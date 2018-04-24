 Запад может обойти право вето России в ООН | Новости из Германии о России | DW | 24.04.2018
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Россия

Запад может обойти право вето России в ООН

Западные страны намерены использовать резолюцию ООН, которая позволяет передать вопрос о Сирии из Совбеза ООН на рассмотрение Генеральной ассамблеи, пишет газета The Guardian.

Голосование в СБ ООН

Голосование в СБ ООН

Западные страны нашли решение, которое позволит обойти право вето России в ООН при рассмотрении вопроса о вероятном применении химического оружия в Сирии. Они хотят использовать принятую в 1950 году резолюцию Генеральной ассамблеи ООН под названием "Единство ради мира", которая позволяет девяти из 15 членов Совета Безопасности ООН обойти вето России и передать вопрос на голосование Генеральной ассамблее, сообщила британская газета The Guardian во вторник, 24 апреля.

Контекст

По ее данным, ситуация с Сирией обсуждалась в Швеции на встрече за закрытыми дверями, в которой участвовали постпреды при ООН. Кроме того, этот же вопрос будет обсуждаться на нескольких встречах на текущей неделе. Западные государства опасаются, что отсутствие механизма установления ответственности не только предоставляет Сирии свободу продолжать использование химического оружия, но и наносит серьезный удар по международному миропорядку, пишет The Guardian.

Российское вето не должно покончить с усилиями ООН по Сирии

Как напоминает издание, Россия уже 11 раз использовала право вето, чтобы блокировать действия, направленные против ее союзницы Сирии. "Российское вето не должно привести к окончанию коллективных усилий в ООН. Международное сообщество как целое обязано призвать к ответственности за использование химического оружия и положить конец ужасам сирийского конфликта", - цитирует газета слова главы международной организации Amnesty International Иэна Мартина.

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По данным Всемирной организации здравоохранения, как минимум 70 человек погибли и более 500 человек и обратились в больницы. Этот инцидент расследует Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

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  • Тереза Мэй

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  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Статья в The Guardian

Аудио- и видеофайлы по теме

Жесткое интервью DW с замглавы МИД России - Conflict Zone по-русски  

Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?  

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