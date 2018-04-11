Журналисты Плющев и Кашин отстаивают Telegram в ЕСПЧ

Российские журналисты Александр Плющев и Олег Кашин обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за грозящей мессенджеру Telegram блокировки. Это в четверг, 12 апреля, подтвердил DW ведущий радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы в двух инстанциях - Мещанском районном суде Москвы и в Мосгорсуде - не получили" правовой защиты, пояснил Плющев. Поданные иски о призвании незаконными действий и решений Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и Роскомнадзора не были приняты к рассмотрению. Отказ мотивировали "отсутствием нарушения законных прав" заявителей.

"Надеюсь, что Европейский суд даст оценку, как нам кажется, вмешательству в личную жизнь, переписку пользователей и граждан России, что прямо запрещено российской конституцией", - подчеркнул журналист.

По его словам, как следует из практики ЕСПЧ, для подачи искового заявления "вовсе необязательно быть пострадавшим" - достаточно, чтобы "была создана ситуация, при которой я могу пострадать".

"Больше людей должны отстаивать Telegram"

"Жаль, что только мы с Кашиным подали поначалу иски, а не все ведущие Telegram-каналов", - отметил Александр Плющев. "Было бы здорово, если бы больше людей отстаивало Telegram, а не думало, куда бежать", когда его закроют, добавил он.

Как ранее рассказал "Ведомостям" юрист общественной организации "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян, в ближайшее время в Страсбург будут направлены жалобы четырех десятков пользователей мессенджера. После вердикта Мещанского суда заявители твердо намерены довести иски до ЕСПЧ.

ФСБ привлекли третьим лицом

Как стало известно 12 апреля, Таганский районный суд Москвы привлек ФСБ в качестве третьего лица по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram.

Александр Плющев

"Я это крайне приветствую. - отметил Плющев. - Насколько я - в силу моих процессуальных знаний - могу себе представить, это приведет, по меньшей мере, к дискуссии в суде и к тому, что ФСБ должно будет не просто заявить свою позицию, но и аргументировать ее".

Рассмотрение дела по существу назначено на 13 апреля. На подготовительном заседании 12 апреля Роскомнадзор попросил Таганский суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска регулятора. Представители мессенджера на слушаниях не присутствовали.

Ранее, 9 апреля, глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что подконтрольное ему ведомство не будет вводить блокировку до вынесения судебного вердикта.

Срок истек

В среду, 4 апреля истек 15-дневный срок, за который мессенджер, согласно вердикту Верховного суда России, должен был раскрыть ФСБ ключи для дешифровки шести телефонных номеров. Верховный суд отказался отменять соответствующее постановление ФСБ. Мещанский суд Москвы в октябре 2017 года оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей.

После вердикта высшего судебного органа РФ Роскомнадзор направил Telegramуведомление о "необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации". У мессенджера было 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. После истечения этого срока при невыполнении требований ведомство могло обратиться в суд для блокировки, что оно и сделало.

"Действия Роскомнадзора незаконны"

Юристы Telegram назвали незаконным и необоснованным иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру, сообщает "Интерфакс". "Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", - сообщил Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы "Агора", чьи юристы представляют интересы Telegram.

Адвокат уточнил, что юристы мессенджера еще не получали копию иска для ознакомления. "Будет иск, будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство, какие основания, и так далее. Telegram подготовит возражения на иск, все документы, как всегда, будут опубликованы", - резюмировал Чиков.

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