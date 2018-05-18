 ЕС представил в ВТО список ответных пошлин на продукцию из США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.05.2018
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Мир

ЕС представил в ВТО список ответных пошлин на продукцию из США

Брюссель может ввести пошлины на американские товары суммарно на 1,4 млрд евро. Это станет ответом на пошлины США на сталь и алюминий.

Продукция из стали

Евросоюз в пятницу, 18 мая, представил во Всемирную торговую организацию (ВТО) список запланированных ответных пошлин, которые могут быть введены в ответ на аналогичную меру со стороны США в отношении изделий из стали и алюминия. Общий объем пошлин может составить 1,4 миллиарда евро. Именно в такую сумму в Брюсселе оценивают возможный ущерб от возможного введения пошлин Вашингтоном.

В список американских товаров, которые могут с 20 июня обложить дополнительными 25-процентными европейскими пошлинами, предположительно, включат апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы.

Контекст

В вопросе о введении пошлин США против ЕС по-прежнему можно найти компромисс, считает президент BGA. Он отметил важность визита Ангелы Меркель в Вашингтон. (28.04.2018)

Представители стран ЕС договорились о том, что они предложат США взамен на отмену пошлин. Речь идет об экспорте сжиженного газа и улучшении условий для автопроизводителей США. (17.05.2018)

Пошлины США введены с 23 марта. Они составляют 25 процентов на изделия из стали, и 10 процентов - из алюминия. Компаниям из Евросоюза дважды предоставляли отсрочку от пошлин, в последний раз - до 1 июня. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что на постоянной основе льготы европейским производителям предоставляться не будут, как того желают в Брюсселе.

Пока неясно, какое решение американской администрацией будет принято на практике. Белому дому предлагается ввести режим упрощения торговых процедур. В Евросоюзе заявляют, что только в случае урегулирования спора по пошлинам возможны переговоры по другим темам.

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    Автор: Николас Мартин, Павел Лось


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