Жители Коломны перекрыли дорогу на мусорный полигон | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2018

Жители Коломны в воскресенье, 25 марта, перекрыли дорогу на мусорный полигон "Воловичи", сообщает РБК со ссылкой на очевидцев. Собравшиеся не пропустили на полигон свыше 20 мусоровозов, утверждают местные жители.

В управлении информационной политики администрации Коломенского городского округа отмечают, что на полигон для пересыпки мусора направлены грузовики с землей. Мусоровозы проезжают на территорию полигона, прокомментировала ситуацию начальник управления Ирина Дмитриева.

К перекрывшим дорогу людям приехали полиция и заместитель главы городского округа Евгений Машин. По словам очевидцев, полицейские ведут себя корректно и регулируют движение. Горожане пропускают автомобили с местным мусором, однако задерживают машины из Москвы, отмечают жители.

Стихийная акция

В ночь на 21 марта в Волоколамском районе произошел выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". Днем местные жители сообщили о сильном запахе от полигона. Подмосковный Роспотребнадзор проверил содержание в воздухе метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода и не выявил "превышения ПДК указанных веществ". Однако в воскресенье на полигоне "Ядрово" было зафиксировано семикратное превышение нормы выброса газа.

В среду, 21 марта, из-за выбросов свалочного газа в центральную больницу Волоколамска с жалобами на отравление обратились более 50 детей, из которых шестеро были госпитализированы. В городе состоялся стихийный митинг с требованием немедленного закрытия свалки. На фоне скандала вокруг полигона глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.

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