Замглавы МИД РФ не верит экспертам ООН в Сирии

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью DW рассказал о том, почему Москва продолжает поддерживать Башара Асада, несмотря на свидетельства ООН о совершаемых сирийской армией преступлениях.
Президент Сирии Башар Асад является законно избранным президентом, и у российской стороны нет абсолютно никаких доказательств того, что его армия совершала преступления против населения собственной страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг, 19 апреля, в программе DW Conflict Zone.
На вопрос ведущего Тима Себастиана (Tim Sebastian) о том, ознакомился ли он в таком случае с соответствующими докладами ООН по Сирии, Рябков ответил утвердительно, однако подчеркнул, что не согласен с их выводами. Специалисты ООН в документах неоднократно утверждали, что сирийское правительство несет ответственность за массовые нарушения прав человека в стране, включая убийства, казни, изнасилования, пытки и похищениях людей.
Рябков не верит экспертам ООН
Рябков в свою очередь подчеркнул, что у российской стороны есть множество претензий к качеству расследования, однако аргументы Москвы "никого не волнуют". При этом международный механизм для расследования совершенных в Сирии преступлений превратился в "инструмент геополитических игр, в которые играют группа западных стран во главе с США, Великобританией и Францией", - утверждал замглавы МИД РФ.
В интервью DW Рябков также повторил официальную версию Москвы, согласно которой США и их союзники нанесли удары по сирийским правительственным объектам без каких-либо доказательств того, что они используются для производства химического оружия.
Журналист DW в свою очередь отметил, что эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще осенью 2017 года провели экспертизу и установили, что официальный Дамаск несет ответственность за применение отравляющего газа зарин при бомбардировке города Хан-Шейхун в начале апреля 2017 года. Тогда погибли не менее 87 человек, в том числе 30 детей, и пострадали более 550 человек. Аргументы российской стороны о том, что химоружие применили повстанцы, не нашли подтверждения.
Сергей Рябков, впрочем, усомнился в результатах экспертизы и заявил, что расследование было проведено дистанционно - "в десятках миль от эпицентра событий", а эксперты "даже не попытались посетить военную базу, с которой якобы поднялся самолет, затем сбросивший бомбу с зарином".
"События в сирийской Думе - провокация с участием Лондона"
Рябков также подтвердил сделанное ранее заявление представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума - это организованная при участии Великобритании провокация с целью "спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии". В ведомстве утверждают, что нашли неких участников видеозаписи с пострадавшими от химической атаки, которые якобы рассказали, что видеозапись "постановочная".
На вопрос ведущего о том, есть ли у России прямые доказательства причастности британских властей к инциденту, Рябков отметил, что "с британским правительством активно сотрудничают как минимум три НКО - в том числе "Белые каски" и "Сирийский наблюдательный совет по правам человека", которые являются "профессионалами в том, что касается распространения фальсификаций". Британские же власти "используют это как повод для нанесения удара", - заявил замглавы российского МИДа.
Смотрите также: