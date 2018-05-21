 ЕС рассмотрит возможность санкций в отношении Венесуэлы | Новости из Германии о Европе | DW | 23.05.2018
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Европа

ЕС рассмотрит возможность санкций в отношении Венесуэлы

ЕС изучит возможные ограничительные меры против Венесуэлы. Состоявшиеся в стране выборы президента не соответствовали минимальным стандартам, утверждает Федерика Могерини.

Федерика Могерини (фото из архива)

Федерика Могерини (фото из архива)

Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций в отношении Венесуэлы. С таким заявлением верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила во вторник, 22 мая. По ее словам, для выхода из нынешнего кризиса Венесуэла "нуждается в безотлагательном политическом решении".

Состоявшиеся в воскресенье выборы президента Венесуэлы могли дать ее гражданам возможность "путем демократического, свободного и прозрачного процесса выразить свою волю и таким образом определить будущее страны", говорится в документе. Однако голосование "не соответствовало даже минимальным международным стандартам" и прошло "без уважения к политическому плюрализму, демократии, прозрачности и верховенству права", подчеркнула Могерини.

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Глава европейской дипломатии отметила "многочисленные нарушения", которые включали в себя покупку голосов. Кроме того, она упомянула "значительные препятствия" для участия в выборах оппозиционных партий и их руководителей.

Результат выборов

20 мая Николас Мадуро снова победил на президентских выборах. По данным ЦИК Венесуэлы, действующий президент набрал 68 процентов голосов. Коалиция оппозиционных партий "Блок демократического единства" бойкотировала выборы.

Правительства большинства стран Южной Америки отозвали своих послов из Венесуэлы для консультаций. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не признает результаты президентских выборов в этой стране и подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы, который запрещает американским компаниям и гражданам участвовать в покупке любых венесуэльских активов. В свою очередь, Мадуро принял решение выслать из страны временного поверенного в делах США и его заместителя.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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