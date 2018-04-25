 Задавивший людей в Торонто питал ненависть к женщинам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2018
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Мир

Задавивший людей в Торонто питал ненависть к женщинам

Большинство из тех, кого Алек Минассян задавил фургоном в Торонто, были женщинами. Минассян восхищался Эллиотом Роджером, убившем шесть человек в Калифорнии в 2014 году.

Алек Минассян

Алек Минассян (фото из соцсети LinkedIn)

Водитель фургона, наехавший на группу прохожих в Торонто, по всей видимости, питал ненависть к женщинам. Как сообщила полиция в ночь на среду, 25 апреля, незадолго до происшествия Алек Минассян опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором восторгался Эллиотом Роджером, совершившим убийство шести человек в калифорнийской Санта-Барбаре в ночь на 24 мая 2014 года.

Перед убийством Роджер, в свою очередь, опубликовал на платформе YouTube видео, в котором рассказывал о разочаровании своей девственностью и угрожал местью якобы игнорировавшим его женщинам. После убийства 22-летний сын голливудского режиссера Питера Роджера был найден застреленным у себя в автомобиле.

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Компания Facebook удалила аккаунт Минассяна, заявив, что в соцсети "нет места людям, которые совершают такие ужасные поступки". По данным полиции, большинство его жертв были женщинами в возрасте от 20 до 80 лет.

Минассяну предъявлены обвинения

23 апреля Минассян в арендованном фургоне наехал на группу прохожих недалеко от центра Торонто. В результате погибли 10 человек, в том числе двое граждан Южной Кореи, еще 14 были доставлены в больницу. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Минассяну, проживавшему вместе с отцом в пригороде Торонто, предъявлены обвинения в убийстве 10 человек и покушении на убийство 13 человек. Его бывшие соученики рассказали СМИ, что молодой человек предпочитал одиночество и вел себя немного странно.

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