ЕС призвал РФ к сотрудничеству в расследовании катастрофы MH17

Еврокомиссия рассчитывает на сотрудничество с Россией в деле о расследовании крушения малайзийского лайнера MH17. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич. "Мы призываем Российскую Федерацию в полной мере и всеми силами сотрудничать по вопросу установления ответственности за крушение MH17", - заявила Косьянчич. Она также отметила, что представители России не ответили на вопросы следователей, касающиеся системы "Бук".

"Европейский Союз полностью поддерживает работу этого совместного коллектива по расследованию случая со сбитым самолетом рейса MH17 четыре года назад, - сказала Майя Коcьянчич на брифинге в Брюсселе. - Совместная следственная группа нуждается в поддержке международного сообщества".

Ранее представители Международной следственной группы на пресс-конференции в голландском Утрехте в четверг, 24 мая, заявили, что установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая в июле 2014 года над Донбассом пассажирский самолет малайзийской авиакомпании,принадлежала российским вооруженным силам. "Бук" находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске, сообщил представитель нидерландской полиции Вилберт Паулиссен.

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