Жизнь без пластика: это реально!

Более двух лет минуло с тех пор, как два немецких острова в Северном море решили отказаться от использования предметов из пластмассы. DW узнала, удалось ли им это?
Более двух лет прошло с тех пор, как немецкие острова Фёр и Хооге в акватории Северного моря приняли решение жить без пластика. "Тренд "Без пластика" ("Plastikfrei wird Trend"), - за реализацию проекта под таким названием взялись тогда их жители. Что же изменилось с тех пор, как территория входящих в состав федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн двух северо-фризских островов была объявлена зоной, где практически не используется пластмасса? Каких успехов достигли участники проекта, инициированного экологической организацией BUND (Союз охраны окружающей среды и природы Германии)?
Дом, где почти всё - натуральное
Это похожее на рыбацкую хижину колоритное строение с камышовой крышей и палисадником перед входом приютилось в самом центре курортного городка Вик-ауф-Фёр на острове Фёр. В его облике узнается традиционная архитектура северных фризов. Несколько лет назад здание было полностью отреставрировано и теперь носит гордый статус местной достопримечательности, неизменно привлекая внимание туристов.
Впрочем, домик знаменит и тем, что в нем не найдешь ни единого предмета быта или декора, изготовленного из материалов искусственного происхождения: ложки и вилки тут - только из высококачественной стали, тарелки и чашки - из фарфора, стаканы - из стекла, статуэтки - из дерева или глины, авоськи - из натуральной ткани. Исключение составляют электрочайники, телевизоры и прочие бытовые приборы, корпуса которых неизменно выполняются из пластмассы, а также одеяла и подушки, наполненные оптимально подходящим для аллергиков синтетическим волокном.
Впрочем, здание в центре городка - лишь один из 46 расположенных на острове Фёр образцово-показательных домов для отдыхающих, где практически нет предметов из пластмассы. Всего в них насчитывается 250 квартир. Два подобных апартамента уже есть и на халлиге Хооге. Идея отказаться от пластика в интерьере в пользу экологичных материалов принадлежит управляющим недвижимостью на острове Фёр - супругам Ингрид (Ingrid Weber) и Рольфу Вебер (Rolf Weber). "Когда тут стартовал проект "Тренд "Без пластика", мы с женой решили не оставаться в стороне и предложили владельцам недвижимости, сдаваемой в аренду туристам, отказаться от использования в таких апартаментах пластмассы и других искусственных материалов. И ни один из инвесторов от нашего предложения не отказался - даже несмотря на то, что оно требовало немалых вложений", - рассказывает в беседе с DW Рольф Вебер.
"Нет" - отходам из пластика
Как сообщила в интервью DW сотрудница организации BUND Анджела Отт (Angela Ott), за два с лишним года после старта проекта "Тренд "Без пластика" на острове Фёр и на халлиге Хооге многое изменилось в лучшую сторону. Так, для упаковки продуктов вместо полиэтиленовых пакетов в местных супермаркетах предлагаются экологичные бумажные и матерчатые сумки. А валяющиеся на городских улицах или на лоне природы отходы из пластика - это вообще теперь большая редкость. На пляжах установлены специальные мусоросборники для пластиковой тары, которая позже отправляется на переработку.
По словам Анджелы Отт, представители BUND совместно с группами скаутов и других участников проекта систематически проводят мониторинг прибрежных зон и пляжей на предмет наличия пластикового мусора и идентифицируют его источники. В настоящее время разрабатывается сайт, на котором будут публиковаться полученные в результате таких акций данные. В проекте принимают участие и торговые сети, и туристические агентства, и школы, и судоходные компании, и рыбаки. На Фёре и Хооге также регулярно устраиваются информационные вечера, во время которых экологи выступают с лекциями и презентациями на тему защиты природы.
Начиная с июня к проекту "Тренд "Без пластика" подключаются и кофейни формата "кофе с собой". В качестве теста там будут предлагать кофе не в одноразовых пластиковых стаканчиках, а в керамических чашках для многократного применения. И если такой эксперимент себя оправдает, то в перспективе он станет обычной практикой. "Человек сам себя губит, широко используя предметы из пластика. В морях и океанах образуются целые острова из пластмассовых бутылок. В водах одного только Северного моря ежегодно оказывается 20 тысяч тонн мусора, большая часть которого представляет собой пластик. Мы должны положить этому конец", - говорит Рольф Вебер.
Германия - пока не образец для подражания
Отказ от пластика - сегодня тенденция мирового масштаба. Так, свыше 61 миллиона фунтов стерлингов на борьбу с загрязнением окружающей среды выделило недавно правительство Великобритании. Уже в этом году оно намерено запретить продажу пластиковых трубочек для напитков, а также ватных палочек с пластиковой основой.
Крупная сеть супермаркетов Iceland в Великобритании первой в мире отказывается от пластиковой упаковки для всех своих товаров. Шаг за шагом, здесь выводят из обращения пластиковые лотки и поддоны для готовой еды, заменяя их на упаковку из переработанной древесной массы. Затем на очереди пластиковые пакеты, которым придут на смену авоськи из бумаги. Идут поиски альтернативы пластиковым бутылкам. А одноразовые пластиковые трубочки-соломинки для напитков из ассортимента уже полностью исключены. Добровольный отказ от них с начала мая 2018 года анонсировали в Великобритании и представители сети "Макдоналдс". На аналогичные шаги идут многие крупные сети ресторанов и баров, а также организаторы музыкальных фестивалей.
Некоторые немецкие супермаркеты и универмаги тоже уже отказались от пластиковых пакетов и предлагают теперь пакеты из плотной бумаги и холщовые сумки. Однако Германия в этом отношении - пока далеко не образец для подражания. Как показывают исследования, в общей сложности 37 килограммов пластикового мусора в год производит среднестатистический немец. Это на шесть килограммов больше, чем в среднем по Евросоюзу. В масштабах ЕС хуже, чем в ФРГ, дело обстоит лишь в трех странах - Ирландии (61 кг мусора на человека), Люксембурге (52 кг) и Эстонии (46,5 кг). Лучшие показатели - у Хорватии. На одного ее жителя приходится всего 12,4 кг пластиковых отходов в год.
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