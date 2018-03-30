Забастовка во Франции: на кону будущее президента Макрона

В ближайшие недели и месяцы французам придется нелегко - во Франции начинается одна из самых длительных забастовок в истории страны. Из-за участия в ней работников коммунальных служб на тротуарах вырастут горы мусора, в цехах заводов и фабрик будет периодически отключаться электричество - профсоюзы энергосектора предупредили о точечном отключении света, движение поездов французской государственной железнодорожной корпорации SNCF будет отменено. Даже сбежать подальше от царящего хаоса будет непросто - в стачке участвует и персонал авиакомпании Air France.

Более четырех месяцев французские профсоюзы приходили в себя после того, как волна забастовок, поднятая ими осенью 2017 года, завершилась поражением. В тот раз им пришлось удовлетвориться мелкими уступками правительства в реформировании рынка труда - но они не смогли предотвратить изменений в трудовом законодательстве, обещанных президентом страны Эмманюэлем Макроном еще в ходе предвыборной борьбы. Более того: правительству удалось вбить клин между профсоюзами различных отраслей и добиться того, чтобы недовольство жителей страны не вылилось за допустимые рамки, - по французским меркам, тогда на улицы вышло не так уж и много народу. Инициаторы новой забастовки надеются, что на этот раз все будет по-другому.

Спорные привилегии

Профсоюзы хорошо подготовились к тому, чтобы одержать победу в решающем сражении. За четыре месяца им удалось не только добиться большей сплоченности, но и разработать обширную программу действий. Инициатором протестов стали три крупнейших профсоюза железнодорожников - CGT, CFDT и Unsa, отстаивающих права работников Национальной компании французских железных дорог SNCF. На сегодняшний день эта гигантская государственная корпорация обременена долгом в размере 45 млрд евро.

Забастовка железнодорожников может парализовать всю страну

Запланированная правительством реформа национальных железных дорог предполагает лишить служащих SNCF особого статуса, связанных с ним льгот (в числе которых - возможность раннего выхода на пенсию) и приравнять их к обычным наемным работникам. Профсоюзы расценили эти изменения как неприкрытую атаку и призвали к беспрецедентной акции протеста, которая, по замыслу организаторов, должна продлиться более трех месяцев. Планируется, что до 28 июня все участники забастовки вместо положенных пяти рабочих дней будут работать лишь три.

Работники SNCF начали забастовку уже вечером 2 апреля. На следующий день во многих регионах Франции начнется и трехмесячная забастовка сотрудников служб по вывозу мусора, также выступающих против планов властей лишить их профессиональных льгот, в частности - возможности раннего выхода на пенсию. Пока что представители особо вредных для здоровья профессий, к которым относятся работники коммунальных служб, помимо финансовых льгот имеют право выйти на пенсию на пять, а то и на десять лет раньше, чем позволяет пенсионный возраст.

3 апреля к трехмесячной забастовке присоединятся и работники энергетической и газовой отрасли, также протестующие против либерализации рынка труда. А у поддерживающего стачку персонала авиакомпании Air France требования не настолько комплексны: они хотят добиться повышения заработной платы на 6 процентов. Организаторы забастовки надеются, что в ней примут участие представители всех отраслей госсектора.

Опасность для Макрона?

Профсоюзы пытаются надавить на правительство со всех сторон, но особенно опасной для президента Макрона и его премьер-министра Эдуарда Филиппа может стать забастовка железнодорожников. Хотя, согласно опросам, большинство французов одобряют отмену особого статуса работников железнодорожного транспорта и связанных с ним привилегий, эксперты все же предупреждают: если движение поездов, а, следовательно, и общественная жизнь во Франции будут парализованы более двух недель, жителей страны охватит беспокойство. Как следствие, усилится давление на правительство страны, и, возможно, оно будет вынуждено пойти на уступки.

Враг профсоюзов - Эмманюэль Макрон

Примеров из прошлого более чем предостаточно. Особенно часто в связи с предстоящей забастовкой французские СМИ упоминают осень 1995 года. Тогда недавно вступивший в должность премьер-министр Ален Жюппе предложил радикальную реформу пенсионной системы и социального страхования. План Жюппе тоже включал в себя отмену привилегий работникам железнодорожной корпорации SNCF, долг которой на тот момент составлял 25 млрд евро. Затрагивала реформа и другие отрасли общественного сектора. В ответ профсоюзы организовали всеобщую забастовку, парализовавшую жизнь страны на несколько недель. В итоге правительству пришлось уступить - изменения в пенсионную реформу так и не были внесены. Карьере Жюппе, в первые дни стачки заявившему, что ни о каких послаблениях не может быть и речи, пришел конец.

Исход битвы не берется предсказать никто

Несмотря на множество параллелей, у предстоящей забастовки есть существенные различия с той, которая произошла в 1995 году. В отличие от тогдашнего президента Франции Жака Ширака, Эмманюэль Макрон обещал провести реформу рынка труда еще на этапе предвыборной борьбы. Кроме того, согласно опросам, в стране возросло число жителей, которые после длившихся десятилетиями дебатов о необходимости реформирования трудового законодательства поддерживают предложенные Макроном преобразования.

При этом правительство Франции действует довольно осмотрительно. Несмотря на то, что государственный долг страны приближается к 100 процентам, президент Макрон намерен сократить всего 120 тысяч из почти 5,6 млн рабочих мест в госсекторе в течение четырех лет - до 2022 года.

В то время как расстановка сил перед предстоящим боем ясна, никто из экспертов не отваживается предположить, чем завершится противостояние. Пока ясно лишь одно: если правительство поддастся давлению улицы, запланированная реформа рынка труда, которая, возможно, является основой президентства Макрона, окажется под угрозой срыва. Профсоюзы прекрасно это осознают - и надеются, что в ближайшие недели в стране устоится хорошая погода. Холодная осень 2017 года мобилизации участников забастовки не способствовала.

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