Забытые дети Сирии | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.03.2018

Медленно встает солнце, рассеивается туман по дороге из Бейрута в гористую местность Бекаа. И постепенно становятся видны очертания лагеря для сирийских беженцев. Сотни палаток в несколько рядов стоят вдоль дороги. Виднеется надпись крупными буквами, указывающая на то, что лагерь в Ливане был создан под эгидой Управления Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН).

Звуки сирийской войны

Сирийская территория Восточная Гута, которая подвергается бомбардировкам, находится в нескольких километрах от лагеря. Иногда беженцам кажется, что они слышат звуки орудий. Даже несмотря на то, что война где-то рядом, на ливанской территории сирийские беженцы чувствуют себя более безопасно. Но своего будущего здесь они не видят ни для себя, ни для своих детей.

Амина Ахмад со своими детьми

В небольшом лагере для беженцев Бар Элиас живут 9 семей из Сирии. Их палатки установлены прямо на земле. Зимой в них холодно, летом невыносимо жарко. По весне вокруг грязь из-за поднимающихся грунтовых вод. "Хорошо, что постепенно погода улучшается. Здесь в лагере на прошлой неделе многие заболели", - рассказывает Амина Ахмад. Она и шестеро ее детей сидят у небольшого очага. Это единственный источник тепла. В их палатке жилое пространство очень маленькое, ни отдельной спальни, ни кухни в ней нет.

Школа в палаточном лагере

Большая часть тех, кто живет в этом лагере - дети и молодежь до 17 лет. Сын Амины Калед Ахмад один из них. "Я хорошо помню свой родной город Куссеир. Я учился в третьем классе, когда мы вынуждены были бежать, спасаясь от войны", - рассказывает 15-летний Калед. Куссеир - город вблизи сирийского Хомса, который был оплотом повстанцев. Но после бомбардировок от него остались лишь руины. В 2012 году Калед вместе с родителями, братьями и сестрами был вынужден бежать в Ливан. У его семьи не осталось ничего. В палатке в лагере для беженцев вместе с Каледом и его родителями живут его двоюродные братья и сестры, которые остались сиротами. "Когда мы оказались здесь, я хотя бы умел читать и писать. Многие этого не умеют", - рассказывает юноша.

Школа в лагере для беженцев

Чтобы дети, живущие в лагере для беженцев, могли научиться читать и писать, отец Каледа Медиен Ахмад организовал здесь по собственной инициативе школу. Регулярно сюда приезжают около 70 детей из других палаточных городков. 4 учителя-добровольца проводят для них занятия. В классах ученики собраны не по возрасту, а по уровню знаний. Никаких документов об образовании никто из них не получит.

При финансовой помощи нескольких организаций Медиен организовал помещение для занятий. В нем три учебных класса. В начале здесь не было даже окон и стульев. Сегодня у каждого ученика есть свое место. На стенах висят детские рисунки. Но иногда занятия приходится отменять из-за погодных условий: когда идет дождь, в помещение затекает вода. А зимой здесь нет отопления. "Психологическая ситуация, в которой находятся дети, ухудшилась, - говорит учитель Муафак Мелем. - Многие дети не понимают, где их дом, у них нет документов, они не получают образования. Много времени они проводят в лагере без взрослых и предоставлены сами себе. Если ничего не предпринимать, эти дети могут превратиться в потерянное поколение".

Мечты сирийских детей о будущем

У 15-летнего Каледа настроение не очень хорошее. Он не хочет доставлять дополнительных хлопот своим родителям, поэтому ничего им не рассказывает. Но в какой-то момент, не сдержавшись, юноша делится своими тревогами и мечтами.

Муафак Мелем

"Я хочу иметь профессию, хочу быть график-дизайнером". Затем он достает старенький ноутбук и в YouTube находит вебинары для желающих работать с фотографиями и видео. Это все, что может позволить себе юноша. Да и то не всегда. Интернет здесь слабый. Электричества часто нет. Иногда Калед играет со своими сверстниками в футбол прямо на территории лагеря. И только вопрос о любимой футбольной команде заставляет юношу улыбнуться.

В отличие от других семей беженцев родители Каледа запрещают своим детям работать. Часто даже 8-летние дети уже работают на поле. В лагере то и дело слышно, что кого-то из детей сделали наркокурьером. Не все живущие здесь взрослые относятся к теме образования так серьезно, как родители Каледа. "Многие просто не понимают, что образование - ключ для успешного будущего детей", - говорит сотрудник одной из гуманитарных организаций Алаа Альзаибк. Он уверен в том, что образование поможет восстановить мир. Но для многих родителей 50 долларов на дорогу, которые они должны платить, чтобы ребенок посещал школу, значительная сумма. И не все готовы ее отдать. Поэтому Алаа Альзаибк и его коллеги проводят специальные семинары, чтобы объяснить взрослым и детям важность получения образования и помочь им в решении этого вопроса.

Будущее Сирии

Кто же будет восстанавливать Сирию после войны, если молодежь лишена возможности учиться, задается вопросом Алаа Альзаибк, который пять лет назад бежал в Ливан из Восточной Гуты. "Я окончил университет в Сирии еще до начала войны, рассказывает он. - Но если нынешняя молодежь сейчас вернется в разрушенную войной страну, не будет иметь перспектив, то это подходящая почва для экстремистов".

Этот вопрос волнует и ливанские власти. Они обеспокоены тем, что юноши в лагерях беженцев могут быть рекрутированы боевиками. Но самостоятельно решить эту задачу правительство страны не может, учитывая экономическую ситуацию. По данным УВКБ ООН, в Ливане находится 1,1 млн сирийских беженцев. По другим данным, эта цифра - 2 млн.

Несмотря на ограниченные средства, ливанские власти пытаются создать возможности для сирийских детей посещать школы. Но даже на примере Бар Элиа можно понять, как это на самом деле сложно. Здесь, в этой местности, проживают 50 тысяч сирийцев и 70 тысяч ливанцев. Они сталкиваются с огромными проблемами. Но пока удается их решить. А в других городах страны, например, существует запрет для сирийских беженцев покидать лагерь после 19.00 во избежание проблем с местным населением.

По данным организации HRW, половина из 500 тысяч детей школьного возраста из семей сирийских беженцев лишена возможности ходить в школу. Каледу Ахмаду повезло. Его зачислили в одну из местных школ, хотя она находится в семи километрах от лагеря. Для сирийских беженцев там создали специальные классы. Занятия проводятся после обеда. Но Калед рад этому. "Так даже лучше - меньше проблем, - говорит он. - Я не против учиться в сирийском классе". Из всего лагеря только два человека были зачислены в школу. Мама Каледа говорит, что может смириться с кошмарными бытовыми условиями, с тем, что не может чувствовать себя в безопасности, но она не готова к тому, что дети лишены возможности научиться читать и писать. Семья Каледа не поедет в Европу просить убежища. Она останется в Ливане в надежде, что война все же закончится. И когда-нибудь можно будет вернуться домой.

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