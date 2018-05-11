 Забастовка парализовала железнодорожное сообщение во Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 14.05.2018
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Европа

Забастовка парализовала железнодорожное сообщение во Франции

Железнодорожники выступают против реформы, предлагающей приватизацию Национальной компании французских железных дорог и лишения работников компании существенных привилегий.

В понедельник во Франции отменили две трети поездов.

В понедельник во Франции отменили две трети поездов.

Забастовка французских железнодорожников, начавшаяся в начале апреля, вновь вступила в активную фазу. В понедельник, 14 мая, на работу не вышли 27,6 процента всех сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF), в том числе почти три четверти машинистов. Стачка парализовала железнодорожное сообщение внутри страны. Отменены две трети как региональных, так и скоростных поездов. Понедельник стал 19-м днем забастовки, организованной профсоюзами и проводимой по определенным числам. В следующий раз  она пройдет 18 и 19 мая.

Контекст

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В столице Франции прошла акция протеста против инициированной президентом Франции реформы трудового законодательства. В ней участвовали около 150 тысяч человек. (23.09.2017)

Французские железнодорожники выступают против реформы SNCF, инициированной правительством страны. В предложенном властями законопроекте речь идет, в частности, о том, чтобы отменить в компании для вновь нанятых сотрудников особый статус железнодорожника. Этот статус предполагает пожизненный рабочий контракт, преимущества в системе социального страхования, а в некоторых случаях - право раньше выйти на пенсию.

Правительство страны в свою очередь настаивает на том, что реформа, предполагающая также смену формы владения SNCF: с государственной компании на акционерное общество, жизненно необходима и позволит укрепить сферу железнодорожного транспорта. Чтобы быстрее принять эту непопулярную реформу, правительство решило провести ее указами, минуя обсуждение в Национальном собрании.

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  • Поезд ICE

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    Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn в конце 2017 года завершил крупнейший в своей истории инфраструктурный проект, на осуществление которого ушло около четверти века и десять миллиардов евро. Дальше будет много цифр. Первая из них - два часа. На столько сократится время в пути на скоростных поездах ICE из столицы объединенной Германии в столицу Баварии, то есть из Берлина в Мюнхен.

  • Поезд ICE

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Самыми быстрыми поездами на трассе будут экспрессы ICE Sprinter. Сначала - по три в каждом направлении. На новых участках они смогут разгоняться до 300 километров в час, останавливаясь только в Галле, Эрфурте и Нюрнберге. Время в пути составит 3 часа 55 минут, то есть меньше четырех часов - психологически важной границы в борьбе за пассажиров на маршрутах между Берлином и Мюнхеном.

  • Отрезок трассы в Тюрингии

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Максимальная скорость других поездов ICE будет достигать 230 километров в час. В пути они будут находиться на 20-30 минут дольше составов ICE Sprinter, но и останавливаться будут чаще. Помимо уже названных городов, на этой трассе также расположены Виттенберг, Биттерфельд, Лейпциг, Кобург и Бамберг. Трасса проходит по территории Бранденбурга, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Баварии.

  • Новый мост в долине реки Унструт

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Экономить время смогут также пассажиры между Гамбургом и Мюнхеном, следующие через Берлин. В свою очередь, поезда из Франкфурта-на-Майне будут попадать на эту дорогу в Эрфурте, из Дрездена - в Лейпциге. Число жителей городов и регионов вдоль трассы, а также других потенциальных пассажиров, которым она позволит экономить время, оценивается в 17 миллионов человек.

  • Новый мост в долине реки Унструт

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Сейчас доля железной дороги в перевозках между Берлином и Мюнхеном равняется 20 процентам. Deutsche Bahn намерен увеличить этот показатель вдвое, переманив пассажиров авиационных и автобусных компаний, а также став настоящей альтернативой для тех, кто до сих пор предпочитает ездить на машинах. Помимо экономии времени другие аргументы понятны - прибытие сразу в центр и так далее.

  • Туннель Массерберг в Тюрингии

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Протяженность трассы - 500 километров. Частично был проложен новый маршрут, частично модернизированы существовавшие отрезки. Сейчас как раз доделан последний участок, проходящий по Тюрингскому лесу, где скоростные поезда будут подниматься на высоту до 600 метров над уровнем моря, что особенно усложнило задачи строителей - из-за снежных зим, которыми известны эти места.

  • Испытательный состав ICE

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    В последние месяцы 2017 года на трассе проводились испытания. Специальный состав, оборудованный измерительной техникой, совершил около тысячи поездок. Переход на новое расписание должен состояться за две недели до Рождества - 10 декабря. Из-за синхронизации тактов движения с другими маршрутами по числу изменений он станет одним из самых значительных в Германии за несколько последних десятилетий.

  • Новый мост в долине реки Грюмпен в Тюрингии

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Необходимость в такой магистрали между новыми и южными землями ФРГ возникла после воссоединения страны. Она получила восьмой номер в списке Транспортных проектов Германского единства (VDE8). Решение было принято в 1991 году. Амбициозный не только с политической, но и технической точки зрения, этот проект вызывал то эйфорию, то критику - в зависимости от настроений и расстановки сил.

  • Трасса ICE в районе Франконского леса

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Одно из прошлых немецких правительств вообще остановило реализацию, перебросив средства на строительство автомобильных дорог. Однако после паузы в несколько лет строительство было продолжено. Не будем здесь углубляться в тонкости политических споров, так как будущих пассажиров это вряд ли заинтересует, а конец - он и в Германии делу венец. Ende gut, alles gut!

  • Мост в долинах рек Эльстер и Заале

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Примерно треть суммы из десяти миллиардов евро ушла на прокладку 230 километров новых путей, строительство 37 новых мостов и 27 новых туннелей. В частности, в долинах рек Эльстер и Заале был возведен самый длинный в Германии железнодорожный мост общей протяженностью 8,6 километра.

    Автор: Максим Нелюбин


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