 ЕС и Великобритания согласовали срок переходного периода для ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 19.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ЕС и Великобритания согласовали срок переходного периода для "Брекзита"

После выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года начнется переходный период, который завершится 31 декабря 2020 года. За это время Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве.

Мишель Барнье и Дэвид Дэвис в Брюсселе, 19 марта 2018 года

Мишель Барнье и Дэвид Дэвис в Брюсселе, 19 марта 2018 года

Евросоюз и Великобритания договорились, что переходный период после "Брекзита" завершится в конце 2020 года. Об этом сообщил британский министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис в Брюсселе в понедельник, 19 марта, на совместной пресс-конференции с Мишелем Барнье, возглавляющим на переговорах по "Брекзиту" делегацию ЕС. Дэвис назвал договоренность "новым важным шагом" в переговорном процессе.

Контекст

Как Великобритании отреагировать на отравление экс-агента Скрипаля? Для любых штрафных мер в отношении РФ Лондону нужны партнеры, но из-за "Брекзита" он оказался в изоляции, считает Барбара Везель. (14.03.2018)

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве, начнется после официального выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года и займет 21 месяц. В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. При этом Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

Заключение договора до октября

Договоренность о переходном периоде будет официально закреплена в договоре о "Брекзите", который, как ожидается, будет подписан до октября 2018 года. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй выступала за то, чтобы переходная фаза длилась два года, указывает информагентство AFP.

Переговорщики достигли договоренностей также по поводу финансовых вопросов и правового статуса граждан ЕС после "Брекзита". 4,5 млн проживающих в Британии граждан других стран ЕС и подданных Великобритании, живущие в других государствах Европы, не пострадают от "Брекзита", заверил Барнье. Кроме того, те, кто совершит переезд в течение переходного периода, будут иметь те же права, что и перебравшиеся раньше.

Ирландская проблема

По словам Барнье, стороны также договорились включить в итоговый текст соглашения один из вариантов решения проблемы с будущей границей между Северной Ирландией и Ирландией, являющейся членом ЕС.

Согласно этому предложению, область на севере Великобритании должна будет после "Брекзита" придерживаться правил ЕС, если не будет найдено более подходящее решение. Мэй ранее высказывалась против этого варианта. В настоящий момент в проекте договора о "Брекзит" ирландский вопрос остается открытым.

Смотрите также:

  • Флаги ЕС и стран-членов Евросоюза

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Европа делает выбор

    2017 год проходит в Европе под знаком выборов. Сразу в шести странах-членах ЕС обновится состав парламента, в трех государствах выбирают новых президентов. Голосования проходят также в двух странах-кандидатах на вступление в Евросоюз. DW подводит итоги уже прошедших выборов и рассказывает о главных интригах предстоящих.

  • Герт Вилдерс - лидер правых популистов в Нидерландах

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Мартовские выборы в Нидерландах

    На парламентских выборах в Нидерландах 15 марта победила праволиберальная Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая премьер-министром Марком Рютте: ее результат составил 21,3 процента голосов. В то же время основного оппонента партии Рютте - правопопулистскую Партию свободы Герта Вилдерса (фото) - поддержали лишь 13,1 процента избирателей.

  • Нидерландский парламент в Гааге

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Коалиция без Вилдерса

    Марк Рютте расценил итоги выборов как победу над популизмом. "После Brexit и выборов в США Нидерланды сказали "стоп" фальшивой сущности популистов", - заявил голландский премьер. В стране продолжаются переговоры по формированию коалиции. Ожидается, что, помимо победителя выборов, в нее войдут еще три партии. Союз с Вилдерсом Рютте исключил.

  • Женщина бросает бюллетень в избирательную урну на выборах в Болгарии

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Очередные досрочные

    26 марта в Болгарии прошли досрочные парламентские выборы - в третий раз за последние 5 лет. Их победителем стала проевропейская партия ГЕРБ экс-премьера страны Бойко Борисова, набрав 32 процента. За пророссийскую Болгарскую социалистическую партию проголосовали 27 процентов избирателей. Лидер социалистов Корнелия Нинова признала свое поражение и поздравила соперников.

  • Сербский лидер Александар Вучич

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Из премьера - в президенты

    Победителем президентских выборов в Сербии, прошедших 2 апреля, стал действующий премьер-министр страны Александар Вучич. Ему удалось набрать 55 процентов голосов. После объявления результатов голосования тысячи граждан вышли на улицы Белграда. Демонстранты опасаются, что победа Вучича грозит стране установлением диктатуры. С 2012 года Сербия является кандидатом на вступление в ЕС.

  • Эмманюэль Макрон перед своими сторонниками

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Президент Республики

    Выборы нового президента Франции проходили в два тура - 23 апреля и 7 мая. Как и предсказывали социологи, во второй раунд голосования вышли лидер независимого движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон и глава правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. В мае Макрон одержал над своей соперницей убедительную победу.

  • Британский флаг на фоне Биг Бена

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Досрочные выборы в Великобритании

    8 июня в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. С инициативой их проведения в середине апреля выступила премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, оппозиция препятствует процессу выхода Соединенного Королевства из ЕС. Мэй надеялась получить в парламенте еще больше мест для консерваторов и укрепить позиции Лондона на переговорах по Brexit. Но в итоге консерваторы утратили большинство.

  • Парламент во Франции

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Коалиция Макрона побеждает во Франции

    18 июня во Франции прошел второй тур парламентских выборов. Коалиция президента Эмманюэля Макрона одержала безоговорочную победу. Движение "Республика на марше" с союзниками из центристской партии "Демократическое движение" получило 331 место в Национальном собрании.

  • Протестующие в столице Албании - Тиране

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Предвыборная борьба по-албански

    В Албании (страна-кандидат на вступление в ЕС) парламентские выборы намечены на 25 июня. Предвыборная борьба здесь сопровождается многотысячными акциями протеста под флагами оппозиционной Демократической партии, которая обвиняет правящих социалистов в коррупции и намерении манипулировать исходом грядущего голосования. При этом обе главные политические силы страны выступают за проевропейский курс.

  • Ангела Меркель и ее соперник Мартин Шульц

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Соперник Меркель

    В ФРГ за пост канцлера 24 сентября поспорят представители партий, входящих в действующую правительственную коалицию. Согласно опросам, социал-демократы после выдвижения кандидатом в канцлеры Мартина Шульца (на фото с Меркель) котируются ниже партии нынешней главы немецкого правительства Ангелы Меркель. За нее сейчас проголосовали бы 53 процента, а рейтинг Шульца составляет чуть выше 29 процентов.

  • Галстук в цветах флага Германии и значок АдГ

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Не альтернатива?

    Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", о которой в начале года говорили, что она могла бы сформировать третью по величине фракцию в бундестаге, стремительно сдает свои позиции. Ее рейтинг, в прошлом году достигавший 15 процентов, упал к середине 2017 года до 9 процентов.

  • Лидер чешского движения АНО Андрей Бабиш

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Перемена мест слагаемых в Чехии?

    Сейчас в проевропейское правительство Чехии, возглавляемое социал-демократами, входят еще две партии - политическое движение "АНО" и христианские демократы. На октябрьских парламентских выборах социологи предсказывают победу "АНО" (около 30%), которая тогда сможет выдвинуть своего премьер-министра. Это движение не имеет четкой идеологии, но в Европарламенте входит во фракцию либералов.

  • Франк-Вальтер Штайнмайер - новый президент Германии

    Европейский выбор, или год голосований в ЕС

    Представительские президенты

    В текущем году будут избраны также новые президенты Венгрии и Словении. Впрочем, обе эти страны Евросоюза являются парламентскими республиками, в которых глава государства имеет в основном представительские функции. В феврале новым президентом ФРГ стал Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:20

В сценарий Brexit вмешался суд

Контекст

Европейский выбор, или год голосований в ЕС

В 2017 году сразу в шести странах-членах Евросоюза проходят парламентские выборы. Главные интриги и итоги выборов во Франции, Германии и не только - в фотогалерее DW. (01.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В сценарий Brexit вмешался суд  

Brexit: Покинет ли Северная Ирландия Великобританию?  

Политический хоккей в Германии, или Кто войдет в команду Меркель - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Brüssel Eu-PK zu Brexit Barnier

Барнье посоветовал Лондону не рассчитывать на особый торговый режим с ЕС 01.03.2018

По словам Мишеля Барнье, после выхода из ЕС Великобритания сможет рассчитывать лишь на заключение с соглашения о свободной торговле наподобие того, что недавно было подписано между ЕС и Канадой.

Großbritannien London - Theresa May hält Rede zum Brexit NEU

Тереза Мэй выступила против таможенного союза с ЕС 02.03.2018

В речи об отношениях с ЕС после "Брекзита" премьер Великобритании высказалась против зоны беспошлинной торговли и за сохранение членства страны в отраслевых агентствах Евросоюза.

Deutschland Berlin Theresa May

Мэй считает проект соглашения о выходе из ЕС угрозой целостности страны 28.02.2018

Одним из вариантов решения вопроса о границе между Ирландией и Северной Ирландией предлагается оставить последнюю в правовом поле Дублина, чтобы избежать создания "жесткой границы".

Самые читаемые

Что об исходе выборов в России говорят немецкие эксперты  

"Траурный марш": протест в день выборов у посольства РФ в Берлине  

СМИ ФРГ об ультиматуме Мэй: "бессильный гнев", "санкции" и "подарок Путину"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно