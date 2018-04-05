ЕЦБ подключил Европейский суд к делу Римшевича

Европейский центральный банк (ЕЦБ) подключил Европейский суд в Люксембурге к разрешению конфликта вокруг президента Центрального банка Латвии Илмара Римшевича, которого в Латвии обвиняют в коррупции и отмывании денег. Суд должен принять решение, не противоречат ли действия, предпринимаемые в отношении Римшевича, европейскому законодательству, сообщает ЕЦБ в пятницу, 6 апреля.

В Латвии Римшевич находится под подпиской о невыезде. Ему также запрещено выполнять свои служебные обязанности. ЕЦБ запросил в Европейском суде ускоренное рассмотрение дела, чтобы прояснить ситуацию в течение четырех-шести месяцев. Кроме того, ЕЦБ принял ряд мер для того, чтобы финансовая система Латвии не понесла ущерба до вынесения решения суда ЕЦБ.

Глава Центрального банка Латвии и член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Илмар Римшевич былв феврале задержан и затем отпущен под залог. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола потребовала от него подать в отставку, поскольку в отношении него ведется расследование государственными антикоррупционными органами.

"Учитывая, что глава Центрального банка - символ каждой страны, думаю, будет разумно, если господин Римшевич покинет свой пост хотя бы на время расследования", - подчеркнула она. Пока он остается во главе Центробанка, репутация финансовой системы Латвии с каждым днем будет ухудшаться, пояснила Рейзниеце-Озола.

В свою очередь Министерство обороны Латвии официально заявило, что события в банковском секторе страны, связанные с задержанием главы Центробанка Илмара Римшевича, являются частью мощной информационной кампании против Латвии, по внешним признакам напоминающей акции, проводившиеся перед выборами во Франции, Германии и США.

Римшевич занимает пост главы Банка Латвии с 2001 года. С января 2014 года, когда страна присоединилась к зоне евро, он также входит в совет ЕЦБ. Сам он настаивает на своей невиновности и утверждает, что преследования являются результатом заговора внутри латвийской банковской системы.

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