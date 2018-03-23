Жители Волоколамска против мусорного полигона (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.03.2018

Жители Волоколамска требуют закрытия разросшегося мусорного полигона вблизи города. Свалка угрожает экологической ситуации и влияет на качество воздуха. Но власти с этим не согласны. О мусорном бунте - галерея DW.
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