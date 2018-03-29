Задержана гендиректор фирмы-владельца здания ТРЦ "Зимняя вишня"

Следственный комитет РФ в пятницу, 30 марта, сообщил о задержании гендиректора предприятия, которому принадлежало здание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Следствие установило, что гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова отвечала за соблюдение пожарной безопасности и неоднократно получала от подчиненных сообщения о недостатках соответствующей системы в здании ТРЦ, отмечает СКР.

Задержанная, "всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", считают следователи. У Богдановой прошел обыск, в скором времени ей предъявят обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Представители ТРЦ не вышли к пожарным

ГУ МЧС России по Кемеровской области в свою очередь сообщило, что в момент прибытия первого расчета пожарных к "Зимней вишне" на месте отсутствовали администрация и охрана торгового центра. Представители объекта обязаны встретить огнеборцев и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где, отмечают в ведомстве.

Накануне стало известно о завершении аварийно-восстановительных работ на месте пожара. Разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания закончен, сообщило областное ГУ МЧС. В работах было задействовано 700 специалистов МЧС и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов.

"Путин с толпой не общается"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему президент во время поездки в Кемерово не вышел к участникам траурного митинга. На студенческом мероприятии в "Высшей школе экономики" Песков заявил, что "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно".

"Предметно говорить не с кем, когда столько людей. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути", - сказал Песков.

Крупный пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Заведено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека. Некоторые жители города не верят, считая что людей погибло больше.28 марта на центральной площади Кемерово состоялся стихийный митинг, на котором тысячи кемеровчан требовали отставки местных властей. Как сообщил корреспондент DW из Кемерово, площадь до сих пор огорожена, но вход на площадь не перекрыт.

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