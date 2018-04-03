Женскую молодежную сборную РФ по гандболу лишили медали первенства Европы

Женская молодежная сборная России по гандболу была лишена серебряных медалей первенства Европы 2017 года. Европейская федерация гандбола (EHF) аннулировала ее результат из-за положительных допинг-проб нескольких спортсменок. Эта информация появилась во вторник, 3 апреля, на сайте организации.
Помимо отмены результатов, Федерация гандбола России должна выплатить штраф в 20 000 евро. Кроме того, женскую молодежную сборную на два года условно отстранили от соревнований под эгидой EHF.
"Решение, которое вынесла федерация, нас полностью устраивает, наш юридический отдел отработал хорошо. Самое важное - мы можем участвовать в предстоящем юношеском чемпионате Европы", - заявил генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.
Решение об отмене медалей было принято после того как в допинг-пробах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной был обнаружен мельдоний.
С 1 января 2016 года мельдоний находится в списке запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). С тех пор российские спортсмены неоднократно уличались в приеме мельдония. В начале 2016 года одной из первых из-за приема этого препарата была дисквалифицирована знаменитая теннисистка Мария Шарапова. В апреле 2017 года она вернулась в большой спорт.
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15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.
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Механизм обмана
Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.
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…и два ветерана-бобслеиста
В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).
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И снова лыжники
Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.
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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?
Уже очередной допинг-скандал
Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.
Автор: Илья Коваль