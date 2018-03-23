 Жители Волоколамска против мусорного полигона (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.03.2018
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Россия

Жители Волоколамска против мусорного полигона (фотогалерея)

Жители Волоколамска требуют закрытия разросшегося мусорного полигона вблизи города. Свалка угрожает экологической ситуации и влияет на качество воздуха. Но власти с этим не согласны. О мусорном бунте - галерея DW.

  • Плакат с надписью: Волоколамск - город, в котором хочется жить

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Волоколамск против свалки

    Волоколамск, в котором проживает около 20 тысяч жителей, никогда не входил в рейтинги экологов как самый чистый город Подмосковья. Но именно экологией, за отсутствием градообразующих предприятий, гордятся местные жители. По их словам, свежий воздух - это то немногое, ради чего они готовы выходить на акции протеста.

  • Въезд на полигон Ядрово

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Источник загрязнения - мусорный полигон "Ядрово"

    Мусорный полигон "Ядрово" расположен всего в трех километрах от Волоколамска. Именно с ним связана экологическая угроза загрязнения воздуха, существовавшая всегда, но обострившаяся в связи с тем, что полигон переполнен. В ночь на 21 марта здесь произошел выброс свалочного газа. Горожане требуют от властей решить проблему как можно быстрее - полностью закрыть полигон.

  • Плакат, призывающий горожан выйти на пикет

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Горожане готовы бороться за чистый воздух

    Торговый центр недалеко от городской администрации Волоколамска, возле которой 24 марта прошел пикет против мусорного полигона "Ядрово". Девочка в розовой шапке, десятилетняя Таня, стала символом борьбы горожан за чистый воздух.

  • Наклейки с призывом бороться за чистый воздух

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Борьба за чистый воздух всеми средствами

    Наклейки против свалки "Ядрово" напечатала и продает по себестоимости владелица двух магазинов автозапчастей города. Их можно встретить на местных автомобилях.

  • Машина МЧС на площади Волоколамска, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Горожане считают мусоровозы вручную

    Машина МЧС на главной площади Волоколамска, возле городской администрации. Ее поставили для того, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов, въезжающих на территорию полигона "Ядрово". Активисты жалуются, что данные обновляются не столь регулярно, поэтому они сами считают машины вручную, у входа на полигон.

  • Респиратор в машине жителя Волоколамска

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Респираторы и защитные маски

    Фото из машины активистки инициативной группы против свалки "Ядрово" Анны. И хотя местные жители говорят, что от свалочного газа их спасет только противогаз, многие возят с собой респираторы и защитные маски.

  • Russland Ökologie Müllversorgung (DW/E. Baryschewa)

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    "Горячая линия" в Волоколамске

    Объявление в здании автовокзала Волоколамска. В городе открыта "горячая линия", посвященная проблеме чистого воздуха и мусорного полигона "Ядрово"

  • Замеры воздуха на мусорном полигоне

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Замеры воздуха на мусорном полигоне

    После акций протеста на мусорный полигон регулярно приезжает выездная лаборатория и делает замеры воздуха.

  • В кабинете начальника полигона Ядрово

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Начальство в курсе, но выполнять требования не торопится

    На свалке выделены два участка для мусора. На первом, переполненном, который стал причиной волнений в городе, в середине апреля пройдут мероприятия по ликвидации свалочного газа. Второй должны открыть для завоза нового мусора: против этого также борются активисты.

    Автор: Елена Барышева


  • Плакат с надписью: Волоколамск - город, в котором хочется жить

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Волоколамск против свалки

    Волоколамск, в котором проживает около 20 тысяч жителей, никогда не входил в рейтинги экологов как самый чистый город Подмосковья. Но именно экологией, за отсутствием градообразующих предприятий, гордятся местные жители. По их словам, свежий воздух - это то немногое, ради чего они готовы выходить на акции протеста.

  • Въезд на полигон Ядрово

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Источник загрязнения - мусорный полигон "Ядрово"

    Мусорный полигон "Ядрово" расположен всего в трех километрах от Волоколамска. Именно с ним связана экологическая угроза загрязнения воздуха, существовавшая всегда, но обострившаяся в связи с тем, что полигон переполнен. В ночь на 21 марта здесь произошел выброс свалочного газа. Горожане требуют от властей решить проблему как можно быстрее - полностью закрыть полигон.

  • Плакат, призывающий горожан выйти на пикет

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Горожане готовы бороться за чистый воздух

    Торговый центр недалеко от городской администрации Волоколамска, возле которой 24 марта прошел пикет против мусорного полигона "Ядрово". Девочка в розовой шапке, десятилетняя Таня, стала символом борьбы горожан за чистый воздух.

  • Наклейки с призывом бороться за чистый воздух

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Борьба за чистый воздух всеми средствами

    Наклейки против свалки "Ядрово" напечатала и продает по себестоимости владелица двух магазинов автозапчастей города. Их можно встретить на местных автомобилях.

  • Машина МЧС на площади Волоколамска, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Горожане считают мусоровозы вручную

    Машина МЧС на главной площади Волоколамска, возле городской администрации. Ее поставили для того, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов, въезжающих на территорию полигона "Ядрово". Активисты жалуются, что данные обновляются не столь регулярно, поэтому они сами считают машины вручную, у входа на полигон.

  • Респиратор в машине жителя Волоколамска

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Респираторы и защитные маски

    Фото из машины активистки инициативной группы против свалки "Ядрово" Анны. И хотя местные жители говорят, что от свалочного газа их спасет только противогаз, многие возят с собой респираторы и защитные маски.

  • Russland Ökologie Müllversorgung (DW/E. Baryschewa)

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    "Горячая линия" в Волоколамске

    Объявление в здании автовокзала Волоколамска. В городе открыта "горячая линия", посвященная проблеме чистого воздуха и мусорного полигона "Ядрово"

  • Замеры воздуха на мусорном полигоне

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Замеры воздуха на мусорном полигоне

    После акций протеста на мусорный полигон регулярно приезжает выездная лаборатория и делает замеры воздуха.

  • В кабинете начальника полигона Ядрово

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Начальство в курсе, но выполнять требования не торопится

    На свалке выделены два участка для мусора. На первом, переполненном, который стал причиной волнений в городе, в середине апреля пройдут мероприятия по ликвидации свалочного газа. Второй должны открыть для завоза нового мусора: против этого также борются активисты.

    Автор: Елена Барышева


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Митинг в Волоколамске против мусорного полигона

Контекст

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Глава Московской области поставил задачу решить проблему локализации неприятных запахов с полигона ТБО "Ядрово" до 15 июня. В день приезда Ксении Собчак вход на свалку перекрыли. (10.03.2018)  

В Волоколамске прошла акция протеста против полигона "Ядрово"

В пикете перед зданием городской администрации участвовали около 500 человек. В это же время проходило совещание с участием властей и активистов. (24.03.2018)  

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После ограничения на прием мусора в "Ядрово" выросло количество мусоровозов на других свалках Московской области, утверждают очевидцы. Жители соседних регионов опасаются, что теперь лишние отходы повезут к ним. (25.03.2018)  

Жители Коломны перекрыли дорогу на мусорный полигон

На полигон "Воловичи" пропускают автомобили с местным мусором, но задерживают машины из Москвы, утверждают очевидцы. К собравшимся приехала полиция и местные власти. (25.03.2018)  

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Митинг в Волоколамске против мусорного полигона  

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