 Задержанные в Саудовской Аравии принцы вернули свыше 100 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2018
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Мир

Задержанные в Саудовской Аравии принцы вернули свыше 100 млрд долларов

Министр обороны Саудовской Аравии сообщил, что, взяв под стражу 11 принцев, власти хотели послать четкий сигнал участникам коррупционных махинаций.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Одиннадцать саудовских принцев, задержанных по обвинению в неуплате коммунальных услуг, вернули в казну свыше 100 млрд долларов (около 81,5 млрд евро). Об этом наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в интервью создателям общественно-политического телешоу "60 минут", выдержки из которого канал CBS разместил на своем сайте 18 марта.

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"Сумма превышает 100 млрд долларов, однако реальной целью были не эти или какие-либо другие средства. Она заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррупционеров и послать четкий сигнал о том, что все, кто вовлечен в подобные сделки, предстанут перед законом", - пояснил Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

При этом принц добавил, что ежегодный объем расхищаемых средств составлял от пяти до десяти процентов правительственных трат, то есть около 10-20 млрд долларов (8-16 млрд евро).

Осенью 2017 года в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции были задержаны 11 принцев, а также более 30 высокопоставленных бизнесменов и действующих чиновников. Наследный принц Мухаммед бен Сальман ранее объявлял о намерении радикально модернизировать страну и ее экономику. В частности, предполагалось ввести налог на добавленную стоимость, урезать субсидии, а также убрать льготы для членов королевской семьи. 

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