробили по компьютерной базе - и там проверка ничего не выявила. Как это получается - не ясно".

Как мигранту официально покинуть список ФМС?

Есть и официальный путь исключения из черного списка ФМС, напоминает Дмитрий Копылов. Мигранту надо собрать ряд документов, написать заявление и направить его в ФМС России и властям своего государства. Жителям Киргизии оформить это прошение и получить согласие российских властей намного проще в связи с членством их страны в Таможенном союзе, утверждает общественник, исходя из конкретного опыта. По его словам, на практике и депортация в отношении таджиков и узбеков применяется более жестко, хотя при серьезных нарушениях высылают и киргизов.

Отсчет часов до начала ЧМ-2018

Эти слова косвенно подтверждает госслужба миграции Киргизии. По данным этого ведомства, в 2015 году в черном списке находилось 180 тысяч киргизов, по данным на 1 января 2017-го - 110 тысяч, а на 1 января 2018 года - 77 тысяч человек.

В свою очередь, президент фонда "Миграция XXI век", бывший заместитель директора ФМС России Вячеслав Поставнин в интервью DW сказал, что ему ничего неизвестно о том, что граждане Киргизии имеют преимущества перед узбеками или таджиками по исключению из черного списка ФМС.

Трудовая миграция и чемпионат мира по футболу

Ситуация с киргизскими мигрантами из черного списка ФМС имеет и еще один аспект. Как утверждает Аскар, именно в последние недели многие киргизы в Москве стали попадать в этот список. Скорее всего, по его мнению, это связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу в России. С конца апреля, по данным Аскара, будет изменен порядок регистрации в городах, где будут проходить матчи турнира, регистрацию на год, какую получали киргизы, в этот период давать не будут. Получить можно будет краткосрочную регистрацию для туристов.

"А с ней на работу не берут. Сейчас мне постоянно звонят из Киргизии и просят найти хороших посредников, которые в ФМС быстро сделают регистрацию для бригад строителей, чтобы успеть до конца апреля. Посредники - это в основном наши киргизы, которые за деньги (обычная такса - пять тысяч рублей) делают документ", - делится с DW информацией Аскар.

А Дмитрий Копылов обращает внимание на то, что в связи с чемпионатом российские органы на местах помимо черных списков используют и другие, "неформальные" методы сокращения миграционного потока. Вплоть до случаев, когда мигрантам из Таджикистана и Узбекистана уже после прохождения и оплаты ими процедур оформления в качестве работников по найму сообщают об отказе в выдаче патента - без объяснения причины. "И человек должен уехать, чтобы не просрочить полученное разрешение на пребывание и не попасть в список", - констатирует общественник.

Киргизские мигранты - политический вопрос

"Да, к чемпионату будут масштабные рейды, мигрантов будут депортировать и высылать из "футбольных" городов. Апробация ограничений прошла год назад, во время Кубка Конфедераций. Тогда объявлялось о необходимости регистрации в течение суток после приезда. Потом смягчили до трех суток", - комментирует эту информацию Вячеслав Поставнин.

Что касается более длительной перспективы и намерения киргизских властей сократить черный список, а этот вопрос должен обсуждаться 30 марта на встрече стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве, то эксперт отмечает намерения властей РФ снизить миграционный поток из Центральной Азии.

"Эта тенденция сейчас очевидна, и не только в связи с ЧМ, а и в связи с террористическими актами. Сейчас последнее слово за МВД, а у них задача не связана с социально-экономическим развитием страны, оно не занимается механизмами распределения мигрантов", - уточняет Поставнин.

"Но, тем не менее, это вопрос политики, и если на самом высоком политическом уровне в целом предмет торга у Москвы с Бишкеком будет серьезным, то в Москве могут пойти тут навстречу Бишкеку и сократить черный список", - заключил президент фонда "Миграция XXI век".

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