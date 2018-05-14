 Журналисту Зеппельту дали визу в РФ и хотят допросить в СК | Новости из Германии о Германии | DW | 15.05.2018
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Германия

Журналисту Зеппельту дали визу в РФ и хотят допросить в СК

Глава МИД Германии сообщил, что Москва пошла на уступки: журналиста ARD Хайо Зеппельта пустят в Россию. В Следственном комитете РФ заявили, что хотят допросить его по делу о допинге.

Хайо Зеппельт

Журналист немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), известный своими разоблачительными фильмами о допинге в российском спорте, сможет въехать в Россию для освещения чемпионата мира по футболу. Известие об этом обнародовал во вторник, 15 мая, в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

"Российская сторона только что сообщила, что Хайо Зеппельт может въехать в страну, по крайней мере на время чемпионата. Мы продолжаем бороться за свободу прессы", - написал Мас.

В Россию на допрос

Между тем в России собираются вызвать Хайо Зеппельта на допрос, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светланы Петренко.

Контекст

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"В случае, если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, Следственный комитет вновь примет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известны при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российскими спортсменами", - заявила Петренко "Интерфаксу".

"На глазах у всего мира"

Отказ в получении российской визы Зеппельтом вызвал в Германии волну критики. "Мы обращаемся к России с призывом разрешить Хайо Зеппельту въезд для освещения события в СМИ", - написал в своем микроблоге Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

России как хозяйке чемпионата мира по футболу 2018 года не следует "столь явно на глазах у всего мира ограничивать свободу прессы", заявил Зайберт на пресс-конференции в Берлине.

Зеппельт внесен в список "нежелательных лиц"

11 мая стало известно, что Зеппельту отказали в выдаче российской визы, необходимой ему для поездки на футбольный чемпионат мира 2018 года. Как сообщила в пятницу пресс-служба ARD, Зеппельта внесли в России в список "нежелательных лиц".

На протяжении многих лет Зеппельт занимается проблемой допинга в мировом спорте. Помимо прочего журналист рассказал о допинговой системе в России, которая, предположительно, функционировала при участии государства. Разоблачения Зеппельта привели к отстранению российских атлетов от участия в международных соревнованиях.

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    Автор: Илья Коваль


Контекст

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