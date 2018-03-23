 ЕС настаивает на долговременном освобождении от пошлин США | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2018
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Европа

ЕС настаивает на долговременном освобождении от пошлин США

В Евросоюзе намерены добиться от США долговременной отмены пошлин на сталь и алюминий. Нынешний исключительный порядок действует лишь до 1 мая.

Торговая война между США и ЕС

Главы государств и правительств стран - членов ЕС потребовали от США долговременного снятия с Евросоюза пошлин на изделия из стали и алюминия. Как заявили ведущие европейские политики в пятницу, 23 марта, в противном случае Брюссель готов ввести ответные многомиллиардные пошлины. Ранее многие главы государств ЕС выразили недовольство тем, что нынешний исключительный порядок в отношении европейских стран действует только до 1 мая.

Контекст

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Наряду с Брюсселем из списка торговых партнеров Вашингтона, на которых пока не распространится режим новых тарифов, включены Австралия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия. (22.03.2018)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) охарактеризовала долговременное снятие пошлин как "дело большой срочности". Меркель, по ее словам, хотела бы избежать "спирали" в применении торговых мер, при которых "все понесут потери". Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не считает возможным достижение компромисса в торговом споре с США до 1 мая. По мнению премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, президент США Дональд Трамп хочет вести переговоры с ЕС, "приставив револьвер к нашему виску".

Накануне Вашингтон сообщил о своем решении на время освободить Евросоюз от пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер, выступая перед финансовым комитетом Сената Конгресса США. Наряду с Брюсселем из списка торговых партнеров Вашингтона, на которых распространится режим новых тарифов, исключены Австралия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия. Россия в перечне остается. "Пауза во введении" новых пошлин будет действовать на время переговоров об окончательном числе стран-фигурантов списка, пояснили в американской администрации.

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    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


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