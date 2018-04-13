ЕС подал жалобу в ВТО из-за пошлин США на сталь и алюминий

В рамках спора о пошлинах США на изделия из стали и алюминия Европейский союз вслед за Китаем подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает пресс-служба ВТО. ЕС "как экспортер с большой заинтересованностью" потребовал проведения скорейших консультаций с США.

Из кругов, близких к Еврокомиссии, стало известно, что переговоры между ЕС и США уже ведутся "на разных уровнях". Еврокомиссия требует, чтобы производители из ЕС были "безоговорочно" освобождены от объявленных крупных тарифов на сталь и алюминий.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Временное исключение сделано для Канады, Мексики, Австралии, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и ЕС. В начале апреля Китай обратился в арбитраж в ВТО по вопросу тарифов.

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Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Здоровая конкуренция давит на цены Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

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