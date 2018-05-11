Закон о контрсанкциях прошел первое чтение в Госдуме

Ранее в законопроект об "ответных ограничениях" в отношении принявших против РФ санкции стран были внесены измененения. Они должны быть учтены на втором чтении в Госдуме.
Госдума РФ во вторник, 15 мая, приняла в первом чтении законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". Депутаты единогласно одобрили концепцию документа вместе с поправкой, предусматривающей исключение из него ряда ограничительных мер, сообщается на сайте Госдумы. Ко второму чтению планируется доработать законопроект, сделать его "более универсальным, исключить отдельные товарные группы, наименования отдельных отраслей и предприятий", пояснил первый зампредседателя Госудмы Александр Жуков.
Закон предполагает "ответные ограничения в отношении США и государств, присоединившихся к антироссийским санкциям". В частности, планируется принимать меры в ответ на действия, "направленные на умаление территориальной целостности, безопасности РФ, а также экономическую дестабилизацию в РФ".
Новые полномочия правительства и президента
Законопроект внес в парламент спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 апреля. В изначальной версии речь шла о запрете на ввоз потребительских товаров и лекарств, на работу в РФ гражданам США, ограничении сотрудничества в ряде отраслей, а также запрете на экспорт в США титана и редкоземельных металлов. 11 мая парламентарии убрали из текста законопроекта большинство предложений, вызвавших общественную критику или нарекания со стороны бизнеса и отдельных профильных комитетов Госдумы.
В результате формулировки стали предельно общими, исчезли пассажи о запрете на ввоз лекарств, алкоголя и табака, а также на работу иностранных специалистов в РФ. Предполагается, что правительство получит право ограничить или полностью остановить ввоз определенной продукции или сырья из "недружественных" стран, а также запретить иностранцам вывозить те или иные товары из России. При этом принятие и отмена ограничений будет происходить по решению президента.
Планируется наказывать за исполнение антироссийских санкций
Депутаты также одобрили в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые призваны обеспечить реализацию закона о контрсанкциях. Они предусматривают уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории России - в частности, лишение свободы или принудительные работа на срок до четырех лет или штраф до 600 тысяч рублей.
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