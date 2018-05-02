Жизнь без пластика: это реально!

Более двух лет прошло с тех пор, как немецкие острова Фёр и Хооге в акватории Северного моря приняли решение жить без пластика. "Тренд "Без пластика" ("Plastikfrei wird Trend"), - за реализацию проекта под таким названием взялись тогда их жители. Что же изменилось с тех пор, как территория входящих в состав федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн двух северо-фризских островов была объявлена зоной, где практически не используется пластмасса? Каких успехов достигли участники проекта, инициированного экологической организацией BUND (Союз охраны окружающей среды и природы Германии)?

Дом, где почти всё - натуральное

Это похожее на рыбацкую хижину колоритное строение с камышовой крышей и палисадником перед входом приютилось в самом центре курортного городка Вик-ауф-Фёр на острове Фёр. В его облике узнается традиционная архитектура северных фризов. Несколько лет назад здание было полностью отреставрировано и теперь носит гордый статус местной достопримечательности, неизменно привлекая внимание туристов.

Домик с камышовой кровлей в Вике-ауф-Фёр

Впрочем, домик знаменит и тем, что в нем не найдешь ни единого предмета быта или декора, изготовленного из материалов искусственного происхождения: ложки и вилки тут - только из высококачественной стали, тарелки и чашки - из фарфора, стаканы - из стекла, статуэтки - из дерева или глины, авоськи - из натуральной ткани. Исключение составляют электрочайники, телевизоры и прочие бытовые приборы, корпуса которых неизменно выполняются из пластмассы, а также одеяла и подушки, наполненные оптимально подходящим для аллергиков синтетическим волокном.

Впрочем, здание в центре городка - лишь один из 46 расположенных на острове Фёр образцово-показательных домов для отдыхающих, где практически нет предметов из пластмассы. Всего в них насчитывается 250 квартир. Два подобных апартамента уже есть и на халлиге Хооге. Идея отказаться от пластика в интерьере в пользу экологичных материалов принадлежит управляющим недвижимостью на острове Фёр - супругам Ингрид (Ingrid Weber) и Рольфу Вебер (Rolf Weber). "Когда тут стартовал проект "Тренд "Без пластика", мы с женой решили не оставаться в стороне и предложили владельцам недвижимости, сдаваемой в аренду туристам, отказаться от использования в таких апартаментах пластмассы и других искусственных материалов. И ни один из инвесторов от нашего предложения не отказался - даже несмотря на то, что оно требовало немалых вложений", - рассказывает в беседе с DW Рольф Вебер.

"Нет" - отходам из пластика

Как сообщила в интервью DW сотрудница организации BUND Анджела Отт (Angela Ott), за два с лишним года после старта проекта "Тренд "Без пластика" на острове Фёр и на халлиге Хооге многое изменилось в лучшую сторону. Так, для упаковки продуктов вместо полиэтиленовых пакетов в местных супермаркетах предлагаются экологичные бумажные и матерчатые сумки. А валяющиеся на городских улицах или на лоне природы отходы из пластика - это вообще теперь большая редкость. На пляжах установлены специальные мусоросборники для пластиковой тары, которая позже отправляется на переработку.

Анджела Отт проверяет контейнер для сбора пластика на одном из пляжей острова Фёр

По словам Анджелы Отт, представители BUND совместно с группами скаутов и других участников проекта систематически проводят мониторинг прибрежных зон и пляжей на предмет наличия пластикового мусора и идентифицируют его источники. В настоящее время разрабатывается сайт, на котором будут публиковаться полученные в результате таких акций данные. В проекте принимают участие и торговые сети, и туристические агентства, и школы, и судоходные компании, и рыбаки. На Фёре и Хооге также регулярно устраиваются информационные вечера, во время которых экологи выступают с лекциями и презентациями на тему защиты природы.

Начиная с июня к проекту "Тренд "Без пластика" подключаются и кофейни формата "кофе с собой". В качестве теста там будут предлагать кофе не в одноразовых пластиковых стаканчиках, а в керамических чашках для многократного применения. И если такой эксперимент себя оправдает, то в перспективе он станет обычной практикой. "Человек сам себя губит, широко используя предметы из пластика. В морях и океанах образуются целые острова из пластмассовых бутылок. В водах одного только Северного моря ежегодно оказывается 20 тысяч тонн мусора, большая часть которого представляет собой пластик. Мы должны положить этому конец", - говорит Рольф Вебер.

Германия - пока не образец для подражания

Отказ от пластика - сегодня тенденция мирового масштаба. Так, свыше 61 миллиона фунтов стерлингов на борьбу с загрязнением окружающей среды выделило недавно правительство Великобритании. Уже в этом году оно намерено запретить продажу пластиковых трубочек для напитков, а также ватных палочек с пластиковой основой.

Крупная сеть супермаркетов Iceland в Великобритании первой в мире отказывается от пластиковой упаковки для всех своих товаров. Шаг за шагом, здесь выводят из обращения пластиковые лотки и поддоны для готовой еды, заменяя их на упаковку из переработанной древесной массы. Затем на очереди пластиковые пакеты, которым придут на смену авоськи из бумаги. Идут поиски альтернативы пластиковым бутылкам. А одноразовые пластиковые трубочки-соломинки для напитков из ассортимента уже полностью исключены. Добровольный отказ от них с начала мая 2018 года анонсировали в Великобритании и представители сети "Макдоналдс". На аналогичные шаги идут многие крупные сети ресторанов и баров, а также организаторы музыкальных фестивалей.

Мусорная свалка в Германии

Некоторые немецкие супермаркеты и универмаги тоже уже отказались от пластиковых пакетов и предлагают теперь пакеты из плотной бумаги и холщовые сумки. Однако Германия в этом отношении - пока далеко не образец для подражания. Как показывают исследования, в общей сложности 37 килограммов пластикового мусора в год производит среднестатистический немец. Это на шесть килограммов больше, чем в среднем по Евросоюзу. В масштабах ЕС хуже, чем в ФРГ, дело обстоит лишь в трех странах - Ирландии (61 кг мусора на человека), Люксембурге (52 кг) и Эстонии (46,5 кг). Лучшие показатели - у Хорватии. На одного ее жителя приходится всего 12,4 кг пластиковых отходов в год.

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