 ЕС согласовал с Афинами дальнейшие реформы в Греции | Новости из Германии о Европе | DW | 20.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ЕС согласовал с Афинами дальнейшие реформы в Греции

24 мая Афины представят странам ЕС план дальнейших экономических реформ. Срок программы финансовой помощи Греции истекает летом 2018 года. В Афинах надеются ее продлить.

Флаги Греции и Евросоюза

Флаги Греции и Евросоюза

По данным Еврокомиссии, Греция договорилась с международными кредиторами о дальнейшем пакете реформ. Планируемые меры будут представлены на встрече министров финансов стран-членов ЕС, которая состоится 24 мая. Об этом сообщили представители Еврокомиссии в субботу, 19 мая. Подробности греческого плана пока не обнародованы.

Контекст

Греческий лидер Коалиции радикальных левых сил СИРИЗА считается настоящим мастером реальной политики. Кто же такой Алексис Ципрас и каков был его путь на политический Олимп? (24.01.2015)

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что в этом году рост экономики Греции составит 2 процента, а в 2019 году достигнет 2,3 процента. (30.04.2018)

В минувшие несколько лет Греции были выделены кредиты в размере 260 миллиардов евро. Срок программы помощи истекает летом 2018 года. В Афинах намерены и далее получать кредитное финансирование, хотя и в сокращенном виде. Если это произойдет, стране с 20 августа больше не придется жить в режиме жесткой экономии. Европейские партнеры, а также Международный валютный фонд с 2010 года требовали в обмен на кредиты от Греции проведения ряда ключевых социальных реформ. Предлагаемые меры вызвали протест жителей страны, что неоднократно приводило к уличным протестам.

В конце апреля генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом заявил, что Греция, осуществившая под давлением международных кредиторов масштабные структурные реформы, заслужила реструктуризацию части внешней задолженности. ОЭСР прогнозирует, что в 2018 году рост греческой экономики составит 2 процента., а в 2019 году достигнет 2,3 процента.

Смотрите также:

  • Расходы на еду в Европе

    Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

    Еда как культ

    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

  • Уровень цен в ряде стран Европы

    Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

  • Структура расходов жителей Германии

    Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

    Жить нынче дорого

    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


Смотреть видео 02:32
Now live
02:32 мин

Просто в Греции деньги есть, но пока только на бумаге

 

 

Контекст

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Просто в Греции деньги есть, но пока только на бумаге  

Греция урезает пенсии ради новой помощи от ЕС  

Отель для беженцев в Афинах  

Также по теме

Griechenland Athen - Jean-Claude Juncker und Alexis Tsipras

Юнкер: Греция вскоре станет "нормальной страной" еврозоны 26.04.2018

Председатель Еврокомиссии на встрече с греческим премьером Ципрасом призвал Афины как можно скорее провести намеченные реформы. Выплаты по третьему пакету финансовой помощи завершатся в августе.

Griechenland Euro in der Krise Athen Griechenland Akropolis

В ОЭСР сочли, что Греция заслужила реструктуризацию части задолженности 30.04.2018

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что в этом году рост экономики Греции составит 2 процента, а в 2019 году достигнет 2,3 процента.

Griechenland Proteste & Ausschreitungen in Athen

В Греции прошли массовые протесты против ограничения права на забастовку 16.01.2018

Поправки к закону о забастовках, принятые парламентом Греции привели к столкновениям демонстрантов с полицией. Премьер-министр Ципрас считает, что реформы помогут стране освободиться от кредитов Евросоюза.

Самые читаемые

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Меркель у Путина в Сочи: с цветами, но без конкретных результатов  

Выборы президента позади - цены на бензин в РФ обновляют максимумы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно