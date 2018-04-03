 Женщина открыла стрельбу в штаб-квартире YouTube | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.04.2018
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Мир

Женщина открыла стрельбу в штаб-квартире YouTube

Полиция подтвердила сообщения о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно. Местные СМИ сообщают, что огонь открыла "белая американка". В больницу поступили раненые.

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Наряды полиции прибыли во вторник, 3 апреля, к штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) после получения сигнала о стрельбе в здании. Правоохранительные органы попросили население временно не появляться в районе места происшествия по адресу "109 Cherry Ave" и выбирать маршруты объезда.  

Контекст

У распространителей фейков есть экономический интерес. Это вновь стало очевидным после стрельбы в Лас-Вегасе, когда в интернете курсировали слухи, теории заговора и ложные данные. (05.10.2017)

Стивен Пэддок, расстрелявший посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, на первый взгляд, вел обычную обеспеченную жизнь. Что могло заставило его совершить столь страшное преступление? (03.10.2017)

Alphabet Inc., являющаяся владельцем видеохостинговой компании, сообщила в заявлении, что "изучает сообщения о стрельбе". Очевидцы рассказывают о людях, выбегающих из здания с поднятыми руками, и полицейских с заградительными щитами.

В социальных сетях владельцы аккаунтов, называющие себя сотрудниками YouTube, пишут, что слышат звуки перестрелки и баррикадируют двери в офисные помещения. 

До пяти пострадавших

По информации The Los Angeles Times, минимум два человека получили огнестрельные ранения. Телекомпания KTVU со ссылкой на очевидца передала, что минимум одна женщина ранена в ногу. В медицинском центре Стэнфорда, в свою очередь, сообщили, что готовятся принять "от четырех до пяти пострадавших". Между тем в больнице Сан-Франциско сообщили о трех поступивших им пациентах из Сан-Бруно, один из них - "в критическом состоянии".

The Los Angeles Times уточняет, что, по данным полиции, речь идет скорее об "эпизоде насилия на рабочем месте, но не об акте терроризма".

Телекомпания ABC в прямом эфире показывает кадры, на которых видно, что эвакуировавшиеся из штаб-квартиры сотрудники переходят в расположенное неподалеку другое здание, принадлежащее видеохостинговой компании. 

СМИ сообщают о женщине-стрелке

Местные СМИ сообщают о том, что стрелявшей могла быть женщина. По неподтвержденной информации, "речь идет о белой американке средних лет". В официальных источниках эти сведения пока не подтверждают. 

Репортеры NBC и ABC передают, что правоохранительные органы нашли женщину, предположительно открывшую стрельбу, в одной из комнат здания. По предварительной информации, "она скончалась от ранения, которое, вероятно, нанесла себе сама". В одном помещении с ней найден еще один пострадавший. 

В настоящий момент полицейские прочесывают здание, чтобы удостовериться, что нападавшая действовала в одиночку. Правоохранительные органы идентифицировали несколько групп очевидцев, которых планируют допросить для выявления возможных мотивов преступницы. 

Волна протестов

Ранее в США поднялась волна протестов, участники которых требуют ужесточить закон о владении оружием. Демонстрации стали реакцией, в частности, на трагедию в школе Паркленда, где в феврале подросток открыл стрельбу и убил 17 человек. Участники акций протестуют также против полицейского произвола. Так, недавно в Сакраменто (штат Флорида) прошли протесты в связи с тем, что 18 марта полицейский застрелил 22-летнего темнокожего Стивена Кларка.   

В октябре 2017 года в Лас-Вегасе бухгалтер Стивен Пэддок из окна гостиничного номера открыл огонь по по посетителям музыкального кантри-фестиваля людям, в результате 59 человек погибли, более 500 получили ранения. Через месяц уроженец города Нью Браунфельс Девин К. открыл стрельбу в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингсе, жертвами которой стали более 25 человек.

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    Автор: Екатерина Венкина


Контекст

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

Неизвестный открыл огонь по зрителям концерта на открытом воздухе у известного казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли десятки человек, ранены свыше четырехсот. По данным полиции, стрелявшим был местный житель. (02.10.2017)  

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