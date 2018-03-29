Жители Кемерово недоумевают, почему молчат власти

Несмотря на рабочий день, сотни людей приходили в четверг, 29 марта, к народному мемориалу, созданному в Кемерово возле сгоревшего четыре дня назад ТРЦ "Зимняя вишня", почтить память погибших. Это были не только родственники жертв страшного пожара, но и знакомые, соседи и просто горожане. Они возлагали цветы, клали мягкие игрушки и воздушные шарики, плакали, молились… Их поили горячим чаем, раздавали печенье. Раз в час приходил священник, служил молебен.

Периметр вокруг торгово-развлекательного центра оцеплен, там работают сотрудники правоохранительных органов. В находящейся поблизости средней школе номер 7 работают психологи. Они помогают пережить трагедию родственникам погибших. Здесь же развернут оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, а также мобильный пункт управления губернатора Кемеровской области.

Непонятное молчание властей

Площадь Советов, располагающаяся возле зданий городской и областной администрации, второй день остается оцепленной, граждан на нее, как и накануне, не пускают. Власти опасаются повторения стихийного митинга, который прошел здесь двумя днями ранее, во вторник. Горожане недоумевают, почему власти не выходят к ним, почему губернатор области Аман Тулеев обозвал "бузотерами" вышедших на митинг 27 марта.

Некоторые из них приходят теперь к импровизированному мемориалу и признались корреспонденту DW, что ждут от Тулеева объяснений и личной встречи. "Раньше я поддерживал Тулеева, - говорит член созданной в городе инициативной группы помощи родственникам погибших и пропавших без вести Мирсад Керимов, - но теперь не могу понять: почему он прячется?"

Инициативная группа ведет свой учет погибших и пропавших без вести. По словам Керимова, по состоянию на вечер 29 марта список пропавших сократился до 70 человек: пятеро нашлись живыми. Активисты находятся в постоянном контакте со следствием и правоохранительными органами, делятся с ними собственной информацией.

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