Забастовка в аэропортах ФРГ грозит массовой отменой рейсов

Профсоюз Ver.di, защищающий интересы работников сферы обслуживания и госсектора, в понедельник, 9 апреля, объявил о проведении 10 апреля забастовок сотрудников наземных служб в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Кёльна, Мюнхена и Бремена. По словам лидера Ver.di Франка Бзирске (Frank Bsirske), в забастовке будет участвовать персонал, осуществляющий контроль безопасности, доставляющий пассажиров из терминалов к самолетам, а также частично пожарные службы при аэропортах.

Забастовка в аэропорту Франкфурта начнется уже в 5 часов утра. Компания-оператор аэропорта Fraport предупредила о значительных задержках и отмене большого числа авиарейсов. Пассажирам рекомендуют связаться с авиакомпаниями, на рейсы которых они приобрели билеты. По данным Fraport, в первом терминале аэропорта весь день будут закрыты выходы на посадку A и Z. Кроме того, возможные акции протеста на территории аэропортов могут привести к тому, что на подъезде к аэропортам возникнут автомобильные пробки.

Lufthansa может отменить 10 апреля минимум 800 рейсов

Авиакомпания Lufthansa намерена отменить во вторник не менее 800 из 1600 рейсов. Отмена вылетов затронет около 90 тысяч пассажиров. По данным компании, все пассажиры, купившие билеты на рейсы из Франкфурта или Мюнхена, в течение недели могут бесплатно поменять билет на другой рейс. Пассажиры, у которых во вторник будет отменен рейс Lufthansa внутри Германии, могут без дополнительной платы воспользоваться услугами железнодорожной компании Deutsche Bahn.

У желающих воспользоваться аэропортами Кельна и Дюссельдорфа могут возникнуть дополнительные проблемы из-за того, что профсоюз Ver.di планирует в этот день организовать забастовки сотрудников госсектора в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщил представитель профсоюза, на работу не выйдут сотрудники компаний пригородного общественного транспорта. Бастовать будут также сотрудники детских садов, городских служб обеспечения, а также местного самоуправления. Кроме того, во вторник не будет работать общественный транспорт в 9 городах федеральной земли Баден-Вюртемберг.

В других федеральных землях Германии Ver.di намерен организовывать забастовки вплоть до 13 апреля. Профсоюз требует от работодателей повысить зарплату 2,3 миллиона работников, занятых в государственной сфере, на 6 процентов или не менее 200 евро в месяц. В Потсдаме 15 и 16 апреля пройдет третий раунд переговоров профсоюза и работодателей о повышении зарплат. Предыдущие два раунда закончились безрезультатно.

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