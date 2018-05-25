 ЕС и НАТО призвали Россию взять ответственность за крушение ″Боинга″ | Новости из Германии о Европе | DW | 25.05.2018

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Европа

ЕС и НАТО призвали Россию взять ответственность за крушение "Боинга"

Российские власти должны сотрудничать с международным расследованием, чтобы установить лиц, виновных в этой трагедии, и привлечь их к ответственности, говорится в заявлениях Столтенберга и Могерини.

Обломки самолета, которы был сбит над Донбассом в июле 2014 года

Обломки самолета, которы был сбит над Донбассом в июле 2014 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву признать ее ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга" на востоке Украины и сотрудничать с международным расследованием инцидента. "Я призываю Россию полностью поддерживать все усилия, направленные на привлечение виновных к ответственности в соответствии с 1266-й резолюцией Совета Безопасности ООН", - заявил Столтенберг в пятницу, 25 мая. По его словам, крушение рейса MH17 стало глобальной трагедией, и виновные в этом должны понести наказание.

Контекст

Экспертно-журналистская группа Bellingcat заявила, что к крушению MH17 может быть причастен офицер ГРУ Иванников. Он якобы участвовал в переброске на территорию Украины "Бука", сбившего малайзийский "Боинг". (25.05.2018)

В Нидерландах примут закон, позволяющий судить любых фигурантов дела о крушении MH17. Процесс пройдет в окружном суде Гааги. (22.03.2018)

MH17 был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", который принадлежал российским вооруженным силам, утверждает Госдепартамент. России пора перестать лгать, заявили в Вашингтоне. (25.05.2018)

Европейский Союз обратился к России с аналогичным призывом - сотрудничать со следствием, чтобы привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в заявлении главы Европейской внешнеполитической службы Федерики Могерини, распространенном 25 мая.

Несколькими часами ранее Нидерланды и Австралия официально возложили вину на Россию за катастрофу малайзийского "Боинга" летом 2014 года. Обе страны решили начать юридическую процедуру с целью привлечь российское государство к ответственности. Кроме того, глава МИД Нидерландов Стеф Блок призвал Москву выплатить компенсации родным и близким погибших.

24 мая представители Международной следственной группы заявили, что установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая пассажирский самолет, принадлежала российским вооруженным силам. По данным следствия, "Бук" находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

Самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране.

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    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


 

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Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск

 

Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

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