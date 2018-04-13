 Жительница Красноярска получила условный срок за фото в соцсети | Новости из Германии о России | DW | 16.04.2018
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Россия

Жительница Красноярска получила условный срок за фото в соцсети

В Красноярске медсестру Оксану Походун приговорили к 2 годам условно за публикацию фото в соцсети "В контакте". Уголовное преследование связано с ее политической позицией, уверен адвокат.

Логотип В контакте

Суд в Красноярске приговорил медсестру Оксану Походун к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за публикацию изображений в социальной сети "В контакте". Походун признали виновной в разжигании ненависти или вражды.

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По версии следствия, на созданной под псевдонимом странице в социальной сети Оксана Походун публиковала фотографии, "возбуждающие ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии". Изображения касались, в частности, конфликта в Украине, президента Владимира Путина и религиозных деятелей. Сторона обвинения требовала приговорить медсестру к 1,5 годам колонии-поселения.

Походун участвовала в акциях "Артподготовки"

В свою очередь защита настаивала на оправдательном приговоре. Сама Походун утверждала, что хранила фотографии в закрытом альбоме, доступ к которому имела только она сама. Представители ФСБ, однако, оспаривали это утверждение.

Адвокат медсестры  Владимир Васин уверен, что уголовное преследование Оксаны Походун связано с ее участием в акциях запрещенного в России движения "Артподготовка". По словам самой Походун, она не являлась активистом движения, а лишь ходила на несколько акций.

Российские суды неоднократно выносили обвинительные приговоры в связи с публикацией фотографий или "лайками" в социальных сетях. Так, в 2016 году инженера Андрея Бубеева приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за два репоста на его личной странице "В контакте". В частности, в одной из публикаций утверждалось, что Крым - это Украина. Суд счел Бубеева виновным в осуществлении публичных призывов к экстремизму и сепаратизму.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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