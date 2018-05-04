Живущих в Германии мусульман призвали присоединиться к борьбе с антисемитизмом

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) призвал проживающих в стране мусульман к большей вовлеченности в борьбу с антисемитизмом. Об этом Кляйн заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe в воскресенье, 6 мая. По его мнению, более "отчетливое, громкое и частое выражение позиции" мусульман позволило бы им "требовать большей солидарности" в случаях дискриминации или нападения.

Беженцы из мусульманских стран зачастую росли в обществе, где антисемитизм и проявление ненависти к Израилю считалось хорошим тоном. Подобную ситуацию Кляйн назвал проблемой, поскольку "такие люди не оставляют свои предрассудки на границе". При этом в ФРГ борьба с антисемитизмом является задачей государственного уровня, подчеркнул он.

Возможный пересмотр финансовой помощи

Кляйн также призвал федеральное правительство к более выраженной оценке деятельности государств, в которых не ведется борьба с антисемитизмом. В частности, убежденность Германии в неприемлемости антисемитизма необходимо отчетливо донести до регионов, где ФРГ участвует в совместных проектах по развитию. В случае необходимости Германия должна "пересмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи", отметил Феликс Кляйн.

Публичные проявления антисемитизма недопустимы

В свою очередь, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) также высказался в пользу более решительных мер по борьбе с антисемитизмом. Нельзя допускать его публичных проявлений, заявил Штайнмайер 6 мая в эфире телеканала ARD. По его мнению, борьба с этим явлением не является задачей одних лишь общественных институтов, а требует проявления мужества в повседневной жизни.

Критика высказываний о Холокосте

Несколькими днями ранее глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе выступления на сессии Национального совета Палестины связал гонения евреев в Европе и Холокост с ростовщичеством. Мировое сообщество резко раскритиковало слова Аббаса о Холокосте. Помимо представителей США и Израиля, его заявление осудили также министр юстиции ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke). Позднее Аббас извинился за свои высказывания.

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