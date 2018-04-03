Журналист The Guardian о связи отравления Скрипаля с выборами в РФ

Гость "Немцова.Интервью" - журналист газеты The Guardian Люк Хардинг. Он долгое время работал корреспондентом этого английского издания в Москве. Хардинг является автором нескольких книг, в их числе "Очень дорогой яд", которая посвящена обстоятельствам отравления Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Жанна Немцова поговорила с журналистом об обстоятельствах дела об отравлении Сергея Скрипаля и возможных последствиях для российских олигархов в Лондоне.

Жанна Немцова: Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вызвало жесткую реакцию британского правительства в отношении России. Однако мы мало знаем о настроениях в британском обществе. Как британцы оценивают то, что произошло? Изменили ли они свое отношение к россиянам?

Люк Хардинг: Британцы понимают, что есть много достойных россиян, живущих в Соединенном Королевстве. Большинство осознает, что есть разница между политическим режимом в РФ и обычными гражданами, которые сами страдают от авторитаризма и бесконечной пропаганды государственных СМИ. Члены британского парламента приходят к осознанию того, что Лондон уже на протяжении длительного времени является центром притяжения российских денег. Олигархи приобретают здесь недвижимость и другие активы на украденные в своей стране деньги и при этом пользуются юридической защитой.

- Как вам кажется, проживающие в Великобритании россияне беспокоятся за свое будущее?

- Конечно, они переживают. Это сигнал: "Мы можем вас достать, вы в опасности". Несколько недель назад я разговаривал с одним из перебежчиков, который предпочитает не раскрывать свое имя. Он мрачно заметил, что ситуация вокруг Скрипаля дает ему возможность расслабиться на пару месяцев. Человек стал перебежчиком 30 лет назад, но до сих пор осторожен, и постоянно думает о том, что с ним может сделать Москва.

- Один из главных вопросов, на который до сих пор не получен ответ, - виновна ли Россия или нет? С вашей точки зрения, обладает ли британское правительство весомыми доказательствами причастности России к нападению на Скрипалей?

Люк Хардинг

- Основная зацепка - это тип использованного отравляющего вещества. Вы должны задаться вопросом, возможно ли, что криминальная группа или отдельные криминальные элементы внутри системы госбезопасности России могли завладеть этим веществом и переправить его на территорию Соединенного Королевства с целью убийства Скрипаля? Я думаю, что это невозможно. Эта экстравагантная, неимоверно сложная и опасная спецоперация за границей, могла быть осуществлена только при условии наличия политической подоплеки, с согласия высокопоставленных чиновников и, возможно, самого Владимира Путина. Я подозреваю, что исполнитель никогда не будет пойман. Да, официально Россия все отрицает, но это делается как бы с подмигиванием.

- Зачем Россия использовала такое мощное химическое оружие как "Новичок" против двух людей?

- Скрипали были не целью, а инструментом. Скрипаль - один из наименее известных разведчиков, а его информация уже устарела. Он жил тихой жизнью в провинциальном городе в Англии. Насколько нам известно, он не занимался никаким бизнесом, не участвовал ни в каких публичных мероприятиях, в отличие от Александра Литвиненко - одного из ярких критиков Владимира Путина.

Целью такой атаки был Запад, в особенности, Великобритания. Это знак презрения к Соединенному Королевству, к британской разведке МИ-6. Ведь Скрипаль передавал МИ-6 секреты, составлявшие государственную тайну. Им показали, что они не могут обеспечить безопасность своим информантам. Не забывайте и о Кристофере Стиле, авторе знаменитого досье о связях Трампа с Россией. Он - бывший сотрудник МИ-6, я думаю, что произошедшее со Скрипалем, сигнал и ему.

И, конечно, использование "Новичка" создает атмосферу напряженности, конфронтации между Западом и Россией. Я убежден: отравление Скрипалей не случайно произошло за несколько недель до президентских выборов в РФ. Эта ссора с Великобританией способствовала мобилизации электората, который был весьма апатичен. Это могло добавить от пяти до десяти процентов Путину на выборах. Приближается чемпионат мира по футболу, и я сомневаюсь, что мы увидим в ближайшем будущем нечто подобное. Но как только возникнет необходимость - все может повториться. Это такой метод работы у КГБ.

- Борис Джонсон обвинил напрямую Путина в отравлении Скрипалей. Впервые должностное лицо иностранного государства так открыто обвиняет российского президента. Британское правительство обладает достаточными доказательствами для того, чтобы делать публично подобные заявления? Не могло ли произойти так, что кто-то завладел веществом, украл его и воспользовался им?

-Все западные разведки сходятся во мнении, что страна происхождения "Новичка" - Россия. Химик, с которым я общался, а это довольно опытный человек, рассказал, что вещество невероятно ядовито. Если вы не профессиональный химик и не знаете точно, что нужно делать, вы просто сами себя убьете. Кто бы не применил "Новичок", он был мастер своего дела. И не надо забывать о случившемся 12 лет назад с делом об убийстве бывшего разведчика Александра Литвиненко. Тогда разразился аналогичный скандал.

В ходе публичного слушания этого дела, которое завершилось в 2016 году, были сделаны выводы, что отравление совершено по приказу российского государства, а его исполнителями стали два человека, которые работали на ФСБ. Возможно, что сам Владимир Путин или подконтрольная ему разведка были заказчиками. Путин же тогда заявлял, что он ни при чем: может, Литвиненко сам себя убил, или может Тони Блэр, который тогда был премьер-министром страны, его убил или чеченцы, или Борис Березовский. Тысячи конспирологических теорий бродили в государственных медиа. Было очевидно, что Путин и Кремль лгут. Сейчас мы снова находимся в подобной ситуации.

- В своей книге вы говорите, что Лондон - это шпионская столица,а район Мейфэр - центр шпионской активности.Считаете ли вы, что высылка российских дипломатов может изменить статус Лондона?

- Я не думаю, что это положит конец шпионской активности РФ в Соединенном Королевстве или в ЕС в целом. Большое количество людей здесь работают под прикрытием, у них нет дипломатического иммунитета. Мне рассказывают, что уровень российской разведывательной активности сейчас такой же или даже превышает уровень времен холодной войны. Слежка и разведка со стороны России продолжатся. В большей степени российских шпионов интересует деятельность богатых российских эмигрантов, олигархов, которые живут в Великобритании, и их связи с западными разведками. Путин хочет знать все об этих людях в верхушке и обеспечить их персональную лояльность.

- Собираются ли британские власти начать расследование в отношении Игоря Шувалова, который безусловно связан с Путиным. Будут ли они использовать недавно принятый закон, который предусматривает требование объяснить источники благосостояния?

-Это большой и важный вопрос, но пока ответа на него мы не знаем. Если Тереза Мэй настроена всерьез, она должна сделать две вещи. Первое - покончить с недобросовестным использованием британских компаний и непонятных офшорных фирм для покупки земли и недвижимости. Эти схемы применяются всеми клептократами в мире. Также ей нужно просто запретить въезд таким людям, как Шувалов. Запретить въезд всей властной верхушке и их детям. Список этих связанных с Путиным олигархов может быть достаточно широк, и меры против них будут болезненными.

Полная версия интервью:

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