Жители Волоколамска против мусорного полигона (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.03.2018

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Волоколамск против свалки

Волоколамск, в котором проживает около 20 тысяч жителей, никогда не входил в рейтинги экологов как самый чистый город Подмосковья. Но именно экологией, за отсутствием градообразующих предприятий, гордятся местные жители. По их словам, свежий воздух - это то немногое, ради чего они готовы выходить на акции протеста.