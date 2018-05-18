ЕС согласовал с Афинами дальнейшие реформы в Греции

По данным Еврокомиссии, Греция договорилась с международными кредиторами о дальнейшем пакете реформ. Планируемые меры будут представлены на встрече министров финансов стран-членов ЕС, которая состоится 24 мая. Об этом сообщили представители Еврокомиссии в субботу, 19 мая. Подробности греческого плана пока не обнародованы.

В минувшие несколько лет Греции были выделены кредиты в размере 260 миллиардов евро. Срок программы помощи истекает летом 2018 года. В Афинах намерены и далее получать кредитное финансирование, хотя и в сокращенном виде. Если это произойдет, стране с 20 августа больше не придется жить в режиме жесткой экономии. Европейские партнеры, а также Международный валютный фонд с 2010 года требовали в обмен на кредиты от Греции проведения ряда ключевых социальных реформ. Предлагаемые меры вызвали протест жителей страны, что неоднократно приводило к уличным протестам.

В конце апреля генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом заявил, что Греция, осуществившая под давлением международных кредиторов масштабные структурные реформы, заслужила реструктуризацию части внешней задолженности. ОЭСР прогнозирует, что в 2018 году рост греческой экономики составит 2 процента., а в 2019 году достигнет 2,3 процента.

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