 ЕС счел отравление Скрипаля нарушением Конвенции о запрещении химоружия | Новости из Германии о России | DW | 19.03.2018
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Россия

ЕС счел отравление Скрипаля нарушением Конвенции о запрещении химоружия

Главы МИД стран Евросоюза потребовали от России незамедлительно и в полном объеме раскрыть ОЗХО ход реализации своей программы "Новичок".

Британские военнослужащие в спецодежде, работающие на месте отравления Скрипаля

Британские военнослужащие на месте отравления Скрипаля

Евросоюз убежден, что отравление в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля является "явным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и международного права, а также подрывает опирающийся на правила международный порядок". Об этом говорится в заявлении для прессы, обнародованном в понедельник, 19 марта, по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Брюссель "шокирован" тем, что впервые за 70 лет на территории Европы было применено боевое нервно-паралитическое вещество того же класса, который "находился в разработке" у российских военных. "Применение химического оружия недопустимо ни при каких обстоятельствах и угрожает безопасности всех нас", - подчеркнули министры стран ЕС. При этом они выразили удовлетворением тем, что Великобритания приняла решение тесно сотрудничать с экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в рамках расследования данного инцидента.

"ЕС призывает Россию срочно отреагировать на вопросы Великобритании и международного сообщества и незамедлительно и в полном объеме раскрыть ОЗХО реализацию своей программы "Новичок", - отмечается далее в заявлении.

По информации агентства Reuters, эксперты ОЗХО уже прибыли в Великобританию, чтобы исследовать образцы вещества, которое было использовано при отравлении Скрипаля и его дочери.

"Безоговорочная солидарность" с Лондоном

Главы МИД выразили "свою безоговорочную солидарность" с Лондоном, в частности, в его стремлении "привлечь виновных в этом преступлении к ответственности". Кроме того, министры подчеркнули, что "безрассудные и незаконные действия" лиц, стоящих за инцидентом, "поставили под угрозу жизни многих граждан".

Контекст

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Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, вменил Москве в вину попытку сокрытия фактов. По его мнению, попытки России отрицать свою причастность к атаке "становятся все более и более абсурдными". "В данном случае мы являемся свидетелями классической российской стратегии, заключающейся в сокрытии иголки правды в стоге отговорок и лжи", - убежден он. По словам Джонсона, в последние годы практически все государства ЕС становились жертвами злонамеренных действий со стороны Москвы.

Дело Скрипаля

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

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    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

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    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Грозит ли дело Скрипаля последствиями "русскому Лондону"?

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Statement by the Foreign Affairs Council on the Salisbury attack

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