Жилье в Германии: как не поссориться с соседями

Спокойствие и уют в доме зависят и от тех, кто живет за стенкой, то есть от соседей. И портить отношения с ними из-за каких-либо недоразумений, конечно, нежелательно. В каждой стране свои традиции общения с соседями, с которыми следует считаться. Есть они и в Германии.

Немецкие соседи: хлеб, соль и дрель

Знакомство с новыми соседями может состояться уже во время переезда. Проявив дальновидность, лучше предупредить их о грядущей суматохе и шуме, а может, даже пригласить поучаствовать. Так сделала жительница Кельна Табеа Корн (Thabea Korn). "К счастью, наше приглашение соседи восприняли с юмором, и двое из них - Крис и Михаэль - действительно пришли помочь", - вспоминает она. После столь активного знакомства вечер закончился пивом и пиццей. А вот с остальными соседями пришлось знакомиться гораздо позже, потому что многие жильцы работают по сменам или учатся в другом городе. Табеа Корн проявила смекалку. Она сделала своими руками небольшие подарки-сюрпризы и, снабдив их приветственной открыткой, разложила у дверей соседей.

Как зовут соседей, можно узнать по табличкам у входа в подъезд

Иногда миссию первого знакомства берут на себя "старожилы" - им также важно знать, кто живет рядом. Но нередко попадаются и соседи, которые предпочитают сохранять дистанцию и ограничиваются вежливым приветствием и фразами о погоде.

Поэтому панибратства лучше избегать. Не принято в Германии и одалживать у соседей соль, хлеб или спички. Но недавно переехавшие, особенно молодые жильцы, могут обратиться к ним с просьбой одолжить дрель, отвертку и другие инструменты. Немецкие соседи охотно помогают друг другу и в другом: просьба полить цветы, если кто-то уезжает в отпуск или захватить продукты из магазина, если кто-то (особенно из одиноких людей) заболел, - также не редкость.

Правила поведения для жильцов

Важно знать, что в каждом немецком многоквартирном доме для предотвращения конфликта существуют правила внутреннего распорядка (Hausordnung). Важно внимательно изучить и договор об аренде. В нем могут содержаться оговорки, которые касаются, например, графика уборки лестничной клетки, пользования подвальным помещением или общим гаражом. Игнорирование внутреннего распорядка может привести к выговору, а в случае регулярных нарушений - к расторжению договора об аренде.

Например, с десяти вечера до шести утра запрещается шуметь. Если намечается вечеринка, надо обязательно предупредить соседей о возможном шуме и (или) пригласить их зайти в гости. Лучший способ сделать это - объявление в подъезде. Также следует соблюдать предписанный во многих городах и общинах законом "тихий час" - он обычно длится с часу дня до трех (в субботу - с 12 часов). В это время воспрещается включать газонокосилку, дрель и другие громко работающие приборы, играть на музыкальных инструментах. С 17 часов все особо шумные приборы требуется выключать. А с 8 вечера больше нельзя, например, выбрасывать стеклотару в контейнер для сбора стекла.

Воскресенье - в Германии выходной день во всех отношениях. Традиционно в этот день не принято пылесосить, стирать и уж тем более развешивать белье для просушки во дворе или на балконе. Кстати, если вы решаете устроить переезд в воскресенье или праздничный день, то по отношению к соседям следует проявлять особую тактичность.

Курить можно только в квартире или на балконе. Тот, кто вопреки запрету владельца дома курит в подъезде, подвале или подсобных помещениях съемного жилья, рискует заплатить внушительный штраф, а то и вовсе лишиться жилья.

Когда соседи - праздник

Чтобы избежать возможных недовольств, лучше познакомиться с соседями лично, поговорить начистоту и найти не только компромиссное решение, но и выявить общие интересы. По инициативе берлинского фонда Nebenan.de Stiftung 25 мая в Германии проводится День соседей (Tag der Nachbarn). Принять участие в нем призывают всех, кому важны внимательное отношение к окружающим, взаимопомощь и хорошая атмосфера. Как праздновать добрососедство, жильцы домов решают сами. Инициаторы Дня соседей предлагают множество идей - от шаблонов для пригласительных билетов до кулинарных рецептов.

Совместный обед или ужин во дворе: каждый приносит любимое блюдо или готовит его вместе с другими

Впрочем, придерживаться именно этого дня необязательно. Табеа Корн, снимающая квартиру в одном из районов Кельна, вспоминает прошлый год. За полгода в доме сменилась добрая половина жильцов, и старожилы дома супруги Вера и Удо решили собрать всех соседей августовским вечером во дворе. Вера нажарила картофельные оладьи, молодежь организовала напитки, Удо разжег костер… Разошлись только в два часа ночи.

Устроить встречу с соседями можно где угодно - во дворе, на тротуаре перед домом (в городах даже останавливают дорожное движение), в парке, на берегу водоема… Лето - самая подходящая пора. В некоторых немецких дворах устраивают своего рода блошиный рынок, на котором соседи обмениваются полезными мелочами. Еще один вариант - совместный пикник по принципу "кто что принесет". Если в доме много детей, можно провести спортивные соревнования или игровой турнир.

В непогоду есть возможность стать гостями необычного кулинарного мероприятия под названием Walking Dinner. В проведении такого ужина-прогулки участвуют сразу несколько квартир. В одной подают закуску, в другой - первое блюдо, в третьей - второе, в четвертой - десерт. Еще один излюбленный в Германии формат общения - Stammtisch. Так называют неформальное заседание определенной группы людей, кружка или объединения. За кружкой пива, чашкой чая или кофе легче обсуждать проблемы и придумывать новые идеи для улучшения атмосферы в доме.

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