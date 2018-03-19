Задержанные в Саудовской Аравии принцы вернули свыше 100 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2018

Одиннадцать саудовских принцев, задержанных по обвинению в неуплате коммунальных услуг, вернули в казну свыше 100 млрд долларов (около 81,5 млрд евро). Об этом наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в интервью создателям общественно-политического телешоу "60 минут", выдержки из которого канал CBS разместил на своем сайте 18 марта.

"Сумма превышает 100 млрд долларов, однако реальной целью были не эти или какие-либо другие средства. Она заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррупционеров и послать четкий сигнал о том, что все, кто вовлечен в подобные сделки, предстанут перед законом", - пояснил Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

При этом принц добавил, что ежегодный объем расхищаемых средств составлял от пяти до десяти процентов правительственных трат, то есть около 10-20 млрд долларов (8-16 млрд евро).

Осенью 2017 года в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции были задержаны 11 принцев, а также более 30 высокопоставленных бизнесменов и действующих чиновников. Наследный принц Мухаммед бен Сальман ранее объявлял о намерении радикально модернизировать страну и ее экономику. В частности, предполагалось ввести налог на добавленную стоимость, урезать субсидии, а также убрать льготы для членов королевской семьи.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

