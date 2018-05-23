 Зачем роботам бицепсы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.05.2018
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Культура и стиль жизни

Зачем роботам бицепсы

Роботы уже сейчас активно помогают человеку в самых разных сферах и становятся все больше похожими на людей. Но дело не только во внешнем сходстве.

Рука робота

Времена, когда роботы представляли собой жестко запрограммированные машины в металлическом корпусе и мало чем отличались от громоздких станков, давно позади. Сегодня благодаря датчикам и искусственному интеллекту они умеют приспосабливаться к окружающей обстановке, становятся все более универсальными и способны выполнять практически любую работу. Роботы ассистируют медикам во время сложнейших операций, помогают по хозяйству, используются для ухода за престарелыми и больными, применяются для спасения людей в зонах техногенных и природных катастроф.

Но и на этом ученые и инженеры не останавливаются. Они прикладывают все усилия к тому, чтобы "облагородить" внешность роботов - сделать их максимально похожими на людей. С этой целью при их производстве применяются мягкие и гибкие материалы.

Робот EDAN из Германии будет помогать в уходе за больными и престарелыми

Робот EDAN из Германии будет помогать в уходе за больными и престарелыми

У машин появляются "кожа" и "мышцы", на ощупь трудно отличимые от настоящих. Ученые надеются, что человекоподобным роботам люди будут больше доверять. К тому же, использование роботов из легких эластичных материалов позволит избегать производственных травм. Новое веяние - словно только что вышедшие из спортзала гуманоидные роботы с бицепсами.

Мягкие роботы - не только эстетика

За "мягкой" робототехникой - будущее, убежден австрийский физик Кристоф Кеплингер (Christoph Keplinger), участник исследовательского проекта в Колорадском университете в Боулдере. Вместе с группой других ученых ему удалось разработать эластичные искусственные мускулы из недорогих и легкодоступных материалов. Они состоят из полимерной оболочки, наполненной жидким растительным маслом (предпочтение отдается маслу из рапса), и снабжены электродами.

Контекст

На ярмарке в Гамбурге показали изобретения, которыми будут оснащены современные лайнеры. Российский лоукостер "Победа" уже заявил о желании приобрести "стоячие" кресла.

Ученые из Ганновера и Мюнхена разработала проект экономически эффективного, гибкого и интуитивно управляемого робота. В борьбе за престижный приз они обошли два медицинских проекта.

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И в промышленности, и в науке сегодня все чаще используются роботы. Соответственно, растет спрос на робототехников. DW узнала, в каких вузах Германии можно получить эту специальность. (11.09.2014)

Под действием электрического тока масло, преобразующееся в гель, перемещается из одной части оболочки в другую, в результате чего искусственная мышца то расширяется, то сжимается. Таким образом имитируется растяжение и сокращение живых мышц. Подобная конструкция позволяет роботу эффектно "играть мускулами". Впрочем, мягкий "накачанный" робот способен не только радовать глаз окружающих своей внешностью, но и поднимать тяжести весом в несколько килограммов, а также переносить хрупкие и нежные предметы вроде сырых яиц или ягод малины, не раздавив их.

 Как утверждают ученые, роботы, изготовленные из мягких материалов и снабженные мускулами, вообще обладают огромным потенциалом. Например, в перспективе их можно будет задействовать в операциях по спасению людей в условиях землетрясения или других стихийных бедствий. Ведь благодаря своей эластичности мягкий робот может изменять форму "тела" и сжиматься точно так же, как осьминог. А это значит, он способен протиснуться в любую щель.

Андроид для любви

Впрочем, у похожих на людей роботов есть и другая, куда более пикантная ниша - рынок сексуальных услуг. Об этом, в частности, свидетельствуют данные опроса, проведенного в рамках исследовательского проекта "Homo Digitalis", который реализуется медиакомпаниями Bayerischer Rundfunk, Arte и ORF совместно с Институтом экономики и организации труда (IAO) Научно-исследовательского общества имени Фраунгофера. Согласно его результатам, примерно каждый пятый немец хотя бы раз охотно позанимался бы любовью с эротическим роботом. Правда, лишь шесть процентов респондентов не исключают того, что могли бы в гуманоидного робота влюбиться. По мнению Катрин Польман (Kathrin Pollmann) из IAO, это говорит о том, что секс-роботы все-таки воспринимаются в первую очередь как игрушка.

Проект Homo Digitalis

В рамках проекта "Homo Digitalis" пришлось тестировать робота-женщину, поскольку секс-роботов мужского пола на рынке пока нет

Как бы то ни было, в Барселоне уже больше года действует публичный дом, где вместо женщин клиентов обслуживают секс-куклы. Пока это первое и единственное заведение такого рода в Европе. Однако, как предсказывает британский эксперт в сфере искусственного интеллекта Дэвид Леви, к 2050 году интимные отношения с роботами станут нормой. Аналогичной точки зрения придерживается ученый-когнитивист из Потсдама Мартин Фишер (Martin Fischer). По его словам, гуманоидные эротические роботы - это больше не научная фантастика.

В настоящее время Фишер вместе с группой других ученых проводит опрос, цель которого - выяснить, роботы с какой внешностью будут пользоваться повышенным спросом. Промежуточные итоги исследования уже есть, причем они не расходятся со стереотипами: большинство женщин-респонденток выступают за производство мускулистых гуманоидных роботов-мужчин с мощным торсом, а участвовавшие в опросе представители сильного пола - за преобладание на рынке женских моделей с нежной и теплой кожей, тонкой талией, высокой грудью и длинными ресницами. Для буквально всех респондентов очень важен и такой момент, как способность андроида коммуницировать - разговаривать с визави и обмениваться с ним взглядом.

Между тем, ученый-антрополог из Великобритании Кэтлин Ричардсон, инициировавшая "Кампанию против секс-роботов", выступает с требованием прекратить разработку моделей секс-роботов с искусственным интеллектом. В противном случае отрицательные последствия для общества неизбежны, предостерегает она. По ее мнению, производство похожих на людей конструкций приведет к деградации человеческих отношений и укрепит представление о женщине как о безропотном сексуальном объекте.

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    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Каких профессионалов заменят роботы?

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