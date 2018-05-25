 ЕС призвал освободить задержанных в Крыму активистов | Новости из Германии о Европе | DW | 25.05.2018

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Европа

ЕС призвал освободить задержанных в Крыму активистов

В Евросоюзе обеспокоены судьбой Олега Сенцова и Владимира Балуха, а также целого ряда крымских татар, в том числе Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.

Украинский режиссер Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов

Евросоюз призвал незамедлительно освободить ряд активистов, которые, по его мнению, были несправедливо задержаны на территории аннексированного Россией Крыма и Севастополя. В заявлении Европейской внешнеполитической службы, обнародованном в пятницу, 25 мая, в частности, упоминается о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая начал голодовку протеста после четырех лет пребывания под стражей в России.

В документе выражается обеспокоенность и судьбой "незаконно задержанного гражданина Украины" Владимира Балуха, который недавно в течение двух месяцев проводил голодовку. В заявлении подчеркивается, что эти активисты протестовали против "незаконной аннексии Крымского полуострова и были приговорены судами, юрисдикцию которых ЕС не признает, в нарушение норм международного права и элементарных стандартов правосудия".

Контекст

Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся под стражей в России, с середины мая проводит бессрочную головку протеста. Европейская киноакадемия выпустила обращение "Не дайте Олегу умереть!" (25.05.2018)

Светлана Алексиевич, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Зоя Светова, Сергей Пархоменко и другие призвали вернуть режиссера в Украину. Его смерть станет позором для России, заявили они. (22.05.2018)

В заявлении Европейской внешнеполитической службы также выражается обеспокоенность в связи с задержанием 21 мая крымских татар Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова. Это, как подчеркивается в документе, только усиливает озабоченность по поводу "вселяющего тревогу числа крымских татар, которые подвергаются преследованиям и права которых были грубо нарушены".

В заявлении говорится, что Евросоюз ожидает соблюдения международных правозащитных стандартов и незамедлительного освобождения всех незаконно задержанных граждан Украины в России и на Крымском полуострове.

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    Автор: Анастасия Магазова


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Зоя Светова в "Немцова.Интервью": Путин и силы зла не вечны

 

Контекст

Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

В тюрьмах России удерживается несколько десятков политзаключенных с Украины. Трое из них были помилованы и вернулись на родину. О них и других заложниках Кремля - в фотогалерее DW. (21.06.2016)  

Ссылки в интернете

Statement by the Spokesperson on the cases of several detainees in or from the illegally-annexed Crimea and Sevastopol

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