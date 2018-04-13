 ЕС подал жалобу в ВТО из-за пошлин США на сталь и алюминий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

ЕС подал жалобу в ВТО из-за пошлин США на сталь и алюминий

Евросоюз потребовал "скорейших консультаций" и "безусловного" освобождения от пошлин США на сталь и алюминий. Ранее с жалобой на решение Трампа обратился в ВТО Китай.

Торговый спор между США и Евросоюзом

В рамках спора о пошлинах США на изделия из стали и алюминия Европейский союз вслед за Китаем подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает пресс-служба ВТО. ЕС "как экспортер с большой заинтересованностью" потребовал проведения скорейших консультаций с США.

Контекст

Предстоящая вследствие штрафных пошлин США переориентация мировых торговых потоков стали и алюминия была одной из тем на пресс-конференции в Доме немецкой экономики. (23.03.2018)

Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия. Президент США также раскритиковал торговые и оборонные действия Евросоюза как "несправедливые". (08.03.2018)

Из кругов, близких к Еврокомиссии, стало известно, что переговоры между ЕС и США уже ведутся "на разных уровнях". Еврокомиссия требует, чтобы производители из ЕС были "безоговорочно" освобождены от объявленных крупных тарифов на сталь и алюминий.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Временное исключение сделано для Канады, Мексики, Австралии, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и ЕС. В начале апреля Китай обратился в арбитраж в ВТО по вопросу тарифов.

Смотрите также:

  • Расходы на еду в Европе

    Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

    Еда как культ

    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

  • Уровень цен в ряде стран Европы

    Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

  • Структура расходов жителей Германии

    Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

    Жить нынче дорого

    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".
Смотреть видео 02:50

Как торговая война между США и ЕС может сказаться на России?

 

 

Контекст

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как торговая война между США и ЕС может сказаться на России?  

Почему в Давосе рады, что к ним приедет Трамп  

Brexit: Великобритании придется уйти с внутреннего рынка ЕС  

Самые читаемые

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Еврокомиссия предлагает квадрилог с "Газпромом" и украинской стороной  

Сирийские СМИ сообщили об отраженном ракетном ударе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно