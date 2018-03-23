 ЕС согласовал директивы по этапам ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018
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Европа

ЕС согласовал директивы по этапам "Брекзита"

После выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года последует переходный период сроком почти в два года. До конца 2020 года в отношениях между Лондоном и Брюсселем фактически ничего не изменится.

Тереза Мэй на саммите в Брюсселе

Тереза Мэй на саммите в Брюсселе

Главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе в пятницу, 23 марта, согласовали директивы по дальнейшим этапам "Брекзита". Участники саммита договорились впоследствии предложить Великобритании всеобъемлющее соглашение о свободной торговле.

Контекст

На выездном заседании специальной комиссии британских политиков в Вашингтоне представители Twitter сообщили о 50 аккаунтах российских троллей, выпустивших 1000 твитов о "Брекзите". (08.02.2018)

После выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года начнется переходный период, который завершится 31 декабря 2020 года. За это время Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве. (19.03.2018)

Однако это будет сделано уже после намеченного на март 2019 года выхода Лондона из состава ЕС. Затем последует переходный период сроком почти в два года, до конца 2020 года. За это время в отношениях между Лондоном и Брюсселем фактически ничего не изменится. В ближайшее время в ЕС планируют обсудить отношения с Великобританией, начиная с 2021 года.

Лондон рассчитывает на особо глубокое и тесное партнерство, далеко выходящее за пределы обычного соглашения о свободной торговле. В частности, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила, чтобы некоторые отрасли британской экономики и дальше придерживались правил, существующих в ЕС, и таким образом оставались представленными на внутреннем рынке объединенной Европы. В Брюсселе пока не готовы рассматривать варианты столь тесного сотрудничества, поскольку Великобритания выходит не только из состава ЕС, но и из внутреннего рынка и таможенного союза. 

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    Первой важной задачей движения стала поддержка проевропейских сил в Нидерландах, где на парламентских выборах 15 марта сильнейшей силой могла стать партия противников членства в ЕС. 5 марта участники митинга у подножья Кёльнского собора обратились к избирателям соседней страны с призывом на голландском языке: "Оставайтесь с нами!". Выборы показали: голландцы не уйдут.

  • Табличка с надписью Теперь Макрон

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    "Теперь Макрон"

    Следующая задача - не допустить победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Ведь лидер праворадикального "Национального фронта" добивается выхода своей страны из ЕС. Симпатии участников движения явно на стороне самого проевропейского кандидата - Эммануэля Макрона. Хотя в целом Pulse of Europe позиционируется как надпартийное движение и конкретных политиков не поддерживает.

  • Молодежь на митинге Pulse of Europe в Мюнхене

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Молодежь хочет дружить

    "Друзья" - написали на своем самодельном плакате участники митинга в центре Мюнхена, специально выделив буквы EU - аббревиатуру Евросоюза. Молодежь особенно ценит в ЕС отсутствие внутренних границ и разнообразные возможности для школьных, студенческих и научных обменов.

  • Пожилой немец в флагом ЕС в шляпе

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Пожилые благодарны за прочный мир

    В середине марта митинги Pulse of Europe проводились уже почти в 50 городах Германии, собирая от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. На манифестации активно ходят и пожилые немцы. Для послевоенного поколения, судя по выступлениям его представителей, главная заслуга Евросоюза состоит в том, что он примирил враждовавшие веками народы и обеспечил вошедшим в него странам прочный мир.

  • Митинг Pulse of Europe в Берлине под дождем

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Митинг состоится при любой погоде

    Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

  • Митинг движения Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Движение становится общеевропейским

    В феврале к Pulse of Europe присоединились Амстердам и Париж, в марте последовали другие французские города, Брюссель, Лиссабон, Люксембург, Вена. Однако наибольшей поддержкой движение пока пользуется в самой Германии. А здесь 24 сентября предстоят выборы в бундестаг. Так что после летних каникул немецкие сторонники ЕС наверняка возобновят свои еженедельные митинги.

    Автор: Андрей Гурков


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Brexit: о чем до сих пор не могут договориться ЕС и Великобритания (04.12.2017)

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