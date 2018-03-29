 Жители Кемерово недоумевают, почему молчат власти | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.03.2018
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Россия

Жители Кемерово недоумевают, почему молчат власти

Кемеровчане не понимают, почему руководство области не выходит к ним после страшной трагедии? В городе инициативная группа помогает родственникам погибших. Репортаж DW.

Народный мемориал в Кемерово

Народный мемориал в Кемерово

Несмотря на рабочий день, сотни людей приходили в четверг, 29 марта, к народному мемориалу, созданному в Кемерово возле сгоревшего четыре дня назад  ТРЦ "Зимняя вишня", почтить память погибших. Это были не только родственники жертв страшного пожара, но и знакомые, соседи и просто горожане. Они возлагали цветы, клали мягкие игрушки и воздушные шарики, плакали, молились… Их поили горячим чаем, раздавали печенье. Раз в час приходил священник, служил молебен.

Периметр вокруг торгово-развлекательного центра оцеплен, там работают сотрудники правоохранительных органов. В находящейся поблизости средней школе номер 7 работают психологи. Они помогают пережить трагедию родственникам погибших. Здесь же развернут оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, а также мобильный пункт управления губернатора Кемеровской области.

Непонятное молчание властей

Площадь Советов, располагающаяся возле зданий городской и областной администрации, второй день остается оцепленной, граждан на нее, как и накануне, не пускают. Власти опасаются повторения стихийного митинга, который прошел здесь двумя днями ранее, во вторник. Горожане недоумевают, почему власти не выходят к ним, почему губернатор области Аман Тулеев обозвал "бузотерами" вышедших на митинг 27 марта.

Контекст

Находящийся в Кемерово специальный корреспондент DW Михаил Комадовский рассказывает об атмосфере в городе после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек. (27.03.2018)

DW собрала факты о трагедии в центре Кемерово. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. (28.03.2018)

Некоторые из них приходят теперь к импровизированному мемориалу и признались корреспонденту DW, что ждут от Тулеева объяснений и личной встречи. "Раньше я поддерживал Тулеева, - говорит член созданной в городе инициативной группы помощи родственникам погибших и пропавших без вести Мирсад Керимов, - но теперь не могу понять: почему он прячется?"

Инициативная группа ведет свой учет погибших и пропавших без вести. По словам Керимова, по состоянию на вечер 29 марта список пропавших сократился до 70 человек: пятеро нашлись живыми. Активисты находятся в постоянном контакте со следствием и правоохранительными органами, делятся с ними собственной информацией.

Смотрите также:

  • Народный мемориал возле сгоревшего ТРЦ Зимняя вишня

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    Сотни людей у народного мемориала

    В Кемерово возле сгоревшего 25 марта торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" возник народный мемориал. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы почтить память десятков погибших.

  • Детские игрушки на народном мемориале в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    Цветы, игрушки, воздушные шары

    Люди приносят к импровизированному мемориалу цветы, детские игрушки, воздушные шарики, ведь большинство жертв трагедии - дети.

  • Детские игрушки на народном мемориале в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    Скорбим с вами...

    Соболезнования выражают жители многих российских городов. Траурные мероприятия прошли по всей стране и за границей РФ.

  • Флаг Индии с соболезнованием

    Траур в Кемерово после трагедии

    Поддержка не только на словах

    Другие страны направляют в Кемерово не только слова участия (на фото соболезнования от индийского народа), но и обещают финансовую поддержку. Так, мэрия Риги решила выделить 50 тысяч евро в помощь семьям погибших в ужасном пожаре. Ранее о выделении материальной помощи заявляли кемеровские и федеральные власти, а также собственник сгоревшего здания.

  • На Пушкинской площади в Москве

    Траур в Кемерово после трагедии

    Акции памяти по всей России

    28 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В Москве и ряде других городов 27 марта прошли акции памяти.

  • На Пушкинской площади в Москве

    Траур в Кемерово после трагедии

    Тысячи москвичей почтили память жертв

    В Москве прошли две акции - устроенная столичными властями на Манежной площади и несанкционированная на Пушкинской. Площадь возле памятника Пушкину была полностью заполнена людьми, которые на двадцать минут замерли в тишине. Они держали цветы, белые шары, игрушки и плакаты с призывами "Виновных - в отставку! ", "Кто ответит, господин президент? ", "Требуем правды", "Сколько жертв на самом деле?".

  • Отпевание в храме Святой Троицы в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    В храмах отпевают погибших

    В кемеровских храмах прошли церемонии отпевания жертв пожара. Попрощаться с погибшими пришли их близкие, знакомые, соседи и просто горожане.

  • Похороны на Пятом кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Первые похороны

    27 марта в Кемерово прошли первые похороны. Всего в этот день на пяти городских кладбищах похоронили 22 человека. Многие семьи потеряли сразу по несколько родственников.

  • На кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Опознание продолжается

    Спустя 4 дня после трагедии опознаны 27 погибших. При этом найдены живыми три человека из списка пропавших без вести, в котором теперь значатся 64 фамилии. Ровно столько же, по данным властей, погибли при пожаре. По неофициальным оценкам, жертв гораздо больше.

  • Внутри сгоревшего здания ТРЦ Зимняя вишня

    Траур в Кемерово после трагедии

    Роща в память о жертвах пожара

    Жители Кемеровской области обсуждают предложения о создании мемориала на месте сгоревшего ТРЦ. Предпочтение пока отдается посадке рощи.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 14:01

Жители Кемерово: власти боятся массовых волнений – DW Новости

Контекст

Траур в Кемерово после трагедии

В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара, унесшего десятки жизней. Сотни людей приходят к народному мемориалу возле сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня". Как город переживает трагедию - в фотогалерее DW. (29.03.2018)  

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Жители Кемерово: власти боятся массовых волнений – DW Новости  

Россия скорбит по погибшим в Кемерово  

Кемерово: очевидцы о страшном пожаре и многочасовой митинг – DW Новости  

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