Закон о наказании за исполнение санкций против России принят в первом чтении

Госдума России во вторник, 15 мая приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс, устанавливающих уголовную ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ.

Согласно законопроекту, если зарегистрированные в России юридические лица, субъекты РФ или муниципальные образования и подконтрольные им лица отказывают гражданину РФ в совершении обычных хозяйственных операций из-за введенных Западом санкций, то это карается лишением свободы на срок до четырех лет, принудительными работами на аналогичный срок либо штрафом в размере до 600 тысяч рублей.

Тюремные сроки

Законопроект также предусматривает уголовную ответственность "за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, в том числе посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели или могли привести к введению" санкций.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок до трех лет, арестом до шести месяцев либо штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Среди авторов законопроекта - председатели обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

В сопроводительных материалах отмечается, что данный законопроект разработан в целях реализации другого федерального закона - "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", или, как его называют, о контрсанкциях. Этот документ был также принят 15 мая в первом чтении. Второе чтение обоих законопроектов запланировано на 17 мая.

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