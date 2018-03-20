 ЕС установил для Польши крайний срок для ответа на критику судебной реформы | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018
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Европа

ЕС установил для Польши крайний срок для ответа на критику судебной реформы

Брюссель грозит применить в отношении Варшавы седьмую статью договора о Евросоюзе, если Польша не пересмотрит свою позицию по судебной реформе до полуночи вторника, 20 марта.

Протесты против судебной реформы в Польше

Протесты против судебной реформы в Польше (фото из архива, июль 2017 года)

Брюссель счел "недостаточным" правительственный информационный документ, опубликованный властями Польши в ответ на позицию Евросоюза, подвергшего жесткой критике судебную реформу страны. Заявление Варшавы стало предметом обсуждения вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса и глав МИД стран ЕС. Еврокомиссия обратилась к правительству Польши с требованием до полуночи вторника, 20 марта, пересмотреть свою позицию по спорной судебной реформе и отреагировать на требования Брюсселя привести ее в соответствие со стандартами ЕС.

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Тиммерманс предупредил, что дает польским властям время "до конца дня", чтобы вернуться к соблюдению принципа верховенства права, в противном случае Варшаве будут грозить санкции в рамках седьмой статьи договора о Евросоюзе, посвященной "защите  прав человека и основных свобод". Как напоминают СМИ, данный раздел впервые с момента образования европейского сообщества может быть применен на практике.

В Польше заявили, что отзывать закон не намерены, однако допустили, что будут проговаривать с еврочиновниками результаты дальнейших реформ.

Судебная реформа в Польше вызвала скандал в Европе. В Брюсселе в новых законах усматривают угрозу независимости польских судов. В конце 2017 года Еврокомиссия начала штрафную процедуру против Варшавы, в результате которой Польша может потерять право голоса в ЕС. Финальное решение будет вынесено общим голосованием стран-членов Евросоюза.

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    Автор: Михаил Бушуев


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