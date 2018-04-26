 ЕС и США провели совместную операцию против пропаганды ИГ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.04.2018
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Мир

ЕС и США провели совместную операцию против пропаганды ИГ

В результате совместной полицейской операции по каналам пропаганды террористов нанесен сильный удар, а возможность радикализации молодежи существенно снижена, отмечает Европол.

Директор Европола Роб Уэйнрайт (фото из архива)

Директор Европола Роб Уэйнрайт (фото из архива)

Евросоюз и США провели совместную операцию против пропаганды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом говорится в пресс-релизе полицейской службы Европейского Союза (Европол), опубликованном в пятницу, 27 апреля.

В результате двухдневного мероприятия пропаганде ИГ "нанесен сильный удар", - отметил директор Европола Роб Уэйнрайт. Речь идет о медиаинструментах, с помощью которых террористическая группировка распространяла информацию о своей деятельности.

Контекст

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В частности, полиция изъяла серверы в Канаде, Нидерландах и США. Кроме того, в Болгарии, Румынии и Франции получены важные данные. Операция существенно затруднит возможность радикализации молодежи, отмечает Европол.

Операция Европола

Операция Европола по противодействию пропаганде ИГ началась в конце 2015 года, когда представители полицейского ведомства проинформировали членов ЕС о росте популярности медиаканалов группировки. Первые удар по сетевой инфраструктуре  близкого к ИГ информагентства прошли в августе 2016 года.

Вторая операция против сетевой деятельности террористов была проведена в июне 2017 года под руководством Гражданской гвардии Испании. Изъятие серверов в ходе этой акции позволило выявить радикалов в более чем 100 странах.

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    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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