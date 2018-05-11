Зачем Иванишвили вернулся в грузинскую политику

В понедельник, 11 мая, на съезде правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) миллиардера и бывшего премьер-министра страны Бидзину Иванишвили снова избрали председателем этой партии. Как признался на съезде выглядевший несколько потерянным Иванишвили, решение вернуться в политику - достаточно сложное и не входившее в его планы. Основная причина такого шага, как и в 2011 году, это, по выражению экс-премьера, - "Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее".

Помимо этого он также упомянул "плачевную экономическую ситуацию в стране", "деструктивную кампанию оппонентов", а также "совершенно ненужные и вредящие интересам страны, хотя пока слабые противоречия внутри власти". Со всем этим Бидзина Иванишвили пообещал бороться.

Иванишвили: уйти, чтобы остаться

Таким образом, Иванишвили вернулся в большую грузинскую политику, по крайней мере официально. Ведь споры о его неформальном участии в управлении страной не затихали ни на минуту на протяжении последних пяти лет. Де-юре Иванишвили, уйдя с поста главы правительства, все это время не занимал никакой государственной или политической должности.

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Однако де-факто, как указывали наблюдатели, сохранял влияние на принятие важных решений через своих соратников из правящей партии, не неся при этом никакой ответственности. Сами лидеры ГМ, как, например, теперь уже бывший премьер Ираклий Гарибашвили (он возглавлял правительство после Иванишвили) не скрывали факта влияния на них со стороны теневого лидера и основателя партии.

Напомним, что успешный бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию "Грузинская мечта", победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы кандидата от ГМ Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.

"Второе пришествие" Иванишвили

В последние годы миллиардер все меньше появлялся на публике, хотя периодически, во время предвыборных кампаний, выражал поддержку ГМ. При этом Иванишвили категорически отвергал возможность возвращения в грузинскую политику, хотя в 2015 году в интервью местной телекомпании "Имеди" заявил, что вернется лишь в том случае, "если случится беда", и это станет своего рода его "вторым пришествием".

Георгий Квирикашвили

О возвращении Бидзины Иванишвили объявил премьер Грузии Георгий Квирикашвили еще 26 апреля. Он сам и его соратники не скрывали своего восторга и называли в качестве причины возвращения основателя ГМ стремление обновить и усилить партию, "превратить ее в политическую единицу европейского типа, тем самым еще более способствовать реформам в государстве".

Оппозиция же в целом объясняет решение Иванишвили кризисом как внутри ГМ, так и в стране в целом. В последние месяцы все более очевидными стали разногласия между представителями "Грузинкой мечты", которые вылились, например, в публичные перепалки в парламенте.

Дефицит основателя партия для ГМ

Для опрошенных DW грузинских экспертов возвращение Бидзины Иванишвили стало неожиданным. По словам Гии Нодии из Университета Илии, оно больше похоже на спонтанный шаг, причину которого политолог также видит во внутрипартийном кризисе. Нодия оценивает действия миллиардера как признак поражения.

Гия Нодия

"Тип неформального правления, который Иванишвили демонстрировал в последние годы, оказался неэффективным. Он редко появлялся на публике, непосредственный доступ к нему был лишь у нескольких лидеров ГМ, - говорит эксперт. - А рядовые депутаты от партии ощущали дефицит Иванишвили. Для них он - объединяющая сила, авторитет, им важно было понять, что ему нравится, а что - нет, каким мандатом обладают лидеры партии".

По словам Гии Нодии, это вызывало много вопросов и противоречий внутри партии, и Иванишвили пришлось вернуться, чтобы навести порядок в ГМ. "Он хотел сделать, как в бизнесе: получить компанию в руки, наладить в ней дела, уйти, оставив за собой контрольный пакет и дистанционно сохраняя свое влияние. Возможно, такая модель работает в бизнесе, но не подходит для государства", - отмечает Нодия.

Конец неформальному правлению в Грузии?

В свою очередь директор Центра международных учений Ника Читадзе считает, что главная причина возвращения Иванишвили - стремление покончить с обвинениями в неформальном правлении. По мнению Читадзе, кризис внутри партии можно было решить и кулуарно, да и президентские выборы "Грузинская мечта" выиграла бы и без возвращения в политику ее основателя.

У Иванишвили как председателя ГМ, учитывая его финансовые ресурсы, будет достаточно серьезные возможности, так как правящая партия контролирует сейчас все ветви власти в Грузии, напоминает Читадзе. И полагает, что в стране в целом ничего не изменится - здесь накопилось столько проблем, что от одной личности, какой бы харизматичной она не была, уже ничего не зависит.

Хатуна Лагазидзе, политолог из Тбилисского госуниверситета, считает, что возвращение Иванишвили вызвано целым комплексом причин, в том числе ситуацией в ГМ. В партии, по выражению Лагазидзе, началась борьба между представителями старого и нового поколений, появились группы, ведущие свою игру независимо от Иванишвили, и в целом возникла опасность развала "Грузинской мечты".

Правда, политолог не совсем понимает логику в действиях Иванишвили, так как не видит признаков "беды", о которой когда-то говорил олигарх, обуславливая свое возвращение в политику. По оценке Лагазидзе, даже несмотря на свои слабости, ГМ пока вне политической конкуренции в Грузии.

Политолог предупреждает, что возвращение Иванишвили - это серьезный риск для него лично, ведь от миллиардера ждут многого, например, устранения негативных последствий правления ГМ в экономике страны и в ее демократическом развитии. Но вряд ли олигарху удастся добиться таких же весомых результатов, как в 2012 году, а это вызовет разочарование в обществе, что сыграет против Иванишвили, констатирует Хатуна Лагазидзе.

При этом эксперты сомневаются, что Бидзина Иванишвили сам метит в кресло президента или премьер-министра, и не ждут от его "второго пришествия" радикальных изменений внутренней или внешней политики страны, считая, что на сегодня задача Иванишвили - привести своего кандидата к победе на президентских выборах в октябре 2018 года.

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