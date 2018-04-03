Женскую молодежную сборную РФ по гандболу лишили медали первенства Европы

Женская молодежная сборная России по гандболу была лишена серебряных медалей первенства Европы 2017 года. Европейская федерация гандбола (EHF) аннулировала ее результат из-за положительных допинг-проб нескольких спортсменок. Эта информация появилась во вторник, 3 апреля, на сайте организации.

Помимо отмены результатов, Федерация гандбола России должна выплатить штраф в 20 000 евро. Кроме того, женскую молодежную сборную на два года условно отстранили от соревнований под эгидой EHF.

"Решение, которое вынесла федерация, нас полностью устраивает, наш юридический отдел отработал хорошо. Самое важное - мы можем участвовать в предстоящем юношеском чемпионате Европы", - заявил генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

Решение об отмене медалей было принято после того как в допинг-пробах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной был обнаружен мельдоний.

С 1 января 2016 года мельдоний находится в списке запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). С тех пор российские спортсмены неоднократно уличались в приеме мельдония. В начале 2016 года одной из первых из-за приема этого препарата была дисквалифицирована знаменитая теннисистка Мария Шарапова. В апреле 2017 года она вернулась в большой спорт.

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