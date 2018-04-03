 Женскую молодежную сборную РФ по гандболу лишили медали первенства Европы | Новости из Германии о России | DW | 03.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Женскую молодежную сборную РФ по гандболу лишили медали первенства Европы

В допинг-пробах трех гандболисток был обнаружен мельдоний. Сборная была лишена серебра первенства Европы, но от дальнейших соревнований ее отстранили только условно.

Женская взрослая сборная России по гандболу

Женская взрослая сборная России по гандболу

Женская молодежная сборная России по гандболу была лишена серебряных медалей первенства Европы 2017 года. Европейская федерация гандбола (EHF) аннулировала ее результат из-за положительных допинг-проб нескольких спортсменок. Эта информация появилась во вторник, 3 апреля, на сайте организации.

Контекст

Фильм "Икар" о допинг-скандале в России получил "Оскара". Хайо Зеппельт по этому случаю вновь выступил с резкой критикой действий МОК в отношении РФ. (05.03.2018)

После получения результатов допинг-теста EHF временно отстранила от соревнований Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину. Сборной РФ грозит потеря медалей последнего ЧЕ. (13.09.2017)

Помимо отмены результатов, Федерация гандбола России должна выплатить штраф в 20 000 евро. Кроме того, женскую молодежную сборную на два года условно отстранили от соревнований под эгидой EHF.

"Решение, которое вынесла федерация, нас полностью устраивает, наш юридический отдел отработал хорошо. Самое важное - мы можем участвовать в предстоящем юношеском чемпионате Европы", - заявил генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

Решение об отмене медалей было принято после того как в допинг-пробах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной был обнаружен мельдоний.

С 1 января 2016 года мельдоний находится в списке запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). С тех пор российские спортсмены неоднократно уличались в приеме мельдония. В начале 2016 года одной из первых из-за приема этого препарата была дисквалифицирована знаменитая теннисистка Мария Шарапова. В апреле 2017 года она вернулась в большой спорт.

Смотрите также: 
Смотреть видео 25:59

Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе"

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

Заявление EHF

Аудио- и видеофайлы по теме

Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе"  

Почему немцы считают решение МОК правильным, но недостаточно жестким  

МОК выступил против решения суда в Лозанне по делу российских атлетов  

Также по теме

Russland WM 2018 - Luschniki-Stadion

Родченков рассказал о системе сокрытия допинга в российском футболе 17.02.2018

Информатор WADA Григорий Родченков сообщил в интервью AP, что бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко распоряжался скрывать положительные допинг-тесты спортсменов.

Olympische Winterspiele 2018 in PyeongChang | Curling

Керлингисты из России вернут олимпийские медали 21.02.2018

Пойманный на допинге россиянин Крушельницкий вернет олимпийскую медаль. В его допинг-пробе нашли следы мельдония.

PyeongChang Olympia 2018 Curling - Alexander Kruschelnizki

По допинг-делу керлингиста из РФ просмотрят данные с видеокамер 19.02.2018

Федерация керлинга РФ просмотрит записи видеокамер по допинговому делу Александра Крушельницкого. Ранее его заподозрили в употреблении мельдония.

Самые читаемые

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Министр обороны Великобритании назвал поддержку ЕС "лучшим ответом" Кремлю  

Комментарий: Магомедовы пойдут по пути ЮКОС?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно