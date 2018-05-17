 ЕС подтвердил перспективы вступления стран Западных Балкан | Новости из Германии о Европе | DW | 17.05.2018
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Европа

ЕС подтвердил перспективы вступления стран Западных Балкан

Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово должны "на безальтернативной основе" вступить в Евросоюз. Но от уточнения сроков в Евросоюзе воздерживаются.

Ангела Меркель с президентами Сербии и Косово

Европейский Союз и государства Западных Балкан приступили к фазе практического сближения в преддверии переговоров об их вступлении в Евросоюз. Об этом заявил в четверг, 17 мая, в Софии на встрече глав государств и правительств стран ЕС председатель Европейского совета Дональд Туск. По его словам, совместное развитие транспортной, энергетической и коммуникационной систем, о котором стороны договорились в столице Болгарии, служит не "заменой вступления в ЕС, а промежуточным решением".

Контекст

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"Я не вижу иной судьбы для Западных Балкан, кроме вступления в Евросоюз. Никакой альтернативы, никакого "плана Б", - заявил Туск. К Западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС республики бывшей Югославии, а также Албания.

Не называя сроков

Другие лидеры стран Евросоюза о вступлении балканских стран в ЕС высказались сдержаннее. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отказалась назвать 2025 год временем присоединения одной либо нескольких стран к Евросоюзу. "Я не поддерживаю эту дату, поскольку речь идет о процессе, в основе которого должен лежать достигнутый прогресс", - заявила Меркель. Согласен с ней и президент Франции Эмманюэль Макрон, заметивший, что до вступления западнобалканских стран Евросоюзу следует пройти процесс реформирования.

Оптимизм Еврокомиссии

В феврале Еврокомиссия заявила, что собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией об их вступлении в Евросоюз. "К 2025 году они должны быть готовы стать членами ЕС", - говорится в стратегическом документе Еврокомиссии.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан тогда подчеркнул, что для стран Западных Балкан дверь в ЕС открыта, но лишь "при соответствующих усилиях с их стороны - таковы условия сделки". Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС. "Вхождение в Евросоюз государств Западных Балкан отвечает его политическим и экономическим интересам, а также способствует его безопасности", - говорится в стратегии Еврокомиссии.

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  • Граница Греции с Албанией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

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    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Болгарию

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  • Карпаты в Румынии

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    Маршрут через Румынию

    Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.

  • Мигранты на российско-финской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Арктический маршрут"

    С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.

  • Погранслужба патрулирует латвийско-российскую границу

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

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    Автор: Александра Ёлкина


Контекст

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

После закрытия так называемого "балканского маршрута" беженцы ищут обходные пути в Европу. Но не все они безопасны. В фотогалерее DW - об альтернативных маршрутах мигрантов. (28.03.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

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