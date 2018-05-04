 Живущих в Германии мусульман призвали присоединиться к борьбе с антисемитизмом | Новости из Германии о Германии | DW | 06.05.2018
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Германия

Живущих в Германии мусульман призвали присоединиться к борьбе с антисемитизмом

По словам уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, в Германии борьба с этим явлением является задачей государственного уровня.

Мусульманки надевают кипу на акции против антисемитизма в Эрфурте

Мусульманки надевают кипу на акции против антисемитизма в Эрфурте

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) призвал проживающих в стране мусульман к большей вовлеченности в борьбу с антисемитизмом. Об этом Кляйн заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe в воскресенье, 6 мая. По его мнению, более "отчетливое, громкое и частое выражение позиции" мусульман позволило бы им "требовать большей солидарности" в случаях дискриминации или нападения.

Беженцы из мусульманских стран зачастую росли в обществе, где антисемитизм и проявление ненависти к Израилю считалось хорошим тоном. Подобную ситуацию Кляйн назвал проблемой, поскольку "такие люди не оставляют свои предрассудки на границе". При этом в ФРГ борьба с антисемитизмом является задачей государственного уровня, подчеркнул он.

Контекст

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ФРГ сделает все необходимое для безопасности евреев, проживающих в стране, заявила федеральный канцлер. Участившиеся антисемитские выходки Меркель расценивает как "новый феномен". (23.04.2018)

Возможный пересмотр финансовой помощи

Кляйн также призвал федеральное правительство к более выраженной оценке деятельности государств, в которых не ведется борьба с антисемитизмом. В частности, убежденность Германии в неприемлемости антисемитизма необходимо отчетливо донести до регионов, где ФРГ участвует в совместных проектах по развитию. В случае необходимости Германия должна "пересмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи", отметил Феликс Кляйн.

Публичные проявления антисемитизма недопустимы

В свою очередь, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) также высказался в пользу более решительных мер по борьбе с антисемитизмом. Нельзя допускать его публичных проявлений, заявил Штайнмайер 6 мая в эфире телеканала ARD. По его мнению, борьба с этим явлением не является задачей одних лишь общественных институтов, а требует проявления мужества в повседневной жизни.

Критика высказываний о Холокосте

Несколькими днями ранее глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе выступления на сессии Национального совета Палестины связал гонения евреев в Европе и Холокост с ростовщичеством. Мировое сообщество резко раскритиковало слова Аббаса о Холокосте. Помимо представителей США и Израиля, его заявление осудили также министр юстиции ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke). Позднее Аббас извинился за свои высказывания.

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    Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


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